Un parametro importante per misurare il successo di una implementazione tecnologica è il ritorno sull’investimento (ROI). Fornire un ROI convincente sulle iniziative tecnologiche mette anche i CIO in una posizione più forte per assicurarsi il supporto del business e la disponibilità di budget per progetti futuri.

Ecco alcune strategie che i CIO hanno adottato per ottener il massimo rendimento dalle loro iniziative tecnologiche.

Allineare i progetti agli obiettivi di business

Troppo spesso le iniziative IT vengono intraprese esclusivamente come progetti tecnici, con il rischio di allontanarsi troppo dagli obiettivi generali e dagli obiettivi di business dell’azienda. Affinché le organizzazioni funzionino in modo ottimale, “la tecnologia dell’informazione deve essere allineata con la visione e la missione aziendale“, afferma Shuvankar Pramanick, vice CIO di Manipal Health Enterprises. “Se ben allineati, tali progetti IT possono anche aiutare a generare nuove opportunità di business”.

“Supponiamo che un ospedale sviluppi un’app per la prenotazione di appuntamenti. Nel tempo, questa app raccoglierà molti dati (demografici) dei pazienti che possono essere sfruttati per offrire nuove funzionalità promozionali o servizi migliorati“, afferma. “In questo modo, una semplice app inizialmente mirata alla prenotazione degli appuntamenti aiuta i pazienti che fruiscono di un servizio, ma può anche convertirli in utenti di altri servizi”.

Abbracciare la diversità di pensiero

Raccogliere i punti di vista di tutte le parti interessate a un progetto è un passaggio chiave per massimizzare il ritorno di un’iniziativa, in particolare se è a livello aziendale, come un’implementazione ERP.

Pramanik afferma che team diversi hanno esperienze di vita diverse, che consentono alle persone di affrontare i problemi in modo diverso, aiutandoli a loro volta a entrare in empatia con gli utenti finali in modi nuovi. “È importante valorizzare la diversità per imparare cose nuove, scambiare idee ed esperienze per ottenere il miglior risultato. Per raggiungere un determinato obiettivo ci possono essere diversi modi”, sottolinea. “Opinioni diverse aiuteranno a individuare la migliore opzione possibile e aiuteranno a guidare il progetto nel miglior modo possibile“.

La diversità di pensiero aiuta anche a superare bias e pregiudizi, limitandone l’impatto nei processi decisionali. “Combinare vari punti di vista permette una visione più olistica del progetto”, dice Jaspreet Singh, partner della società di consulenza Grant Thornton. “La diversità di pensiero spinge il team a sfidarsi continuamente e a sforzarsi di pensare fuori dagli schemi. Diversi team riesaminano costantemente i fatti e rimangono obiettivi”.

I CIO esperti credono nel portare tutte le parti a un tavolo comune fin dall’inizio. Ma Pramanik sottolinea che i leader IT devono formulare il modo migliore per scambiare idee dando voce a tutti gli stakeholder. Ciò richiede la scomposizione dei silos e la valutazione degli stili di pensiero di ciascuna parte, in modo che l’implementazione finale raccolga il consenso di tutti.

“Per esempio, prima di creare un’applicazione per il dipartimento HR, il responsabile delle Risorse Umane deve raccogliere il parere e ottenere il consenso di tutti i responsabili HR, in modo che siano coperte tutte le esigenze del dipartimento e non ci siano problemi di accettabilità in seguito”, dice Pramanik. “Se il livello di perfezione dell’app è compreso tra il 90% e il 95%, la necessità personalizzazione sarà minima in futuro e l’applicazione avrà un ROI elevato. Ma questa perfezione può essere raggiunta solo se tutti i responsabili delle Risorse Umane hanno la possibilità di condividere i loro pensieri e suggerimenti nella fase di progettazione dell’app”.

Sviluppare tecnologia scalabile

Dall’implementazione ERP alla creazione di applicazioni, i CIO puntano sulla tecnologia scalabile. “La scalabilità tecnologica può creare o distruggere il ROI“, afferma Pramanik. “Quando si crea un’app mobile per offrire un particolare servizio ai clienti è necessario svilupparla in modo tale che, se negli anni successivi l’azienda desidera offrire servizi più diversificati tramite la stessa app, i requisiti si adattani all’applicazione senza modificarne l’architettura di base, altrimenti ci sarà una grave ricaduta sul ROI. Inizialmente la creazione di un’app scalabile può sembrare costosa, ma la modifica dell’intera architettura in un secondo momento comporterà costi maggiori“.

Considerazioni simili dovrebbero essere tenute a mente quando si considerano iniziative di modernizzazione. Per esempio, anche se un ERP esistente funziona in modo efficiente e non vi è alcun ROI tangibile nella migrazione alla versione più recente, un aggiornamento può comunque essere vantaggioso. Come afferma V Ranganathan Iyer, Group CIO del produttore di componenti per auto JBM Group, “la nuova versione dell’ERP ospiterà i miglioramenti tecnologici più recenti, che possono essere sfruttati per ottenere migliori rendimenti dal progetto a lungo termine”.

In questo caso, può essere utile un approccio cloud-native.

“Un’azienda potrebbe aver introdotto un nuovo prodotto o soluzione che richiede meno infrastruttura perché all’inizio ha meno esigenze di capacità. Alla fine, tuttavia, sarà necessario ampliare l’infrastruttura man mano che la base di clienti cresce”, spiega Iyer. “Questo è semplice da realizzare con l’aiuto di un provider di servizi cloud, che offre opzioni per la scalabilità in tempo reale nell’infrastruttura. L’hosting dell’intera infrastruttura in locale avrebbe costi esorbitanti”.

Adottare la metodologia Agile

La metodologia Agile offre la flessibilità di suddividere un progetto in piccole parti, che vengono consegnate attraverso cicli o iterazioni. La visibilità sulle iterazioni durante il progetto è estremamente efficace.

“Alla fine di ogni sprint o iterazione, viene rilasciato un prodotto minimo utilizzabile, che può essere utilizzato dagli utenti finali”, dice Anjani Kumar, CIO dell’azienda farmaceutica Strides. “Negli sprint successivi possono essere presi in considerazione eventuali cambiamenti nelle richieste del mercato e nei requisiti degli utenti. Questo approccio garantisce che il ROI venga potenziato considerando le mutevoli richieste dell’iniziativa IT e apportando correzioni di rotta secondo le richieste del mercato“.

Come esempio, Kumar cita il caso di un’app mobile creata per gli agenti di vendita di un’azienda. Il processo può essere suddiviso in tre parti: la componente UI/UX, l’integrazione dei dati e l’integrazione con altre app di terze parti. Come passaggio finale, la conformità all’integrazione sui pagamenti deve essere introdotta tramite la codifica conforme a PCI. Questo è seguito da un aggiornamento di test end-to-end dal componente. “Se abbiamo 30 schermate per UI/UX, nel tipico approccio a cascata, le 30 schermate UI/UX sarebbero disponibili solo alla fine del progetto, dopodiché gli utenti potrebbero fornire feedback, che a loro volta potrebbero richiedere modifiche a dare il via a un ulteriore perfezionamento nell’interfaccia utente/UX”, afferma Kumar. “Al contrario, con l’approccio Agile, 7 delle 30 schermate UI/UX possono essere considerate in uno sprint. Alla fine di quello sprint, gli utenti avranno un’interfaccia utente/UX per i test sulla quale intervenire per le modifiche necessarie, anziché aspettare la fine del progetto“.

I progetti vengono eseguiti – e adottati – in modo molto più efficace quando gli utenti possono fornire feedback nelle iterazioni. “Di conseguenza, anche l’adozione di un’iniziativa del genere sarebbe molto più elevata e comporterebbe un aumento del ROI“, sottolinea Kumar.

Promuovere un approccio basato su piattaforma

Secondo Gopinath Jayaraj, CIO dell’azienda di produzione automobilistica Tata Motors, il ROI può essere moltiplicato per molte volte sfruttando un approccio basato su piattaforma invece di implementare soluzioni puntuali.

“Iniziative digitali di natura autonoma potrebbero non integrarsi bene con il resto dei processi aziendali o con il panorama IT di un’organizzazione, ottenendo così rendimenti limitati”, afferma. “Se si adotta un approccio di piattaforma, in cui vengono presi in considerazione i requisiti di più flussi di business e quindi viene progettata una soluzione sfruttando i componenti del panorama esistente, viene ridotto l’investimento necessario, mentre il rendimento aumenta“.

Man mano che vengono aggiunti più requisiti, la necessità di investire su di essi individualmente viene eliminata e il ROI complessivo viene potenziato grazie al riutilizzo del componente già stabilito. “Le piattaforme stabiliscono integrazioni flessibili tra i componenti chiave del sistema aziendale e possono essere sfruttate per molteplici casi d’uso in futuro“.

Una piattaforma digitale aziendale progettata in modo appropriato con un modello di dati armonioso può essere riutilizzata per più applicazioni lato cliente. Jayaraj cita l’esempio di un servizio digitale di ricambi auto che, se ben progettato, può essere utilizzato in modo efficace per supportare un catalogo di ricambi sfogliabile dal cliente, un’assistenza efficace in tempo reale per i meccanici durante il servizio e una piattaforma di e-commerce per la vendita di ricambi e accessori.

Il progetto DigiVOR di Tata Motors è un esempio di approccio basato su piattaforma. Non si occupa solo del servizio clienti e della gestione dell’inventario per Tata Motors, ma aiuta anche ad aumentare i ricavi attraverso la vendita di pezzi di ricambio per quei clienti che potrebbero aver intrapreso la strada del mercato grigio per evadere gli ordini di pezzi di ricambio.

“Nel momento in cui Tata Motors riceve una chiamata VOR (vehicle-off-road), il team di supporto si attiva per capire quale ricambio è necessario e a inserire un ordine DigiVOR nel sistema. DigiVOR avvia una ricerca automatica in tutti gli inventari di ricambio che Tata Motors ha presso i distributori e i centri di assistenza autorizzati nelle vicinanze del veicolo”, spiega Jayaraj.

Questo approccio basato sulla piattaforma ha aiutato Tata Motors in due aree di business: servizio clienti e vendite. DigiVOR non solo riduce i tempi di consegna dell’inventario da una concessionaria vicino a dove si è verificato un incidente, ma garantisce anche maggiori entrate per Tata Motors attraverso la vendita di pezzi di ricambio, poiché attraverso questa iniziativa i clienti possono acquistare pezzi di ricambio originali.

Moumita Deb Choudhury