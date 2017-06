Le app per registrare l’audio o le chiamate possono essere utili alleati di ogni professionista, soprattutto quando occorra registrare conferenze, ma anche incontri di lavoro, oppure riunioni e soprattutto interviste anche telefoniche. Non tutti conoscono le giuste app per registrare audio su iPhone che consentano di prendere appunti come audionote, oppure quale sia il miglior registratore di chiamate su Android senza perdersi nelle giungla di tutte le app disponibili. Ecco allora cinque applicazioni per iOS e Android che aiutano a diventare dei veri e propri “meeting recorder” e a trarre il meglio dalle registrazioni audio eseguite con lo smartphone, magari da editare dopo direttamente dall’iPad.

Le app per registrare audio su iPhone e Android

Le registrazioni audio su iPhone possono essere fatte con l’app nativa Voice Memos o Microfono che troverete nella cartella delle Utilities, come pure su Android alcuni produttori mettono a disposizione app di registrazione, ma si tratta di applicazioni con funzionalità basiche. Negli store esistono alcune app che permettono funzionalità avanzate.

Pio Smart Recorder

Pio Smart Recorder è un’app gratis per iOS che ha come grande punto di forza la possibilità di creare già in fase di registrazione dei segmenti audio “preferiti” con un semplice tocco. Immaginate di stare registrando l’intervento di un oratore a un congresso di lavoro e per la prima mezz’ora non vi interessa nulla di quello che viene detto. Poi all’improvviso si passa a un argomento per voi interessante; a questo punto basta toccare il display dell’iPhone per segnare il punto di inizio e, nel caso l’oratore torni a parlare di cose inutili, ritoccare lo schermo una seconda volta per terminare il punto di interesse.

In seguito, quando si vuole riascoltare la registrazione in formato m4a, l’app passa immediatamente ai segmenti che abbiamo segnalato come interessanti. Pagando un sovrapprezzo, è anche possibile caricare le registrazioni su Dropbox o Google Drive e salvarle in un numero illimitato di cartelle dedicate, mentre con la versione gratuita le cartelle a disposizione sono solo tre. Se siete soliti effettuare molte registrazioni a convegni, incontri e conferenze, questa app potrebbe farvi risparmiare parecchio tempo.

Pio Smart Recorder per iPhone

Voice Record Pro

Un’altra app interessante è Voice Record Pro per iPhone, disponibile gratuitamente su App Store (con 7,99 euro si possono eliminare i banner pubblicitari). L’applicazione permette di registrare in diversi formati audio tra cui WAV e MP3 e importare ed esportare le registrazioni da e verso Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box e SoundCloud. Anche Voice Record Pro offre una funzione “Preferiti” simile a quella di Pio Smart Recorder, sebbene più limitata e con meno opzioni.

Voice Record Pro per iPhone

Registratore Vocale Facile Pro

Passando invece alle app per registrare audio su Android, si può puntare direttamente a Registratore Vocale Facile Pro, un‘app che registra in diversi formati audio, permette di aumentare il volume in ingresso e aiuta a saltare le parti di silenzio all’interno della registrazione. Il prezzo è di 2,99 euro e l’app è compatibile non soltanto con smartphone e tablet, ma anche con Android Watch.

Registratore Vocale Facile Pro

Le app per registrare chiamate su Android e iPhone

Oltre a registrare audio, una delle funzioni che sicuramente può risultare più utile è registrare le chiamate, come ad esempio quando si affrontano interviste telefoniche o si fa una call importante con un cliente. Ecco quindi le migliori app per registrare le telefonate su iPhone e Android.

TapeACall Pro

TapeACall Pro è l’app che permette di registrare le chiamate su iPhone in entrata e in uscita con un modello di pagamento diverso da altre app simili, che di solito fanno pagare per ogni singola registrazione o per ogni minuto registrato, ma basandosi su un abbonamento di 8 euro all’anno.

Per iniziare la registrazione è necessario impostare un breve procedimento iniziale e, visto che le registrazioni sono poi processate su server remoti, non sono disponibili immediatamente sulla memoria dell’iPhone, sebbene questo processo non impieghi molto tempo. La modalità di registrazione è tramite una conferenza a tre, ma attenzione: potrebbe capitare di dover richiedere l’abilitazione delle chiamate in conferenza all’operatore telefonico, e ad esempio TapeACall Pro non è supportata da Vodafone Italia.

TapeACall Pro per iOS

Call Recorder

Call Recorder è invece un’app gratuita per Android molto popolare e utilizzata che salva le registrazioni delle chiamate su Dropbox e Google Drive, permettendo inoltre all’utente di proteggere l’accesso all’app e alle registrazioni con una password, o di inserire delle note per capire subito di che cosa si è parlato in quella telefonata.

Call Recorder per Android

Aggiornamento del 07/06/2017 a cura di Valentina Colazzo