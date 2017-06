Lenovo ha presentato una gamma completa di soluzioni per il data center che permette ai clienti di sfruttare al meglio la “intelligence revolution” e creare solide fondamenta tecnologiche in grado di supportare il potenziale trasformativo di strumenti quali data analytics, HPC (High Performance Computing), cloud ibridi, intelligenza artificiale e machine learning. L’annuncio riguarda soluzioni in ambito server, storage, networking, software e servizi per data center, denominate oggi con nuove linee di brand ThinkSystem e ThinkAgile disponibili già nelle prossime settimane.

Tutto ciò sullo sfondo di un mercato in cui, secondo una recente ricerca condotta da IDC, il 72% delle aziende ritiene che le principali motivazioni che portano alle decisioni sulle infrastrutture IT siano la trasformazione digitale e la crescita del business. Negli ultimi tre anni il cloud ibrido è maturato significativamente, mentre le architetture di tipo software-defined e le infrastrutture convergenti hanno stravolto lo status quo dell’IT nelle grandi aziende.

Il nuovo portfolio ThinkSystem, basato su processori Intel Xeon Scalable, riunisce i più alti standard del settore sotto un nuovo brand unificato che copre i sistemi server, lo storage e il networking. ThinkAgile è invece un portfolio completamente nuovo di soluzioni software-defined basate sulle piattaforme Lenovo ThinkSystem. Secondo Lenovo sono soprattutto tre i benefici nati dall’unione di queste due soluzioni.

1 – Semplicità

Il portfolio ThinkSystem è progettato per funzionare in modo trasparente rispettando gli investimenti già effettuati dalle aziende, senza necessità di dover rivoluzionare l’architettura del proprio data center. I clienti possono così riprendere il flusso di lavoro senza ripartire dall’inizio. ThinkSystem unisce il meglio della tradizione System x di IBM con la famiglia Lenovo ThinkServer per dare vita a una soluzione unica basata su oltre 150 record mondiali conquistati nei benchmark più diffusi sui server x86.

2 – Agilità e flessibilità

Le soluzioni integrate della gamma ThinkAgile mettono a disposizione velocità, semplicità di gestione e agilità dei servizi cloud pur conservando gli apprezzati aspetti di controllo e governance propri dell’IT on-premise. Soluzioni pre-integrate, pre-assemblate e pre-collaudate introducono all’interno del data center dei clienti nuove funzionalità come la gestione automatizzata del ciclo di vita, l’abbattimento del TCO e una richiesta inferiore di risorse IT per la manutenzione della piattaforma.

Questo portfolio di soluzioni comprende la serie ThinkAgile SX per Microsoft Azure Stack e le soluzioni rackable ThinkAgile SX che integrano capacità di networking con proposte iperconvergenti per una customer experience del tutto trasparente. E dal momento che Lenovo non è vincolata a tecnologie legacy su sistemi storage e di rete, i clienti possono adottare velocemente le soluzioni software-defined scegliendo in modo trasparente e rispettando gli investimenti già sostenuti.

3 – A prova di futuro

Le soluzioni ThinkSystem e ThinkAgile, tra cui il sistema ThinkSystem SD530 per l’High Performance Computing, sono in grado di supportare i flussi di lavoro richiesti dalle grandi applicazioni di data analytics fino all’HPC, dall’intelligenza artificiale ai più grandi ambienti di iperscalabilità.