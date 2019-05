La trasformazione digitale del CFO e il successo aziendale

Per abilitare pratiche innovative di gestione dei processi finanziari e amministrativi, e in generale dei processi dell’intera organizzazione, i CFO devono poter disporre delle migliori informazioni, accedendo in maniera completa, consistente e veloce a quanti più dati possibile. Stando tuttavia alle più recenti indagini condotte da IDC, i responsabili finanziari riportano che il 65% del tempo in azienda viene speso, o meglio perso, per ricercare informazioni che siano consistenti e adeguatamente comprese dall’organizzazione prima che possano essere prese decisioni aziendali.

Possedere la giusta competenza e gli adeguati strumenti per supportare il miglioramento dei processi decisionali aziendali rappresenta un vantaggio competitivo enorme rispetto alle aziende che non sono in grado di prendere le stesse decisioni con la stessa velocità e profondità. Per i CFO la trasformazione digitale è perciò essenziale per migliorare i processi decisionali, e diventa quindi un vero e proprio mandato per il successo aziendale.

Cosa accade nelle organizzazioni italiane quando i ritmi scanditi dall’economia globale e digitale incontrano le logiche e i cicli della gestione finanziaria e amministrativa? Le tecnologie digitali hanno una doppia anima: da un lato scatenano la disruption, dall’altra forniscono le possibili soluzioni alla complessità e ai problemi. Per l’area finance aziendale questo significa poter monitorare in tempo reale le dinamiche del business, rivedere e abilitare i processi su nuovi ambienti collaborativi e soprattutto generare insight e valore grazie a nuove funzionalità intelligenti che valorizzano algoritmi avanzati di analisi dei dati.

“La trasformazione digitale impone lo sviluppo di nuovi stili di management e di gestione dei processi economico-finanziari. Ingredienti fondamentali di queste nuove pratiche sono anche strumenti e soluzioni innovative che mettono al centro il dato come espressione delle dinamiche di business, secondo logiche real-time e di continuous visibility” commenta Fabio Rizzotto, associate vice president and head of local research & consulting, IDC Italia.

“Oggi il ruolo del CFO attraversa una profonda trasformazione dettata dalla velocità del business e dall’emergere di tecnologie innovative che consentono processi di pianificazione in tempo reale e processi decisionali dinamici”, aggiunge Claudio Marino, CFO SAP EMEA South. “I benefici per i responsabili Finance derivanti dall’uso di soluzioni software avanzate – come per esempio accesso a insight e report in tempo reale, disponibilità di dati granulari in mobilità, funzionalità per analisi predittive – permettono al CFO di agire sempre più come partner strategico aiutando il business ad anticipare i cambiamenti e a sviluppare approcci ottimali per identificare nuovi modelli di business”.