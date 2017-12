Whole Foods è una catena di supermercati statunitense e il fatto che sia stata acquisita da Amazon.com può sembrare irrilevante per altre industrie. Ma se la vostra azienda produce, distribuisce o vende oggetti, è sempre più probabile che, prima o poi, si imbatterà in Amazon.

I retailer tradizionali come WalMart erano già preoccupati per la concorrenza online di Amazon, ma ora la società li sta attaccando sul loro terreno: in negozi fisici e centri commerciali. I 13,7 miliardi di dollari pagati da Amazon per Whole Foods le consentono di espandere e ottimizzare la supply chain per i generi alimentari. E offrono un nuovo punto vendita per i dispositivi a comando vocale Echo, che ampliano la portata del suo assistente digitale Alexa.

Anche questo è qualcosa su cui i CIO devono riflettere, dato che Amazon ha lanciato una versione aziendale di Alexa.