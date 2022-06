Le 15 migliori piattaforme di data management (DMP)

Una Data Management Platform (DMP) è un insieme di strumenti progettati per raccogliere e gestire dati da un’ampia gamma di fonti e per creare report che aiutano a comprendere cosa sta accadendo in quei flussi di dati. L’implementazione di una DMP può essere un ottimo modo per supportare le aziende a navigare in un mondo dominato dai dati.

Il nome “piattaforma di gestione dei dati” può creare confusione perché si presenta come un prodotto generalizzato che funziona con tutte le forme di dati per tutti i tipi di data scientist. Ultimamente, tuttavia, il termine è stato adottato dai team di marketing e molte delle piattaforme di gestione dei dati attualmente disponibili sono sintonizzate sulle loro esigenze. In questi casi, i feed di dati provengono in gran parte da vari canali pubblicitari e i rapporti che generano sono progettati per aiutare i professionisti del marketing a spendere saggiamente il loro budget.

Questo cambiamento di mercato sta emergendo perché i moderni team di marketing basati sui dati devono navigare in una rete di fonti e formati di dati connessi, inclusi marketplace che offrono statistiche sul coinvolgimento del pubblico e sulle percentuali di clic, sistemi software di vendita che segnalano gli acquisti dei clienti e siti web che tengono traccia del coinvolgimento. Quando si arriva a terabyte di dati, una piattaforma di gestione dei dati può aiutare gli esperti di marketing a sfruttarli al meglio.

Focalizzate sul marketing o meno, le DMP sono in grado di dialogare con un’ampia gamma di database, data lake o data warehouse, acquisendo i loro flussi di dati e quindi pulendo, ordinando e unificando le informazioni. Alcuni sono strumenti generali che possono essere utilizzati per qualsiasi lavoro in cui è possibile raccogliere dati, inclusi laboratori scientifici, stabilimenti di produzione o uffici governativi, nonché divisioni di vendita. Altre sono più focalizzate per i team di marketing, offrendo molte integrazioni comuni alle piattaforme pubblicitarie pronte all’uso.

Alcune piattaforme sono specializzate nella produzione di report con infografiche elaborate. Altre mirano semplicemente a gestire la raccolta e l’integrazione dei dati, lasciando il lavoro di analisi e presentazione ad altri strumenti specializzati in data science e statistica.

Ultimamente si è evoluto un cugino delle DMP, chiamato Customer Data Platform (CDP). Questi strumenti sono progettati per tenere traccia dei singoli clienti, spesso utilizzando fonti di dati di terze parti per identificare le persone che visualizzano annunci o visitano siti web. Questi possono utilizzare informazioni di identificazione personale e creare profili per tracciare potenziali clienti attraverso il funnel di vendita.

Alcuni fornitori e osservatori del settore fanno la distinzione tra CDP e DMP suggerendo che le Customer Data Platform si concentrano sul seguire le persone mentre le Data Management Platform forniscono risposte più generali e anonime su segmenti di mercato o grandi blocchi di potenziali clienti. Altri ritengono che questa distinzione stia scomparendo e che le piattaforme dovrebbero essere in grado di rispondere a entrambi i tipi di domande.

Ecco alcune delle migliori piattaforme di gestione dei dati oggi disponibili, presentate in ordine alfabetico. Molte si concentrano sulla fornitura dei migliori rendimenti per i team di marketing, ma alcune sono strumenti più generali in grado di gestire qualsiasi attività di data science.

Adobe Audience Manager

Qualsiasi azienda che si affida ad Adobe e alle sue varie piattaforme pubblicitarie, come Experience Cloud, può anche utilizzare il suo software di gestione del pubblico Audience per ottenere informazioni dettagliate sull’andamento dei vari annunci o promozioni. La profonda integrazione inizia con fonti proprietarie, tra cui vetrine, canali web basati su CMS o campagne e-mail, e passa a fonti di seconde e terze parti di Adobe e altri.

BidTheater

Gli inserzionisti e le loro agenzie possono utilizzare quella che BidTheatre chiama una “piattaforma lato domanda”, un nome divertente per un sistema che consente alle organizzazioni di creare e quindi distribuire banner, video e annunci nativi tramite la propria rete CDN. I rapporti generati da BidTheatre confrontano i canali per fornire informazioni dettagliate sulle prestazioni basate sui dati. È una soluzione integrata che gestisce la creazione degli annunci e ne osserva le prestazioni.

Google Audience Center

Chiunque abbia come target Google, YouTube o le sue reti pubblicitarie può utilizzare Google Audience Center per monitorare il rendimento dei vari annunci in tutti i canali. Le funzionalità di reporting consentono agli utenti di approfondire i singoli numeri per una maggiore comprensione utilizzando la piattaforma Analytics 360. Lo strumento è integrato con Studio, il portale di Google per la creazione di nuove campagne pubblicitarie.

Lotame

L’obiettivo della piattaforma di gestione dei dati Lotame è monitorare le prestazioni di marketing di fronte alle crescenti preoccupazioni per la privacy e l’utilizzo dei cookie. La piattaforma di Lotame assorbe i dati e li unisce con altre informazioni di base di seconde e terze parti. Il suo sistema di gestione delle identità Panorama tagga e tiene traccia della posizione e dell’attività in tutto il mondo. Lotame gestisce anche un marketplace che mette in contatto acquirenti e venditori di pubblico digitale in modo che le aziende possano costruire relazioni che portano a vendite.

Microsoft Customer Insights and Marketing

Dynamics 365 è un’ampia raccolta di prodotti di business intelligence di Microsoft. Gli strumenti Customer Insights e Marketing forniscono gran parte delle informazioni di marketing presenti in una CDP e una DMP. Si connette a un’ampia selezione di origini dati di prime, seconde e terze parti, comprese le principali piattaforme pubblicitarie, per tracciare potenziali clienti e unire queste informazioni per offrire un’esperienza end-to-end continua spesso personalizzata per i singoli acquirenti. Microsoft sfrutta anche gran parte della sua profonda esperienza con l’intelligenza artificiale per migliorare il targeting e la classificazione in questi strumenti.

OnAudience

Gli inserzionisti utilizzano OnAudience per comprendere il proprio pubblico dai dati raccolti da più origini. Lo strumento conforme a GDPR e CCPA crea segmenti personalizzati basati su dati demografici condivisi, interessi e intenzioni dimostrate o piani di acquisto. Questo preciso processo crea opportunità di marketing direttamente a chi ha esigenze simili. Per iniziare, OnAudience offre anche una serie già pronta di segmenti di pubblico, come “amanti del design” o “appassionati di sport estivi”.

Oracle Advertising and Customer Experience

La presenza di Oracle in questo segmento è cresciuta nel corso degli anni man mano che ha unito la tecnologia di BlueKai, Moat, AddThis e altri prodotti Oracle. Quello che era inizialmente uno strumento di gestione dei dati relativamente semplice è diventato un portale per monitorare le prestazioni della pubblicità digitale attraverso i canali, ed è stato ribattezzato Oracle Advertising and Customer Experience. La piattaforma integra i dati attraverso un’ampia gamma di fonti per ottimizzare il valore degli investimenti pubblicitari.

Pega

Pega crea una piattaforma low-code per la progettazione e l’esecuzione di campagne di marketing digitale. Il suo strumento basato su cloud gestisce le comunicazioni dei clienti per fornire i messaggi giusti nei momenti in cui possono essere assorbiti. La piattaforma consente ai team di personalizzare un flusso di lavoro di vendita e analizzare quali passaggi stanno offrendo il miglior rendimento. Le attività in background come la gestione degli ordini possono essere delegate a strumenti di automazione dei processi robotici per semplificare la vita dei clienti e dei team che si occupano dell’evasione ordini.

Permutive

La DMP di Permutive è progettata per essere pronta per il cambiamento nel monitoraggio degli annunci man mano che le regole sulla privacy diventano più forti. La piattaforma supporta sia gli editori che gli inserzionisti in modo che entrambi possano capire quale lavoro creativo offre i migliori risultati. Gli editori trovano un modo sicuro per la privacy per fornire informazioni proprietarie agli inserzionisti, mentre gli inserzionisti ottengono le informazioni di cui hanno bisogno per monitorare le prestazioni su tutte le piattaforme di pubblicazione.

Roku OneView

Il brand potrebbe essere più familiare come produttore di dispositivi di video streaming, ma Roku si occupa anche di annunci pubblicitari. La società ha portato Dataxu sotto l’ombrello del brand e lo ha denominato OneView. Ora gli inserzionisti possono utilizzare la piattaforma di gestione dei dati per monitorare il rendimento delle loro campagne. Il sistema utilizza l’accesso alle informazioni sui servizi di identità per tenere traccia degli utenti su più dispositivi in ​​un unico meccanismo di reporting coordinato.

SAS Data Management

Lo strumento di Data Management di SAS è progettato per essere fortemente integrato con molte origini dati, siano esse data lake, data pipe come Hadoop, data fabric o semplici database. Il suo Integrated Process Designer è uno strumento visivo per creare flussi di dati che integrano le informazioni per produrre report concisi. Lungo il percorso i metadati vengono raccolti, organizzati e gestiti per aiutare a eseguire il debug e garantire l’integrità dei dati.

Simpli.fi

Agenzie e acquirenti di annunci per grandi clienti si rivolgono a Simpli.fi per uno strumento di gestione del flusso di lavoro che unifica l’acquisto e il monitoraggio attraverso i media. La piattaforma è integrata attraverso luoghi digitali come ricerca e social media e mercati più tradizionali come stampa, TV via cavo, radio. L’obiettivo è semplificare per gli inserzionisti più grandi il lancio e il coordinamento di grandi campagne su più canali multimediali. La piattaforma si destreggia anche tra fatturazione e pagamento per mantenere il software di contabilità coordinato con l’acquisto di annunci.

Snowflake

La piattaforma di Snowflake vuole essere un data warehouse e un data lake per qualsiasi flusso di dati. La società offre il servizio a un’ampia gamma di aziende, dal settore finanziario alla produzione al dettaglio, e funziona anche per il marketing. Snowflake gestisce anche un ampio marketplace di dati in cui terze parti vendono i dati che possono completare e soddisfare le esigenze aziendali.

Survey CTO

Un modo comune per testare il sentiment del mercato è raccogliere informazioni direttamente dai clienti. Survey CTO è una piattaforma che organizza e automatizza molti dei dettagli per la distribuzione di questionari e la raccolta delle loro risposte, sia online che offline tramite dispositivi come tablet o smartphone. Una volta raccolti i dati, il sistema può produrre report e infografiche o condividere i dati con altri strumenti come Zapier, Stata o SPSS.

TruAudience

La società di credit scoring TransUnion gestisce anche TruAudience (in precedenza Signal) per aiutare i team di marketing a sbloccare le loro “capacità di risoluzione dell’identità”. Il prodotto unisce questi dati con le informazioni raccolte da terze parti come fornitori di streaming audio o video. L’obiettivo è creare vari “pubblici” definiti da caratteristiche o abitudini particolari e quindi indirizzarli su più piattaforme.