La roadmap tecnologica al servizio della trasformazione digitale

Con la tecnologia arriva un costante cambiamento ed è per questo che è più importante che mai avere una solida roadmap tecnologica per aiutare a pianificare il futuro della vostra azienda.

Una roadmap tecnologica è un documento o una guida che delinea le iniziative tecnologiche, i prodotti, i servizi e le strategie di un’organizzazione. Descrive in dettaglio la tecnologia che la vostra azienda sta già utilizzando, ciò che dovrete implementare in futuro, come evitare rischi ed errori costosi e come aggiornare tecnologie obsolete.

La strategia e gli obiettivi della vostra azienda sono un elemento chiave di una tabella di marcia tecnologica; il documento aiuta le organizzazioni a visualizzare nuove strategie per assicurarsi che si allineino alle iniziative commerciali attuali o future.

I vantaggi di una roadmap tecnologica

Le roadmap tecnologiche possono aiutare le organizzazioni a comprendere sia le esigenze attuali, sia a prevedere quelle future, facilitando la determinazione dei requisiti tecnologici. Le roadmap tecnologiche offrono inoltre alle aziende un quadro per sopravvivere a periodi più turbolenti e le aiutano ad adattarsi rapidamente se il panorama tecnologico cambia nel loro settore.

Poiché le tabelle di marcia includono informazioni dettagliate sui sistemi IT attuali e passati, possono essere utilizzate come strumenti per misurare il successo di prodotti o iniziative tecniche. Inoltre, dato il ritmo del cambiamento tecnologico, una tabella di marcia può dissipare molta incertezza tra i dipartimenti e allineare tutti gli stessi con gli stessi obiettivi, fornendo ai dipendenti al di fuori dell’IT una migliore comprensione delle iniziative tecnologiche dell’azienda.

Processo di una roadmap tecnologica

Una roadmap tecnologica viene creata da un gruppo di persone provenienti da dipartimenti competenti. Queste persone hanno il compito di costruire una tabella di marcia che tenga conto delle esigenze tecnologiche, delle esigenze dipartimentali, della strategia aziendale e degli obiettivi aziendali generali. La tabella di marcia dovrebbe essere un documento che offre stabilità e trasparenza durante il processo roccioso della trasformazione digitale.

Ci sono tre fasi da considerare quando si sviluppa una roadmap tecnologica:

Fase preliminare: nella prima fase della creazione di una roadmap tecnologica, è importante stabilire leadership e sponsorizzazioni per la roadmap. Consigliamo di decidere cosa verrà incluso nella tabella di marcia finale e stabilire quali esigenze saranno soddisfatte dalla tabella di marcia. È durante questa fase che i decisori stabiliscono e identificano i problemi chiave che possono essere risolti attraverso la roadmap tecnologica.

Fase di sviluppo: la seconda fase è quando l'organizzazione creerà il documento della roadmap fisica. In questa fase, è importante stabilire su quale prodotto concentrarsi, su quali sistemi critici interagisce, specificare tutte le aree tecnologiche, i driver e gli obiettivi chiave e raccomandare potenziali alternative tecnologiche.

Fase di attività di follow-up: la terza fase è quando viene valutata la tabella di marcia completata per vedere se necessita di miglioramenti o modifiche. La tabella di marcia viene quindi utilizzata per creare un piano per l’evoluzione della tecnologia aziendale.

Modello di roadmap tecnologica

La progettazione di un modello per una roadmap tecnologica si riduce alle preferenze personali, ma la maggior parte utilizza icone, codici colore, diagrammi di flusso e altri strumenti visivi. La tabella di marcia dovrebbe includere tempistiche dettagliate in modo che gli altri dipartimenti coinvolti capiscano quando i servizi saranno attivi e funzionanti. Mentre una tabella di marcia deve essere dettagliata, deve anche rimanere flessibile per adattarsi ai cambiamenti che compaiono lungo il percorso. Le tecnologie potrebbero cambiare, i bisogni potrebbero cambiare o i piani potrebbero fallire, quindi la tabella di marcia deve pianificare il futuro ma essere ancora in grado di adattarsi all’incertezza.

Strumenti e software per la roadmap tecnologica

Ci sono molti strumenti e software tra cui scegliere quando si costruisce un modello di roadmap tecnologica. Questi strumenti aiutano le organizzazioni a progettare collaborazioni tecnologiche visivamente accattivanti in modo collaborativo consentendo ai membri del team di condividere, modificare, monitorare e aggiornare la tabella di marcia man mano che si evolve.

Gli strumenti e il software scelti dipenderanno dalle esigenze della vostra azienda e da cosa desiderate ottenere dalla roadmap tecnologica, ma questi prodotti sono un ottimo punto di partenza: