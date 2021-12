Ogni anno ha i suoi colpi di scena e anche il 2021, come il suo predecessore, è stato caratterizzato da eventi imprevedibili e cambiamenti sismici, dall’inflazione ai problemi della supply chain, della Great Resignation e agli effetti in corso della pandemia.

Abbiamo chiesto ad alcuni CIO di guardare indietro a ciò che gli ultimi 12 mesi hanno insegnato loro, e hanno indicato le migliori lezioni apprese nel 2021.

1. L’imprevedibilità e il cambiamento costante sono la nuova normalità

Kathy Kay, CIO presso Principal Financial Group, sospetta che molte persone, ripensando alle loro aspettative per il 2021, si renderanno conto di quanto erano fuori strada. “Il modo in cui pensavamo che l’anno sarebbe finito è molto diverso da come sta effettivamente finendo”, dice. “Abbiamo capito che dobbiamo essere sempre pronti al cambiamento. Non è una richiesta nuova per i CIO, ma è diventata sempre più critica durante l’ultimo anno, che è stato imprevedibile tanto quanto l’anno precedente”.

Kay si è preparata per questa nuova era di cambiamento costante, sia guidato dalle richieste dei clienti che dagli eventi mondiali, modernizzando e semplificando lo stack tecnologico dell’azienda e concentrandosi sul miglioramento continuo delle competenze dei suoi dipendenti. In questo modo, Principal Financial Group sarà ben posizionato per gestire ciò che si presenterà.

“Oggi si tratta di essere un leader flessibile. Dobbiamo avere la capacità di cambiare in fretta”, afferma. “Deve far parte del modo in cui andiamo avanti”.

2. L’IT deve muoversi più velocemente

“Quest’anno ha dimostrato che i CIO devono essere non solo flessibili, ma anche veloci”, afferma Ryan Smith, vicepresidente e CIO di Intermountain Healthcare.

“La trasformazione digitale sta accelerando il ritmo del business, richiedendo all’IT di aumentare il proprio ritmo e l’allineamento con i leader operativi in tutta l’azienda”, spiega. “Il team IT deve continuare a migliorare e sviluppare competenze in tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’automazione dei processi robotici, il cloud, i dispositivi mobili, l’intelligenza ambientale e così via”.

3. Agile è un must, oggi più che mai

Allo stesso modo, lo scorso anno ha dimostrato la criticità dei principi Agile per generare flessibilità e velocità nella stessa funzione IT, secondo Meerah Rajavel, CIO di Citrix.

“Stiamo raddoppiando i nostri sforzi per essere agili e tenere il passo con l’incertezza e il costante cambiamento nell’ambiente macro che persiste, sfruttando metodi come Scaled Agile Framework (SAFe) e strumenti appropriati per supportare l’esecuzione”, dice Rajavel.

4. I CIO hanno un ruolo chiave nell’aiutare la forza lavoro

Con il fenomeno della Great Resignation in corso, i CIO possono fare la differenza. Secondo Stephanie Lahr, CIO di Monument Health, il reclutamento e il mantenimento della forza lavoro è in un momento di crisi nel settore sanitario.

“Con l’aumento del burnout, l’aumento dell’intensità del lavoro stesso e le nuove opportunità per le persone di lavorare da remoto, ogni sistema sanitario sta lottando per trovare le persone di cui ha bisogno in ruoli clinici e non clinici”, spiega. “Dato questo nuovo paradigma, dovremo reinventare il modo in cui il lavoro viene svolto in modo da poter continuare a fornire cure di alta qualità con un numero di persone in calo”.

“Inoltre”, afferma, “le aziende devono rendere le loro organizzazioni i migliori posti di lavoro possibili per dare ai lavoratori un motivo per rimanere”. Per i CIO come Lahr, ciò significa utilizzare la tecnologia per semplificare le operazioni, rimuovere le attività non necessarie, creare efficienza sul posto di lavoro e offrire un’esperienza complessiva migliore ai dipendenti, il tutto per aiutare i lavoratori eccessivamente provati a svolgere meglio il proprio lavoro e a trovare più soddisfazione nel farlo.

“La tecnologia sarà il principale fattore abilitante per reinventare il modo in cui viene fornita l’assistenza sanitaria e dobbiamo pensare in modo strategico a come ciò possa essere fatto riportando la gioia nella medicina”, afferma Lahr. “L’automazione e l’intelligenza artificiale saranno gli strumenti chiave necessari, e sarà necessaria una leadership eccezionale per avere un impatto sulla gestione del cambiamento”.

“All’interno del mio team IT esploreremo le opportunità di automazione di compiti semplici, consentendo agli operatori sanitari di concentrarsi su processi di livello superiore e utilizzando le loro conoscenze per risolvere in modo creativo i problemi, che tende ad essere più gratificante rispetto alla manutenzione ordinaria del nostro sistemi”, aggiunge. “Continueremo inoltre a valutare come, quando e dove è possibile lavorare per fornire i massimi livelli di flessibilità per soddisfare le esigenze in evoluzione degli operatori sanitari e delle loro famiglie”.

5. Il lavoro a distanza è qui per restare

La pandemia ha costretto le organizzazioni a implementare opzioni di lavoro a distanza; ma quest’anno ha dimostrato che dovranno continuare a offrirle, perché i lavoratori le richiedono.

“Dobbiamo riconoscere che è una necessità competitiva perché la guerra per i talenti è reale, non è un fenomeno locale o tecnologico, ma un fenomeno globale. Pertanto, fornire ai dipendenti flessibilità in tutto il mondo è essenziale”, afferma Jason Conyard, CIO di VMware.

Nel suo ruolo di CIO, Conyard si concentra sull’assicurare che i team ibridi dispongano degli strumenti e delle best practice di cui hanno bisogno per lavorare insieme in modo efficace, indipendentemente da dove si trovano.

6. I CIO devono prima di tutto essere leader aziendali

“È diventato ancora più evidente che i leader tecnologici devono essere anche leader aziendali che si allineano all’abilitazione di una strategia come risultato chiave del loro team”, afferma Chris Campbell, CIO presso la DeVry University.

Come i lavoratori di tutto il mondo, Campbell ha visto cambiare sia lo stile di lavoro che quello operativo dell’azienda durante la pandemia, con quei cambiamenti che ora sono diventati permanenti. Ciò ha “reso la comprensione delle operazioni e l’allineamento delle iniziative ai risultati aziendali più critici al fine di mantenere la pertinenza e fornire valore ai partner del business”.

Campbell sottolinea che oggi i CIO devono essere in grado di prendere rapidamente decisioni appropriate in merito a progetti di trasformazione significativi, cosa che richiede loro di agire da una prospettiva aziendale per garantire meglio il successo e i risultati desiderati.

“In in un certo senso le relazioni sociali che, tradizionalmente, compensavano la mancanza di comprensione del business nei professionisti IT si sono deteriorate, e ha reso necessario per i professionisti IT non solo capire il business, ma anche educare i loro colleghi su come la tecnologia può anticipare i risultati dell’azienda”.

Per contrastare ciò, Campbell sta facendo in modo che i suoi subordinati diretti rafforzino la loro leadership aziendale attraverso opportunità estese che guidano progetti non tecnologici all’interno dell’azienda.

7. L’architettura componibile è un must

Campbell indica un’altra grande lezione appresa nel 2021: la necessità di un’architettura componibile per consentire rapidi cambiamenti.

“Lo abbiamo sperimentato in due diverse occasioni, che hanno richiesto sia la modifica di un prodotto software che utilizziamo sia aggiornamenti alle integrazioni per supportare il processo aziendale”, spiega. “In entrambe le situazioni avevamo a che fare con integrazioni legacy point-to-point e prodotti che non disponevano di funzionalità API native. Queste due situazioni hanno talmente rallentato la nostra risposta alle opportunità di mercato che, in un caso, abbiamo perso l’occasione e nell’altro il rischio operativo non è stato sufficientemente mitigato, con conseguenti problemi nel risultato”.

Quelle esperienze e le informazioni che hanno fornito stanno plasmando i suoi piani per il 2022.

“Avevamo già in programma il passaggio a un’architettura basata su API, insieme ad alcune modifiche alla gestione dei dati, per supportare un’architettura più componibile. Stiamo anche portando avanti progetti di trasformazione per prodotti legacy che non supportano cambiamenti più rapidi tramite la loro architettura”, afferma, prevedendo che oltre il 20% dei fornitori di applicazioni e prodotti cambierà nei prossimi 18 mesi per supportare questo piano IT.

8. L’esperienza dei dipendenti può essere un attrattore di talenti

“La pandemia ha intensificato la battaglia per i talenti e l’esperienza dei dipendenti è diventata più importante che mai”, afferma Rajavel di Citrix. “Nell’ambiente odierno, la strategia sui talenti determinerà se le aziende vinceranno o perderanno e l’IT ne sarà un fattore chiave. Collaboro con il nostro chief people officer per mettere al primo posto i dipendenti. Ci concentriamo sull’offrire un’esperienza superiore che dia loro la libertà di scegliere quando, dove e come lavorare meglio in modo da poter attrarre e trattenere le persone di cui abbiamo bisogno per far funzionare e crescere la nostra azienda”.

9. I CIO dovrebbero svolgere un ruolo nella formazione della forza lavoro

Man mano che il business diventa più digitale e basato sui dati, anche i lavoratori devono farlo. Ma questo non avviene sempre in modo naturale, qualcosa che Campbell di DeVry identifica come una lezione appresa durante lo scorso anno.

“Sappiamo che questa esigenza è un elemento comune di cui parlano i nostri partner. Ho notato una lacuna anche nella mia azienda e ho visto dove le competenze migliorate hanno un forte impatto positivo”, afferma.

In questo contesto i CIO hanno un ruolo da svolgere. “La rapida crescita della necessità di alfabetizzazione nei dati e nella fluidità digitale offre ai CIO l’opportunità di influenzare le competenze e le capacità in tutta l’azienda, non solo nell’IT”, sottolinea. “I CIO dovrebbero considerare come possono sfruttare il proprio team e i metodi di formazione per creare centri di eccellenza, culture di consapevolezza dei dati o campagne di formazione. Stiamo creando e utilizzando centri di eccellenza per promuovere una maggiore consapevolezza e conoscenza, insieme alla creazione di strutture e sicurezza appropriate”.

10. I CIO devono ripensare alla sicurezza

“Il lavoro ibrido ha aperto la porta a una serie completamente nuova di problemi di sicurezza e le strategie tradizionali devono essere ripensate”, afferma Rajavel di Citrix. “Abbiamo anche dato alla sicurezza un nuovo look. Gli attori delle minacce e gli attacchi che stanno lanciando sono diventati molto più sofisticati. E, per combatterli, abbiamo integrato la sicurezza nelle nostre operazioni utilizzando framework come accessi alla rete zero trust e pratiche come DevSecOps, che mantengono i sistemi e le informazioni al sicuro senza frustrare gli utenti e ostacolare la loro esperienza”.

Le interazioni umane sono insostituibili

Un aspetto indicato da tutti i CIO è l’importanza delle relazioni di persona. Gli eventi dello scorso anno hanno rafforzato la necessità che i CIO siano agili, ma hanno anche dimostrato che è altrettanto importante per i CIO essere empatici e trovare nuovi modi per connettersi con i propri dipendenti in un ambiente di lavoro che è anche più digitale che mai.

Secondo Kay di Principal Financial Group, la tecnologia è un grande fattore abilitante e i clienti della sua azienda chiedono sempre più frequentemente di utilizzare soluzioni tecnologiche e digitali. Nonostante questa richiesta e tutto il clamore sul metaverso e sul tutto online, l’anno passato ha dimostrato che le persone vogliono ancora interagire con altre persone.

“C’è questa necessità di intervento umano. I clienti vogliono ancora la possibilità di parlare con i nostri consulenti e i nostri dipendenti”, afferma Kay. Lei e il suo team IT stanno lavorando con l’azienda per creare un’esperienza cliente coerente indipendentemente dal canale. “Stiamo concentrando l’attenzione sull’esperienza del cliente”.

Questa è una lezione simile che Abha Dogra, vicepresidente senior della tecnologia digitale e CIO di Schneider Electric Nord America, ha appreso lo scorso anno. Anche lei ha visto i membri del suo staff lavorare in modo produttivo in ambienti virtuali e in team remoti.

“Ma ho anche capito, con i brevi viaggi ripresi a metà dell’anno, che nulla sostituisce la reale possibilità di connettersi di persona e il rapido ritmo di lavoro creato dall’interazione fisica”, afferma. “Quando incontri una nuova persona, e la incontri faccia a faccia in uno spazio fisico, il tipo di empatia e fiducia che si sviluppa in due ore richiederebbe molti, molti incontri su Zoom”.

Con questa lezione in mente, Dogra afferma di essere più consapevole della necessità di garantire che quelle interazioni di persona facciano parte dei suoi programmi e dei suoi team. “Ci sono certamente tipi di interazioni che preferirei avere di persona. E poi ci sono il tipo di interazioni di routine che possono essere gestite bene anche a distanza”.

Conyard di VMware è d’accordo. “Ho un carattere introverso, ma mi mancano assolutamente le persone”, dice. “Quest’anno abbiamo a che fare con il 2D, in senso letterale e metaforico. Mi mancano le interazioni 3D e 4D”.

Quindi anche Conyard sta cercando di aumentare la tecnologia e gli strumenti digitali con politiche, processi e best practice che consentano ai team remoti e ibridi di creare un senso di comunità e unità. “Stiamo trovando nuovi modi per farlo”, conclude, “senza passare tutta la giornata lavorativa davanti a uno schermo”.