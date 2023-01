Avendo un chiaro punto di vista all’interno dell’organizzazione, i CIO svolgono un ruolo centrale nel coinvolgere e motivare ​​i collaboratori verso un risultato comune, aumentare la produttività e ottenere migliori risultati di business. Molti CIO sanno che un team ad alte prestazioni rappresenta più della somma delle sue parti, è composto da talenti con competenze altamente complementari, ha obiettivi più ampi rispetto ad altri team e approcci ottimizzati alla collaborazione e alla comunicazione. Spesso vengono tracciati parallelismi con lo sport in quanto mettere semplicemente insieme i migliori giocatori non garantisce la squadra migliore, perché ogni membro ha una funzione diversa e ogni funzione richiede competenze diverse. La chiave è capire dove si trovano le opportunità e come i diversi punti di forza possono sostenersi a vicenda. È allora che prende forma un team ad alte prestazioni.

Ecco i consigli di alcuni CIO impegnati a massimizzare il potenziale dei loro team.

1. Concentrarsi sull’elemento umano

Secondo Robert Brine, direttore delle soluzioni informatiche e di intelligence presso Mastercard SA, molte aziende si concentrano troppo sulla tecnologia e trascurano l’elemento umano. Ma se i leader aziendali vogliono attrarre e trattenere i talenti, devono pensare alle persone. Brine suggerisce un paragone con lo sport. “Se hai un team di Formula 1 e spendi tutti i tuoi soldi per l’auto, ma il tuo analista di dati che lavora in background deve utilizzare un vecchio laptop malandato, farà fatica a fornire le informazioni di cui il team ha bisogno per una prestazione ottimale”.

2. Dare priorità alla cultura aziendale

“Quando si parla di persone, bisogna pensare alla cultura aziendale, quindi promuoverla con la stessa cura e dedizione con cui svilupperesti qualsiasi altra risorsa”, afferma Seugnet van den Berg, fondatore della società di gestione e informatica sudafricana Bizmod. “Nel nuovo mondo del lavoro, le aziende con una cultura attraente hanno un vantaggio strategico rispetto alle aziende che ne sono prive“. La cultura non è un’attività una tantum, ma un viaggio, e dovrebbe essere mantenuta e rafforzata regolarmente nel tempo.

Brine consiglia di esaminare i progetti più recenti e fare una valutazione critica di come li avete gestiti. “Chiedendo in che modo i diversi membri del tuo team sono stati in grado di gestire compiti diversi, puoi individuare le competenze che mancano e devono essere sviluppate”. E aggiunge di fare lo stesso esercizio con un occhio al futuro.

3. Creare lo spazio per la crescita

“Le persone vogliono crescere e cambiare e i bravi leader aziendali sono disposti a dare loro l’opportunità di farlo“, afferma David Cohn, CIO della società di retail Shoprite Checkers. “Qui puoi coinvolgere le risorse umane, incoraggiandole a mettere in campo la loro esperienza e le loro idee per aiutarti a trovare il giusto approccio alla formazione e allo sviluppo dei dipendenti”.

Inoltre, è importante ricordare che un leader empatico comprende che le persone provengono da luoghi diversi e quindi non cresceranno e si svilupperanno nello stesso modo. “I CIO moderni devono affrontare il miglioramento delle competenze e la formazione tenendo presente questa realtà”, consiglia Benjamin Marais, CIO della società di servizi finanziari Liberty Group SA.

“È opportuno anche creare opportunità che espongano i dipendenti a ciò che accade al di fuori dell’azienda“, suggerisce van den Berg. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda le tecnologie e le competenze future perché se i team sanno cosa c’è fuori, capiscono meglio cosa devono fare per stare al passo.

4. Presentare al meglio le iniziative aziendali

“Data la forte competizione per i talenti, devi dimostrare il tuo meglio per attrarre attrarre e trattenere i migliori”, sottolinea Cohn.

“I candidati di oggi non cercano solo un datore di lavoro che li aiuti a raggiungere i loro obiettivi di carriera, ma vogliono anche che il loro lavoro sia in linea con i loro valori e convinzioni personali”, aggiunge Fred Swanepoel, CIO di Nedbank. “Ovviamente, le persone sono alla ricerca di un pacchetto competitivo, ma crediamo che siano ugualmente attratte dalla possibilità di crescita e da un lavoro significativo“.

I potenziali dipendenti vogliono sapere cosa fa l’organizzazione, quindi è necessario parlare e promuovere gli entusiasmanti progetti su cui si sta lavorando in modo che possano avere un’idea di cosa farebbero se entrassero a far parte dell’azienda. Sono anche interessati agli altri candidati e ai talenti che già lavorano per l’azienda. “Vogliono comprendere la cultura dell’organizzazione e decidere se è una buona soluzione per loro“, aggiunge. “Questo è il motivo per cui la diversità, l’equità e l’inclusione, un’area di interesse chiave per la maggior parte delle aziende, è così importante“.

5. Trasformare il fallimento in opportunità

Per costruire un team ad alte prestazioni non solo bisogna accettare il fallimento, ma anche incoraggiarlo. “Questa mentalità è essenziale in modo da poter utilizzare ogni battuta d’arresto come un’opportunità di apprendimento e trasformare gli ostacoli in successi“, afferma Swanepoel.

Se non siete sicuri di qualcosa di nuovo, van den Berg suggerisce di gestirla come un esperimento e fare delle prove. “I collaboratori adorano far parte di un nuovo progetto quando è presentato come un esperimento e capiscono che lo scopo è vedere come funziona, determinare se ha valore per l’azienda e capire cosa si può imparare”.

6. Promuovere team interfunzionali

“Sono finiti i giorni in cui l’IT era un reparto autonomo non integrato nel resto dell’azienda“, sottolinea Marais. Di conseguenza, il ruolo del CIO è promuovere nuovi modi di lavorare e creare team di fusione in modo che le idee fluiscano. I team di fusione sono gruppi multidisciplinari che uniscono tecnologia e competenze nel dominio del business e condividono la responsabilità per i risultati aziendali e tecnologici.

Un tipico team di fusione può includere ruoli come product owner, scrum master, sviluppatori ed esperti di dominio. Questi team interfunzionali non solo aiutano l’azienda a pensare in modo più ampio, ma portano sul tavolo nuove idee e soluzioni in tempi di crisi.

“Il nuovo mondo del lavoro è incentrato sull’interazione multidisciplinare”, afferma Swanepoel. “Per questo è importante ripensare il modo in cui organizziamo la nostra attività, allontanandoci dal raggruppare le persone per funzione aziendale e raggruppandole invece in base ai risultati condivisi. Ciò significa anche porre una maggiore enfasi sulle competenze trasversali”.

Joanne Carew