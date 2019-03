Le cinque aziende che dominano lo spazio dei computer quantistici

2 Rigetti

Rigetti è un nome che emerge spesso in relazione al computing quantistico. La startup si distingue per la capacità di tenere il passo con giganti tecnologici molto più grandi e i suoi prodotti sono definiti come “servizi quantistici in cloud”.

La startup è stata fondata nel 2013 da Chad Rigetti, un fisico che in precedenza ha lavorato nel gruppo di calcolo quantistico di IBM.

La società, con sede a Berkeley, sta raccogliendo fondi da finanziatori importanti, come Bloomberg e la venture arm di Amazon. L’azienda, che ha sviluppato una piattaforma di calcolo quantistico ibrido attualmente in beta privata, afferma di aver combinato un processore classico con la potenza di un processore quantistico.