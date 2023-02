La più grande sperimentazione al mondo di una settimana lavorativa di quattro giorni si è conclusa nei giorni scorsi e, come risultato, il 92% delle aziende che vi hanno partecipato ha intenzione di continuare con il programma di lavoro abbreviato perché i benefici sono stati evidenti. Lo studio, condotto su 61 aziende del Regno Unito e su circa 3.000 dipendenti, ha fornito risultati in gran parte coerenti con le prove esistenti di altri studi, “dimostrando ulteriormente i benefici di un lavoro a orario ridotto e incentrato sul rendimento”, si legge nella conclusione della ricerca.

Dopo la sperimentazione, 56 delle 61 aziende stanno continuando con la settimana di quattro giorni e solo due aziende hanno dichiarato che “sicuramente” non lo faranno, mentre altre tre prevedono di continuare, ma non lo hanno confermato. Il programma pilota, che è stato condotto dall’organizzazione no-profit 4 Day Week Global, dalla 4 Day Week Campaign del Regno Unito e dal think tank Autonomy, ha guidato le aziende e i loro lavoratori attraverso un test di sei mesi in cui i dipendenti hanno lavorato per 4 giorni (32 ore) a settimana a stipendio invariato.

Le aziende hanno valutato la loro esperienza complessiva con una media di 8,5/10, con un punteggio di 7,5/10 per la produttività e le prestazioni aziendali. È sorprendente che il fatturato aziendale, ponderato in base alle dimensioni delle aziende intervistate, sia rimasto pressoché invariato durante il periodo di prova, con un aumento medio dell’1,4%. Rispetto a un periodo analogo degli anni precedenti, le organizzazioni hanno però registrato un aumento medio dei ricavi del 35%, indice di una crescita sana durante la riduzione dei tempi di lavoro.

“Alcuni dei maggiori benefici della riduzione dell’orario di lavoro sono stati riscontrati nel benessere dei dipendenti”, conclude lo studio. “I dati prima e dopo mostrano che il 39% dei dipendenti era meno stressato e il 71% aveva ridotto i livelli di burnout alla fine della sperimentazione. Allo stesso modo, i livelli di ansia, stanchezza e problemi di sonno sono diminuiti, mentre la salute mentale e fisica è migliorata”.

Sebbene sia gli uomini, sia le donne traggano beneficio da una settimana di quattro giorni, l’esperienza delle donne è risultato generalmente migliore. “Questo vale per il burnout, la soddisfazione nella vita e nel lavoro, la salute mentale e la riduzione del tempo di pendolarismo” ha dichiarato Dale Whelehan, scienziato comportamentale e CEO di 4 Day Week Global. “È incoraggiante notare che l’onere dei doveri extra-lavorativi sembra essersi equilibrato, con un numero maggiore di uomini che si fanno carico dei lavori domestici e della cura dei figli”.

Il numero di persone che hanno lasciato le aziende durante lo studio è diminuito in modo significativo, con un calo del 57% nel corso della sperimentazione. Inoltre, il 15% dei dipendenti delle aziende partecipanti ha dichiarato che nessuna somma di denaro li indurrebbe ad accettare una settimana lavorativa di cinque giorni piuttosto che di quattro. “Per molti, gli effetti positivi di una settimana di quattro giorni valgono più del loro peso in denaro”, si legge sempre nel rapporto.

Secondo un sondaggio globale del 2022 condotto da Gartner Research su 3.600 dipendenti, la settimana lavorativa di 4 giorni sembra essere il fattore di attrazione più popolare tra i “benefit nuovi e innovativi per reclutare talenti”. Inoltre, sempre secondo Gartner, il 63% dei candidati ha selezionato “una settimana lavorativa di 4 giorni a parità di stipendio” tra i primi cinque benefit che li attirerebbero in un posto di lavoro (questo numero sale al 74% per gli intervistati negli Stati Uniti).

“Guardando al futuro, le organizzazioni che cercano di distinguersi nel nuovo panorama dei talenti continueranno ad adottare un design del lavoro incentrato sull’uomo, in cui i dipendenti sono visti come persone, non solo come risorse, e a dare ai dipendenti l’autonomia, la flessibilità e la libertà di integrare il lavoro nella loro vita nel modo migliore che ritengono opportuno” ha dichiarato Caitlin Duffy, direttore della practice HR di Gartner. Tuttavia, poche organizzazioni stanno sperimentando o implementando la settimana lavorativa di 4 giorni. Alla fine di giugno 2022, infatti, solo il 16% delle organizzazioni intervistate stava prendendo in considerazione la settimana lavorativa di 4 giorni e solo il 5% l’aveva implementata.

La professoressa del Boston College Juliet Schor, principale ricercatrice dello studio sulla settimana lavorativa di 4 giorni, ha affermato che i risultati sono stati per lo più gli stessi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, “dimostrando che si tratta di un’innovazione che funziona per molti tipi di organizzazioni. Ci sono anche alcune differenze interessanti”, ha dichiarato Schor in un comunicato. “Abbiamo scoperto, ad esempio, che i dipendenti delle organizzazioni non profit e dei servizi professionali hanno registrato un aumento medio maggiore del tempo dedicato all’esercizio fisico, mentre quelli del settore edile/manifatturiero hanno registrato le maggiori riduzioni di burnout e problemi di sonno”.

Altre metriche aziendali chiave hanno mostrato segni di effetti positivi. Oltre a un leggero aumento dei ricavi e a un minor numero di licenziamenti, si è registrata anche una riduzione del 65% del numero di giorni di malattia dei dipendenti, mentre per quanto riguarda i risultati ambientali lo studio ha mostrato che il tempo di percorrenza per gli spostamenti casa-lavoro è diminuito di mezz’ora a settimana nell’intero campione.

I risultati però non hanno convinto tutti. Charlotte Morris, avvocato di esphr (studio legale che si autodefinisce “un nuovo modello di diritto del lavoro”), ha affermato che, sebbene non ci siano dubbi sui benefici di una settimana più corta con stipendio pieno per i dipendenti e sulla fidelizzazione e l’assunzione del personale, per alcune aziende potrebbe essere un problema. Ha inoltre affermato che i sei mesi di sperimentazione non sono abbastanza lunghi per determinare i benefici a lungo termine di una settimana lavorativa di 32 ore.

Ad esempio, secondo Morris, le aziende dovranno capire in quali giorni della settimana i dipendenti non lavoreranno, cosa succederà ai lavoratori part-time che già lavorano con una settimana corta, come verrà calcolato il diritto alle ferie e quali modifiche contrattuali saranno necessarie. “Le aziende non possono semplicemente cambiare unilateralmente i termini contrattuali di una persona”.

“È sicuramente interessante vedere i risultati di un esperimento di questo genere, ma considerato il lungo periodo di tempo in cui lavoriamo, dalla fine degli studi fino all’età della pensione per la maggior parte di noi, una sperimentazione di sei mesi non è ancora abbastanza lunga per misurare realmente l’impatto di una settimana lavorativa più breve.Pertanto, i risultati devono essere presi con una certa cautela”, conclude Morris.