Lo sviluppo delle skill è sempre stato un must per chiunque voglia intraprendere una carriera nel settore IT, ma questo è particolarmente vero quando i servizi cloud maturano e i componenti dell’infrastruttura cloud si diffondono nei data center aziendali in rapida evoluzione. Sia che vogliate rinfrescare le vostre competenze esistenti sulle tecnologie più recenti, sia che vogliate apprendere o migliorare le conoscenze di una nuova specializzazione, ci sono preziose risorse gratuite offerte da alcuni dei principali vendor del settore informatico che, nonostante il costo zero, sono di alto livello e offrono video e, in alcuni casi, anche ambienti di laboratorio completi o strumenti software gratuiti. Molte di questi strumenti di formazione gratuita facilitano anche il percorso verso certificazioni di settore riconosciute, preparandovi a sostenerne gli esami.

Alcuni dei contenuti forniti dagli otto fornitori elencati qui sotto sono completamente gratuiti, ma nella maggior parte dei casi è richiesta la registrazione. In molti casi, i contenuti formativi aggiuntivi possono essere disponibili solo per i clienti o i partner commerciali conosciuti, nel qual caso è probabile che dobbiate lavorare attraverso il vostro rappresentante commerciale per ottenere l’accesso. Molti fornitori offrono membership premium sotto forma di abbonamenti a pagamento o di crediti formativi acquistati. Qui però la nostra attenzione si concentra principalmente sulle librerie di formazione aperte a tutti, che offrono quindi formazione autogestita a costo zero.

AWS è in grado di fornire una vasta gamma di servizi e offre un’altrettanto vasta gamma di corsi. La formazione gratuita di AWS è strutturata per supportare sia i principianti, sia i veterani anche nei ruoli meno tecnici come le vendite, la gestione e la pianificazione. Molti dei corsi sono offerti in lingue quali inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, cinese, giapponese, coreano, indonesiano, tailandese e vietnamita.

I materiali del corso sono costituiti da contenuti testuali e video, con verifiche periodiche per assicurare che il materiale trattato venga recepito. La velocità di riproduzione dei video del corso può essere regolata in modo da rendere più agevole la fruizione dei contenuti che già si conoscono. Il corso offre anche AWS Cloud Quest, una piattaforma di formazione innovativa che funziona come un gioco di ruolo open-world. È infatti possibile navigare al suo interno per completare compiti e risolvere problemi aziendali attraverso puzzle, laboratori e quiz.

AWS offre librerie di formazione gratuite e premium. Quella gratuita contiene oltre 500 corsi, test pratici per gli esami di certificazione e Cloud Quest. Gli utenti premium, per 29 dollari al mese o 299 dollari all’anno, possono accedere a tre corsi di preparazione agli esami, a oltre 100 ambienti di laboratorio, a ruoli Cloud Quest aggiuntivi e a un secondo gioco di ruolo chiamato AWS Industry Quest.

Skills for All di Cisco offre un’ampia gamma di corsi di livello base e intermedio su argomenti come il networking e la cybersecurity. Questi corsi sono raggruppati in raccolte di apprendimento che comprendono fino a 70 ore di formazione, oltre a una formazione per un percorso di carriera nella cybersicurezza che comprende 160 ore di corso. I corsi sono disponibili principalmente in inglese, ma molti sono disponibili anche in spagnolo e francese e, in misura minore, in portoghese, russo e tedesco.

I corsi di Skills for All includono formazione basata su video e lezioni interattive progettate per ottimizzare l’apprendimento e incoraggiare il coinvolgimento. Cisco offre risorse scaricabili, tra cui lo strumento di simulazione della configurazione di rete, Packet Tracer, e macchine virtuali preconfigurate per facilitare il lavoro pratico in laboratorio per alcuni dei corsi di cybersecurity.

Man mano che si completano i moduli e i corsi di Skills for All, si possono sbloccare risultati e guadagnare badge digitali da utilizzare nel proprio curriculum o sui social media. Cisco non offre certificazioni direttamente attraverso Skills for All, ma il suo percorso di carriera nella cybersecurity si allinea con gli obiettivi d’esame per la certificazione IT Specialist – Cybersecurity offerta da Certiport, mentre i corsi Skills for All Python Essentials 1 e 2 preparano alle certificazioni Certified Entry-Level Python Programmer (PCEP) e Certified Associate in Python Programming (PCAP) del Python Institute.

Fortinet Training Institute offre l’accesso gratuito ai suoi corsi Network Security Expert (NSE) Livelli 1-8, i primi tre dei quali consentono di ottenere certificazioni di livello associato all’interno del corso. Ciascuno dei corsi NSE si basa sulle conoscenze esistenti, fornendo una panoramica progressivamente avanzata delle minacce alla sicurezza e delle misure di protezione.

Fortinet offre anche corsi di formazione personalizzati su un’ampia gamma di prodotti per la sicurezza. Alcuni offrono materiali supplementari sotto forma di libri o accesso al laboratorio su richiesta, entrambi a pagamento, ma non sono obbligatori per completare il materiale del corso. Il contenuto della formazione è costituito principalmente da video, ma vengono utilizzati anche componenti interattivi per i controlli delle conoscenze e la convalida delle competenze. Gli script completi delle lezioni sono disponibili per il download in formato PDF.

Molti corsi Fortinet offrono certificati di completamento e possono anche essere utilizzati per ottenere crediti di formazione professionale continua per le certificazioni (ISC), come il Certified Information Systems Security Professional (CISSP). I corsi indicano quante ore di credito si ottengono e a quale dominio di certificazione corrispondono.

Juniper Networks Learning Portal è in gran parte incentrato sui percorsi di certificazione Juniper, con formazione gratuita disponibile in base alle certificazioni Juniper già in possesso. Ad esempio, le certificazioni Juniper Specialist richiedono il possesso di una certificazione Juniper di livello Associate, pertanto la formazione di livello Specialist è disponibile solo per chi possiede una certificazione di livello Associate.

Senza una certificazione Juniper in corso, si è limitati alla certificazione di livello associato, che consente comunque di accedere a un corso per ciascun percorso di certificazione. Al completamento di un corso è possibile ottenere uno sconto del 75% su un voucher d’esame. Tutti i corsi di preparazione alle certificazioni Juniper fino al livello Professional sono gratuiti se si soddisfano i prerequisiti per la certificazione, mentre i corsi di preparazione alle certificazioni di livello Expert sono a pagamento.

Altri corsi disponibili sul portale non sono legati alla certificazione, ma la selezione è limitata. Juniper offre anche l’accesso gratuito alla piattaforma vLabs, che fornisce ambienti di laboratorio precostituiti per esercitarsi e convalidare le proprie competenze. L’iscrizione ai vLabs è separata dal portale principale e deve essere approvata da Juniper prima di ottenere l’accesso.

La libreria di formazione di Microsoft offre materiale su argomenti rilevanti per il moderno data center, tra cui Active Directory, Windows Server, Hyper-V, clustering e alta disponibilità, servizi di storage e file e una miriade di carichi di lavoro ibridi o basati su Azure. La maggior parte dei contenuti di Microsoft Learning sono autodidattici e basati sul testo, il che significa che si passerà un bel po’ di tempo a leggere il materiale del corso e a consultare tabelle. Non è coinvolgente come un materiale di formazione interattivo, ma rappresenta una notevole ricchezza di contenuti, la maggior parte dei quali corrisponde direttamente alle certificazioni Microsoft.

Microsoft Learning offre incentivi digitali per il completamento dei corsi, tra cui badge e punti esperienza (XP) che contribuiscono ad aumentare il punteggio di reputazione. Occasionalmente Microsoft offre anche sfide di apprendimento che possono far guadagnare diversi premi, tra cui buoni d’esame. Le certificazioni di Microsoft sono popolari da oltre due decenni e, sebbene l’azienda continui a offrirne diverse, attualmente la maggior parte di esse si concentra su piattaforme cloud come Azure e Office 365. Oltre alle certificazioni di settore principali, Microsoft ha iniziato a offrire le certificazioni Fundamentals, che abbassano in qualche modo il livello di accesso alla certificazione. Gli esami di certificazione Fundamentals sono disponibili gratuitamente per gli studenti verificati.

La biblioteca gratuita di Red Hat offre 12 corsi che coprono argomenti tecnici chiave, tra cui le basi di Red Hat Administration, OpenStack, OpenShift e Ansible. Ogni corso consente di ottenere la certificazione Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) o Red Hat Certified Specialist (RHCS).

Oltre ai corsi, Red Hat offre video di formazione tramite Red Hat TV. Non offrono l’interattività o il processo di apprendimento passo-passo di altri fornitori, ma il contenuto è altamente tecnico e può portare molto valore ai professionisti IT che vogliono aggiornarsi sulle ultime offerte di Red Hat. Per 6.000 dollari all’anno, Red Hat offre inoltre l’accesso individuale a una libreria di corsi molto più ampia, ognuno dei quali è disponibile anche à la carte, oltre a laboratori pratici e percorsi di certificazione aggiuntivi.

L’abbonamento gratuito Basic di VMware Learning offre principalmente una formazione basata su testo e briefing tecnici di alto livello con diagrammi ed elementi interattivi. Se le vostre esigenze di formazione riguardano specificamente la preparazione a un certificato di settore, non siete fortunati con l’abbonamento Basic, anche se VMware offre certificati di completamento per i suoi corsi. VMware Learning mette a disposizione anche la videoteca di VMware, che è disponibile pubblicamente anche senza un abbonamento Basic e fornisce un accesso rapido a contenuti aggiuntivi che possono essere in linea con i vostri obiettivi di apprendimento.

Se le risorse disponibili nel livello Basic non soddisfano le vostre esigenze, per 269 dollari all’anno potete acquistare un abbonamento Premium, che offre contenuti di livello intermedio, corsi incentrati sulla preparazione agli esami (VMware Certified Technical Associate e VMware Certified Professional) e l’ambiente di apprendimento Customer Connect.

KubeAcademy è un ambiente di apprendimento gratuito incentrato su Kubernetes, curato da VMware ma gestito separatamente da VMware Learning. Si concentra su Kubernetes puro, il che lo rende prezioso per chiunque voglia imparare a gestire applicazioni basate su container su Kubernetes in generale. I contenuti si basano principalmente su video.

KubeAcademy offre anche percorsi di apprendimento per diversi argomenti e livelli di esperienza, per consentire di approfondire le proprie conoscenze nel tempo. I corsi possono inoltre rimandare ad altro materiale di riferimento o a canali Slack per collegarsi a una comunità di professionisti. Per quanto riguarda la prova del completamento della formazione, KubeAcademy è piuttosto spartana. Non ci sono certificati, la formazione non corrisponde direttamente alle certificazioni del settore e i risultati ottenuti sembrano essere visibili solo sulla pagina del proprio profilo.