Futuristi e leader tecnologici concordano su alcune modifiche al lavoro IT che vedremo nei prossimi cinque anni. I professionisti IT lavoreranno in ambienti più basati sulle attività che sulla posizione geografica, affermano gli esperti, affidandosi maggiormente all’automazione e all’intelligenza artificiale e utilizzando strumenti sempre più flessibili e potenti. Allo stesso tempo, l’automazione basata sull’intelligenza artificiale avrà bisogno di un tocco umano, per rivedere processi e risultati, creando una importante necessità bisogno di competenze trasversali nei ranghi IT.

Ecco uno sguardo a come la forza lavoro IT opererà e collaborerà nell’azienda del prossimo futuro.

L’automazione punta alla produttività IT

Spinto dai progressi dell’intelligenza artificiale, il lavoro IT sarà sempre più automatizzato nei prossimi cinque anni, secondo coloro che sono in prima linea in questi cambiamenti. Oltre ai miglioramenti generali dell’ambiente di lavoro, l’automazione svolgerà un ruolo fondamentale in tutti i domini IT, compreso lo sviluppo software, ottimizzando i processi e aumentando la produttività.

“Negli ultimi tre anni i leader IT hanno guidato le loro organizzazioni attraverso enormi cambiamenti nell’ambiente di lavoro, che diventeranno più complessi nel giro di pochi anni“, afferma Saket Srivastava, CIO di Asana. “Le organizzazioni stanno affrontando una carenza di risorse e talenti, quindi abbiamo bisogno che l’automazione sia il nostro alleato per automatizzare attività banali, ripetitive e di basso valore in modo che i nostri talenti possano lavorare su progetti di maggiore impatto“.

Srivastava ritiene che le aziende automatizzeranno le attività poco qualificate per ridurre il carico mentale e risparmiare tempo. “Pensate a come implementare modelli avanzati di data science per comprendere i punti deboli dei clienti e migliorare il servizio“, afferma.

Jim Flanagan, CIO di Hanscom Federal Credit Union, prevede che l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) funzionerà in tandem con l’automazione per migliorare la tecnologia su cui fa affidamento il personale IT.

“La NLP ha la capacità di discernere l’intento, il contesto e l’ambiguità all’interno del testo scritto e del discorso parlato“, afferma Flanagan. “I nostri calendari pianificheranno automaticamente la nostra giornata lavorativa in base a variabili come scadenze e tempi stimati, e le nostre caselle di posta raggrupperanno automaticamente le e-mail per priorità, considerando il contenuto del messaggio e assicurando che le e-mail più importanti ottengano la massima attenzione. Le funzionalità di non disturbo guidate dall’intelligenza artificiale ci impediranno di ricevere e-mail quando dobbiamo concentrarci e questa tecnologia ci aiuterà a scrivere risposte e-mail più velocemente, spesso con il minimo sforzo da parte nostra“.

L’intelligenza artificiale aumenta il valore del lavoro IT

Come molti altri esperti del settore, Mike Hendrickson, vicepresidente dello sviluppo di prodotti tecnologici di Skillsoft, vede un brillante futuro per l’intelligenza artificiale nel lavoro IT. Secondo Hendrickson, questo futuro sarà caratterizzato dalla collaborazione tra il personale IT e le tecnologie di intelligenza artificiale. E più il lavoro viene gestito dall’intelligenza artificiale, più importanti diventano le competenze delle persone, in particolare per quanto riguarda la risoluzione dei problemi dei processi automatizzati.

Il CIO di TripActions Kim Huffman è d’accordo, affermando che l’intelligenza artificiale ridurrà il numero di richieste di supporto interne ripetute che richiedono un intervento umano, liberando i dipendenti del supporto IT per un’interazione più personale. “Vedremo un aumento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nello sviluppo del software e nelle funzioni di test, spostando il ruolo delle persone verso attività di livello superiore e di interazione personalizzata”, afferma Huffman.

Mike Bechtel, chief futurist di Deloitte Consulting, avverte che l’adozione dell’AI per migliorare le operazioni IT e la produttività dei dipendenti richiederà un nuovo livello di fiducia nella tecnologia.

“Un’esperienza della forza lavoro aumentata – attraverso il reclutamento, la produttività, l’apprendimento e altro ancora – sarà sicuramente qualcosa da tenere d’occhio, poiché il livello di fiducia che probabilmente riporremo nei nostri colleghi AI potrebbe essere sorprendente“, afferma Bechtel. “L’elevata fiducia nel fatto che l’intelligenza artificiale stia fornendo le analisi e gli insight giusti sarà fondamentale. Per creare fiducia, gli algoritmi di intelligenza artificiale devono essere visibili, verificabili e spiegabili e i lavoratori devono essere coinvolti nella progettazione e nell’output dell’AI. Le organizzazioni si stanno rendendo conto che i vantaggi competitivi si ottengono meglio quando c’è fiducia in questa tecnologia“.

Inoltre, la maggiore dipendenza dall’intelligenza artificiale per il supporto IT e il lavoro di sviluppo come la codifica entry-level, nonché l’amministrazione del cloud e di sistema, eserciterà pressioni sui professionisti IT affinché migliorino le loro competenze in aree più impegnative, secondo Michael Gibbs, CEO e fondatore di Go Cloud Careers.

“Con l’intelligenza artificiale che sostituisce il lavoro tecnico e pratico, i lavoratori della tecnologia devono aumentare il loro senso del business, le capacità di leadership, le capacità di comunicazione, l’intelligenza emotiva“, afferma Gibbs. “Il mondo avrà bisogno di più persone con una profonda esperienza dell’architettura per collegare ulteriormente le nuove tecnologie e massimizzare le prestazioni aziendali“.

Team dinamici e basati sulle competenze

Parlando di competenze, secondo una ricerca di Deloitte l’enfasi sull’acume per il business e sul know-how tecnico più profondo sarà accompagnata da un cambiamento in cui le organizzazioni nei prossimi anni cercheranno flessibilità dando la priorità alle competenze rispetto ai ruoli.

Come esempio, Bechtel di Deloitte suggerisce il caso Mercedes-Benz, che afferma di aver “organizzato alcuni dei suoi talenti IT in ‘set di capacità’ per migliorare la flessibilità nell’assegnare il personale a nuovi ruoli o nuovi prodotti“. I risultati parlano da soli, secondo Bechtel: “Le organizzazioni basate sulle competenze hanno oltre il 100% di probabilità in più di collocare i talenti in modo efficace e il 98% di probabilità in più di ottenere i migliori risultati“.

I professionisti IT che tendono a cambiare lavoro ogni pochi anni potrebbero, infatti, essere proprio ciò che le organizzazioni del futuro stanno cercando. “Potremmo assistere a un cambiamento nel modo in cui le organizzazioni pensano alle carriere a lungo termine”, afferma. “Le aziende in anticipo sulla curva stanno già raccogliendo talenti, tramite gig worker o consulenti, per colmare le lacune e liberare le loro risorse interne per concentrarsi sul lavoro più stimolante e interessante. E, per la gioia dei professionisti IT annoiati, ci aspettiamo che più organizzazioni adottino questo approccio“.

Lavoro da remoto a pieno regime

La pandemia ha accelerato lo sviluppo di team remoti e ibridi e questa tendenza continuerà, secondo molti osservatori. Anche le organizzazioni i cui dipendenti IT che preferiscono lavorare da casa beneficeranno dell’approvvigionamento di talenti da tutto il mondo.

“Dato il ritmo della trasformazione digitale, le aziende chiedono di più ai loro team tecnologici e cercano talenti a livello globale“, sottolinea Bechtel. “Molti lavoratori della tecnologia hanno scelto di rimanere in remoto, creando una forza lavoro più fluida. In effetti, l’85% delle divisioni IT prevede di essere ibrida o completamente remota in futuro“.

Frank Opat, vicepresidente dell’architettura presso Versapay, vede il lavoro di supporto remoto evolversi sia nell’ambito che nel modo in cui il lavoro viene svolto.

“I professionisti IT sanno già cosa vuol dire essere reperibili, ma con il continuo aumento del lavoro da remoto e ibrido, la geografia e i fusi orari stanno diventando meno rilevanti“, afferma Opat. “Mi aspetto di vedere la continua necessità di adattamento in modo che i servizi IT siano disponibili 24 ore su 24. Immagino che questa continua domanda vedrà l’ascesa dell’intelligenza artificiale per gestire cose come problemi di livello 2 o domande frequenti, proprio come si vede oggi nelle chat sui siti web per il marketing e l’assistenza clienti”.

Man mano che l’impatto delle organizzazioni ampiamente distribuite si dispiegherà nei prossimi anni, secondo Aref Matin, CTO di Wiley, modi sempre più sofisticati di lavorare da remoto miglioreranno la collaborazione.

“Il lavoro virtuale e ibrido è qui per restare, e penso che sia una grande cosa per i professionisti IT”, dice Matin. “In termini di cultura, mettere i team in un silo è il modo più veloce per scoraggiarli. In un posto di lavoro fisico, questo può essere facile da fare. Spero che gli ambienti di lavoro virtuali abbiano mostrato ai manager non solo il vantaggio, ma anche la necessità di una migliore connessione tra il lavoro quotidiano e i risultati aziendali“.

Rehman vede una tendenza, soprattutto tra i lavoratori più giovani, a utilizzare dispositivi mobili per il lavoro IT, senza essere più legati a un computer fisso o a una scrivania.

“Vedo le nuove generazioni che utilizzano i telefoni per scrivere un intero documento“, afferma. “L’altro giorno ho visto un bambino programmare sul suo telefono, scrivendo codice vero e proprio. I linguaggi stanno cambiando ed è sempre più evidente. C’è un cambiamento nel modo in cui i lavoratori della tecnologia usano la nostra capacità di attenzione“.

E sebbene sia difficile dire in che modo tutte queste forze influiranno sugli stipendi IT, Hendrickson ritiene che la confluenza di AI e lavoro remoto libererà budget aggiuntivo per i talenti IT.

“I giorni del monitoraggio fisico o della riparazione sono finiti. Quasi tutto può essere fatto da remoto, e con i servizi cloud e i principali fornitori che rappresentano il futuro dell’infrastruttura tecnologica, non ci sarà quasi bisogno di andare in un ufficio fisico, almeno dal punto di vista dell’infrastruttura“, afferma. “Con l’unione di automazione continua e affidamento sulla tecnologia cloud, le organizzazioni possono dare la priorità agli investimenti in talenti, ricerca e sviluppo, competenze e sviluppo delle carriere“.

Paul Heltzel