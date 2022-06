Twitter, Meta e Salesforce sono tra le aziende tecnologiche che stanno frenando le assunzioni, a causa dell’aumento dell’inflazione e di un continuo sell-off del mercato azionario. Gli annunci, ufficiali o non ufficiali, di blocchi delle assunzioni e licenziamenti di queste aziende si uniscono a quelli recenti di Uber e Tesla, per citare qualche nome.

“Dall’inizio della pandemia, le aziende hanno accelerato le loro trasformazioni digitali per supportare nuovi modi di lavorare e raggiungere i clienti”, ha affermato Jamie Kohn, direttore di ricerca in ambito HR di Gartner. “Le aziende tecnologiche sono state al centro di tutto. Ora stanno facendo un passo indietro per rivalutare ciò di cui hanno bisogno per la crescita futura. Pertanto, questi blocchi sono molto probabilmente pause a breve termine”.

I blocchi nelle grandi aziende tecnologiche stridono con lo scenario più ampio di ricerca di lavoratori tecnologici, che registra una continua carenza di talenti.

“Al di fuori del settore IT, la domanda di ruoli tecnologici è ancora piuttosto alta”, ha sottolineato Kohn. “Molte aziende stanno ancora lottando per reclutare i talenti di cui hanno bisogno per supportare le loro crescenti esigenze tecnologiche. I professionisti della tecnologia avranno ancora molte opzioni sul mercato del lavoro, anche al di fuori delle grandi aziende tecnologiche”.

Il fornitore di software cloud Salesforce sospenderà le assunzioni per determinati ruoli aperti nel tentativo di controllare le spese, secondo una nota interna intercettata da Business Insider, che riporta che verranno anche cancellati alcuni viaggi aziendali e società fuori sede. In una dichiarazione ufficiale, Salesforce ha affermato che prevede di assumere 4.000 dipendenti in questo trimestre.

Meta, che possiede Facebook, prevede di sospendere le nuove assunzioni per alcuni ruoli di ingegneria secondo The Verge, che ha ottenuto la registrazione di un incontro che ha coinvolto tutti i dipendenti dell’azienda. Il blocco delle assunzioni fa seguito alla decisione di ridurre la spesa in alcune aree all’inizio della pandemia di Covid-19, inclusa la creazione di funzionalità di video e audio chiamate per rivaleggiare con Zoom e nuove funzionalità per lo shopping.

La società aveva precedentemente comunicato al personale l’intenzione di sospendere le assunzioni nella sua divisione di ingegneria per il resto del 2022, secondo una nota aziendale intercettata da Business Insider all’inizio di questo mese. Tra i motivi della decisione il CFO di Meta David Wehner ha citato una flessione “a livello di settore“, insieme all’invasione dell’Ucraina e ai cambiamenti nelle norme sulla privacy dei dati.

La scorsa settimana sono emersi dettagli di un blocco delle assunzioni anche in Twitter, mentre la società di social media si prepara all’acquisizione da 44 miliardi di dollari da parte di Elon Musk, anche se al momento non sono previsti licenziamenti, secondo un’e-mail interna dell’azienda riportata da The Verge. La società ha licenziato i dirigenti senior Kayvon Beykpour, ex leader dei prodotti consumer, e Bruce Falck, responsabile delle entrate. Musk avrebbe suggerito tagli iniziali di posti di lavoro nella sua proposta per raccogliere fondi per l’acquisizione dell’azienda, per poi aumentare il personale nei prossimi anni.

Sempre la scorsa settimana Coinbase, una piattaforma di scambio di criptovalute, ha annunciato che farà marcia indietro sugli aggressivi piani di assunzioni a causa della recente flessione del mercato.

“All’inizio di quest’anno avevamo in programma di triplicare le dimensioni dell’azienda”, scrive in un post Emilie Choi, presidente e COO di Coinbase . “Date le attuali condizioni di mercato, riteniamo che sia prudente rallentare le assunzioni e rivalutare le nostre esigenze di organico rispetto ai nostri obiettivi aziendali prioritari”.

Il CEO di Uber, Dara Khosrowshahi, ha informato il personale dei piani per tagliare le spese e trattare le assunzioni come un “privilegio e riflettere su quando e dove aggiungere il personale“, secondo quanto riportato dalla CNBC. Khosrowshahi ha citato un “cambiamento sismico” nelle condizioni di mercato.

Mentre i motivi del rallentamento delle assunzioni variano da azienda a azienda, “molti sono cauti alla luce delle condizioni macroeconomiche e delle previsioni di una recessione entro la fine dell’anno“, ha osservato Jack Gold, fondatore e analista di J. Gold Associates. “Dato che si tratta di società per azioni, devono giocare al gioco ‘Come ho fatto questo trimestre’. Quando le vendite potrebbero non crescere, gli azionisti guardano molto attentamente alle spese. Questo è un elemento decisivo della situazione di pausa/riduzione delle assunzioni”.

Allo stesso tempo, molte grandi aziende tecnologiche hanno assunto un numero significativo di nuovi dipendenti negli ultimi anni o durante la pandemia, poiché “le vendite sono cresciute e il mercato era caldo”.

“Quindi non sorprende che rallentino le assunzioni per assorbire completamente i nuovi dipendenti nell’organizzazione“, ha sottolineato. “Ci vogliono dai 6 ai 12 mesi affinchè i nuovi dipendenti diventino pienamente produttivi nei loro ruoli”.

Altre aziende del settore tecnologico sono andate oltre e hanno deciso di tagliare i posti di lavoro. In un contesto di calo del numero di abbonati, Netflix sta licenziando 150 dipendenti, pari al 2% della sua forza lavoro statunitense, oltre a 70 ruoli part-time, secondo Variety .

La piattaforma di trading online Robinhood ha licenziato il 10% della sua forza lavoro ad aprile, mentre il fornitore di software di collaborazione Mural e la concessionaria di auto online Carvana sono tra gli altri che hanno recentemente ridotto l’organico. Più di 80 aziende tecnologiche hanno licenziato personale dall’inizio dell’anno, secondo il sito di monitoraggio dei licenziamenti Layoffs.fyi.