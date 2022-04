Il mondo del marketing è inondato di dati. Come gestirli e utilizzarli in modo efficace? Una soluzione è adottare una Customer Data Platform (CDP), un sistema software che raccoglie i dati da un’ampia gamma di fonti, come siti web, piattaforme di e-commerce e pubblicitarie, applicazioni di social media, software di vendita al dettaglio e altro ancora, per creare un database centralizzato dei clienti e profili dettagliati di ogni cliente. Le CDP utilizzano quindi questi record per orchestrare campagne di marketing personalizzate.

Le piattaforme sono relativamente nuove e offrono un’ampia varietà di approcci sia nella strategia che nella tattica. Tutte offrono marketing multicanale, ma ci sono differenze nei canali supportati. Alcune si concentrano maggiormente sullo sfruttamento dei dati che arrivano a un portale o sito web di e-commerce, altre si integrano con piattaforme pubblicitarie, altre ancora cercano di armonizzare i messaggi di marketing inviati tramite e-mail e SMS.

Alla base di questi sistemi c’è un elaborato meccanismo di raccolta dati che raggiunge tutti i vari partner aziendali e database interni. I sistemi CDP vantano ampie raccolte di integrazioni e API di supporto per la personalizzazione. La scelta di una piattaforma CDP dovrebbe iniziare con la comprensione della capacità di interazione degli strumenti con l’attuale stack dell’azienda e della quantità di codice personalizzato che dovrà essere scritto.

ADV Industria 4.0: una guida per integrare funzione IT e reparti di produzione Siemens - Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Scopri di più >

Alcune CDP sono più elaborate di altre e consentono agli utenti di creare campagne di marketing personalizzate tramite diagrammi di flusso visivi costruiti con strumenti drag-and-drop. Esistono anche opzioni low-code e no-code che rendono le piattaforme più accessibili ai non programmatori nel team di marketing, dopo che gli sviluppatori hanno gestito l’integrazione.

Un’altra differenza è nel prezzo. Alcuni prodotti sono presentati attraverso il team di vendita, che propone dimostrazioni e quindi prezzi personalizzati. Altri fornitori hanno un listino prezzi aperti con soglie prestabilite e, in alcuni casi, livelli gratuiti per una prima valutazione degli strumenti.

Qui presentiamo, in ordine alfabetico, le otto piattaforme CDP attualmente disponibili sul mercato. Sebbene si differenzino nei loro approcci strategici e nei livelli di integrazione, tutte offrono un marketing più personalizzato per i propri clienti.

Bloomreach

La piattaforma di Bloomreach è progettata per integrare le tipiche funzioni CDP con la gestione dei contenuti e la ricerca. L’obiettivo è unire i vari meccanismi di sensibilizzazione omnicanale con contenuti web ben curati e supportati da un potente motore di ricerca. I potenziali clienti troveranno un percorso intelligente per scoprire i prodotti con un motore di ricerca intelligente supportato da comprensione semantica e sinonimi. Parallelamente, un motore SEO automatizzato spinge i contenuti nel web.

Un editor drag-and-drop crea “percorsi omnicanale personalizzati” che si integrano in un’ampia raccolta di database e API, che include tutte le funzioni base di back-end come PostgreSQL o prodotti come Salesforce o Quickbooks. Alcuni webhook standard possono semplificare le connessioni con qualsiasi altra piattaforma. Il CMS headless può integrarsi con le principali piattaforme di e-commerce come Shopify.

La determinazione del prezzo avviene tramite il team di vendita, in base al numero di clienti, al numero di messaggi di marketing e alle dimensioni della raccolta di prodotti back-end.

Insider

Fornire messaggi efficaci e coerenti da tutti i canali è l’obiettivo di Insider. Unisce il controllo su sito web, e-mail o messaggi SMS e l’app personalizzata in un’unica piattaforma multicanale per monitorare il coinvolgimento dei clienti. La messaggistica è personalizzata utilizzando l’AI predittiva per focalizzare l’attenzione del cliente. Tutto questo viene monitorato con dashboard grafiche per capire su quali temi stanno lavorando.

La piattaforma si concentra sui principali settori come vendita al dettaglio, automobilistico e viaggi. Un grande obiettivo è lo sviluppo di tecniche responsabili per il tracciamento dei clienti nel tempo senza cookie di terze parti. Il prezzo è disponibile attraverso il team di vendita.

Klaviyo

Uno shop online possiede già diversi dati sui propri clienti. Klaviyo si connette allo shop o e trasforma i dati su visite e acquisti in una campagna di marketing continua tramite e-mail e SMS, utilizzando l’analisi predittiva per aumentare il coinvolgimento e le vendite. Lo strumento tiene traccia dell’utente e pianifica i tempi di e-mail e messaggi SMS per massimizzare l’efficacia.

Lo strumento offre una rapida integrazione con le principali piattaforme di e-commerce come Shopify, Magento, WooCommerce, Presto e Salesforce. Sul back-end i dati fluiscono anche verso piattaforme di programmi fedeltà (LoyaltyLion, Antavo, smile.io), strumenti per quiz (Jebbit, Survigate) o gestione dell’help desk (Gladly, Zendesk, Gorgias). Più di 200 connessioni aiutano a pianificare i messaggi di Klaviyo in modo ottimale per ogni cliente. Un’API aperta facilita l’integrazione con gli stack aziendali.

Il prezzo parte da un piano gratuito per le aziende con piccole mailing list. Le connessioni e-mail e SMS hanno un prezzo a parte, ma un’azienda con circa 1.000 clienti pagherebbe rispettivamente 30 dollari e 40 dollari per inviare e-mail e messaggi SMS nell’arco di un mese. Un calcolatore di prezzo regolabile restituisce un preventivo esatto.

Microsoft Dynamics 365 Customer Insights

Le basi di Dynamics 365 Customer Insights di Microsoft sono semplici. Le transazioni entrano in un database da cui escono report standard. Il sistema costruisce un track record di ciascun cliente e quindi cerca di unirlo con i dati demografici sulla persona e l’area geografica. I report aggregati tengono traccia delle regioni o dei negozi, ma è possibile approfondire la visualizzazione di ogni singolo cliente.

La piattaforma fruisce anche dell’esperienza di Microsoft nell’intelligenza artificiale. La sua “IA pronta all’uso” calcola dati come il lifetime value del cliente e alcuni consigli di base per le successive fasi di marketing da intraprendere. Le aziende che desiderano approfondire possono rivolgersi allo strumento no -code “AI self-service” che offre report più elaborati e personalizzabili su regioni o negozi. È possibile creare modelli di machine learning personalizzati per rispondere a domande specifiche.

I prezzi partono da 1.500 dollari al mese e crescono con i componenti aggiuntivi. L’account di base traccia 100.000 consumatori e 10.000 aziende. Tra gli strumenti più raffinati ci sono Dynamics 365 Customer Voice, un modulo di marketing che tiene traccia dei sondaggi dei clienti, e Dynamics 365 Marketing, che si concentra sul “viaggio digitale” del cliente attraverso i vari canali di marketing.

Optimove

L’obiettivo di Optimove è orchestrare i percorsi dei clienti con una precisione sufficiente per parlare di decine, centinaia o migliaia di “microsegmenti” lungo il percorso. La piattaforma unisce messaggistica, siti web e pubblicità digitale e tiene traccia del coinvolgimento dei clienti nel tempo. Il reporting e l’analisi si concentrano sulla comprensione di dove potrebbe essere il cliente e quindi sulla personalizzazione del segmento successivo per portarlo verso l’acquisto.

Il prezzo è disponibile attraverso il team di vendita. L’azienda mantiene anche una raccolta di framework open source per la connessione del sistema Optimove ai framework interni.

SAP Emarsys

SAP definisce la sua offerta Emarsys una “piattaforma di coinvolgimento dei clienti”, per evidenziare il focus sulla distribuzione di messaggi a una varietà di piattaforme, dall’e-mail agli annunci pubblicitari instore. L’obiettivo è legare insieme i vari modi di comunicare per sfruttare le sinergie multipiattaforma. Una raccolta di campagne di marketing predefinite può essere sincronizzata e personalizzata su tutti i canali per coerenza e coordinamento.

Le campagne vengono create e ottimizzate con un editor di diagrammi di flusso visivo che supporta il tipo di programmazione low-code o no-code generalmente accessibile ai team di marketing. Lo strumento estrae le informazioni sui clienti dal database principale, personalizza il messaggio e quindi utilizza l’intelligenza artificiale per pianificare e ottimizzare la consegna. Alcune delle soluzioni predefinite si concentrano su categorie principali come l’e-commerce di prodotti consumer o i viaggi.

Il prezzo è disponibile attraverso i team di vendita.

Totango

La piattaforma di Totango ha cinque componenti principali che lavorano insieme per seguire i clienti nel percorso di acquisto. Al centro c’è DNA-CX, che agisce come un database che tiene traccia di tutti i dati dei clienti che possono essere assorbiti direttamente da e-commerce, help desk e pacchetti CRM. Spark crea e tiene traccia del “punteggio di salute” di un cliente per monitorare il coinvolgimento attraverso azioni come le visite al sito web e quindi attivare gli avvisi. Zoe aiuta il team a lavorare insieme per tenere traccia dei nuovi impegni.

Il marketplace di Totango offre una serie di “modelli di viaggio” classificati in base al livello di coinvolgimento e al ruolo del cliente. Il modulo Rinnovi automatici, per esempio, cerca di facilitare la fidelizzazione gestendo tutti i dettagli per il rinnovo di abbonamenti o contratti. Customer 360 crea una dashboard per ottenere una visione completa del database dei clienti e delle loro varie fasi di coinvolgimento.

Il prezzo da un livello di comunità definito “gratuito per sempre” e include alcuni dei modelli di viaggio di base per le aziende più piccole con circa 100 clienti. I piani a pagamento partono da 199 dollari al mese e crescono in base al numero di clienti e account per il team di vendita. Un team di vendita di 10 utenti con 750 account cliente costa circa 899 dollari. Gli account a pagamento includono moduli aggiuntivi per aiutare i clienti a registrarsi o per rilevare l’abbandono.

Treasure Data

La piattaforma CDP di Treasure Data gestisce tre attività principali: marketing per attirare nuovi clienti, vendite per transazioni e servizio per il supporto post-acquisto. Tutto dipende dalla stretta integrazione di molte diverse fonti di dati che vanno dai dettagli del negozio, al monitoraggio del sito web alle informazioni di contatto.

L’analisi di Treasure Data si concentra sulla creazione di un profilo cliente con acquisti passati e interesse per il marketing. L’intelligenza artificiale integrata lavora per stimare il tempo di fidelizzazione del cliente ed elaborare la probabilità di abbandono. Il team di marketing può trasformare queste informazioni in messaggi più personalizzati che potrebbero avere maggiori probabilità di sbloccare gli acquisti.

Il prezzo è stabilito attraverso il team di vendita. L’azienda distribuisce versioni open source di alcuni dei suoi strumenti, ma non l’intera piattaforma, disponibile in modalità as-a-service.