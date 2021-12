Jaguar Land Rover ha migliorato previsioni e business con i graph analytics

Per far fronte alle sfide della pandemia la multinazionale automobilistica ha riorganizzato la sua strategia di previsione sfruttando i database a grafo, ottenendo maggiore precisione e migliori profitti del previsto

La pandemia è stata una tempesta perfetta per il core business di Jaguar Land Rover. Dopo aver affrontato la chiusura dei siti produttivi per due mesi, la carenza di semiconduttori e profonde sfide sia nell’offerta che nella domanda, grazie all’analisi avanzata dei dati la multinazionale automobilistica britannica non solo ha resistito a questa tempesta, ma lo ha fatto con più precisione e profitto del previsto.

Il team di data science e analytics di JLR, composto da 40 persone, ha sviluppato un innovativo motore di previsione basato su uno stack misto proprietario/open source che, ultimi tre anni, ha generato 100 milioni di sterline di entrate per anno. “Nel 2020, sono stati attribuiti direttamente al data team di JLR profitti per 2 milioni di sterline, nonostante la pandemia globale”, afferma Harry Powell, responsabile del team dati e analytics di JLR.

“Una delle parti chiave della nostra strategia è stata l’implementazione della tecnologia dei database grafici, che ci ha permesso di ottenere risultati ragionevolmente buoni applicandola alla supply chain”, sottolinea Powell, osservando che l’uso della tecnologia dei database a grafo di TigerGraph è stato fondamentale nel ridurre i tempi di pianificazione della supply chain da tre settimane a 45 minuti.

ADV Il perimetro aziendale oggi passa dalla casa dei dipendenti HP Wolf Security - Metà dei dipendenti usa il PC anche per scopi personali e il 30% lascia che venga utilizzato da altri famigliari. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto? LEGGI TUTTO >> Metà dei dipendenti usa il PC anchee il 30% lascia che venga utilizzato da. La tua cybersecurity è pronta per le sfide del lavoro remoto?

JLR ora prevede di implementare la tecnologia del database grafico per migliorare la qualità e le applicazioni di determinazione dei prezzi delle sue automobili.

A differenza dei database relazionali e non SQL, i database a grafo rilevano, acquisiscono e sfruttano le connessioni tra i dati archiviati o attivamente in uso nei processi aziendali in tempo reale, rendendoli superiori ai database relazionali quando si affrontano sfide che coinvolgono “relazioni incidentali e imprevedibili”, spiega Carl Olafson, vicepresidente della ricerca presso IDC. “Un sistema di tracciamento della supply chain è un’applicazione perfetta per un database grafico”.

Prepararsi per i database grafici

Sia i database grafici che relazionali supportano le relazioni tra i dati, ma la differenza nella natura di queste relazioni è fondamentale.

“In un database relazionale le relazioni sono di natura definitoria. Un ordine non può essere associato prima ad un cliente e poi a un altro”, afferma Olafson. “Al contrario, le relazioni non influiscono sul significato dei nodi nel database grafico. Le combinazioni di nodi (entità dati) ed edge (le loro connessioni) possono cambiare effimeramente in qualsiasi momento. Questo è facile su un database a grafi, ma più impegnativo usando database relazionali”.

Forse non sorprende che le principali società di social media quali Twitter, Instagram e Facebook si appoggino pesantemente ai database grafici. Gartner prevede che queste tecnologie grafiche verranno implementate nei processi decisionali del 30% delle organizzazioni in tutto il mondo entro il 2023.

“Vediamo il database grafico come una tecnologia centrale per la nostra trasformazione digitale”, afferma Powell. “Il successo di JLR nella gestione dell’inventario e della supply chain dipende in gran parte dall’analisi basata sui grafici. Siamo stati una delle prime aziende a pensare ai dati come a una rete. Questo consente di vedere connessioni e relazioni, adattarsi al cambiamento e agire in un modo non convenzionale”.

JLR ha spostato una quantità “enorme” di dati nel cloud ma, come la maggior parte delle aziende, deve confrontarsi con sistemi legacy. La tecnologia dei grafi ha consentito all’azienda di unire insieme fonti di dati e creare connessioni all’interno di dati che in precedenza pensavano di non poter unire.

“L’implementazione di questa tecnologia”, afferma Powell, “consente al team di dati di JLR di rispondere a domande che, negli ultimi 20 anni, non pensavamo fosse possibile porre”.

La casa automobilistica si sta ora muovendo “verso l’obiettivo di un gemello digitale che permette di riflettere il mondo nei nostri dati digitalizzandoli in un formato grafico”, ha spiegato Powell in un recente keynote a un evento di TigerGraph. “Questo ci darà un enorme potere per migliorare le nostre attività, le relazioni con i clienti e i nostri prodotti”.

I gemelli digitali, che stabiliscono rappresentazioni virtuali in tempo reale di oggetti e processi fisici, vengono spesso utilizzati per monitorare le operazioni o pianificare la manutenzione predittiva e possono consentire ai team di analisi di eseguire scenari “what if” per fare proiezioni più accurate che coinvolgano domanda e offerta, per esempio. La tecnologia sta guadagnando terreno in numerosi settori, aiutando le aziende a raccogliere informazioni tempestive e fruibili sulle operazioni aziendali chiave.

La spinta della pandemia

Oltre alla tecnologia del database grafico, JLR utilizza i servizi di replica dei dati BigQuery, Matillion ETL di Google Cloud Platform e Attunity di Qlik, oltre a Tableau per raccogliere e fornire informazioni al business. JLR ha anche un mix di sistemi legacy tradizionali e strumenti open source nell’ecosistema Python per creare analisi dei dati, modelli di machine learning (ML) e applicazioni UX.

“Il sistema grafico di JLR può combinare 12 fonti di dati in un grafico equivalente a 23 tabelle relazionali, che vanno dai ricambi auto provenienti da centinaia di fornitori fino al sequenziamento della produzione e alle previsioni degli ordini per quelle auto”, spiega Powell.

Per consentire ciò, TigerGraph viene installato da Google Cloud Marketplace e invia direttamente l’output delle query al data warehouse aziendale basato su Google BigQuery, consentendo l’integrazione delle informazioni richieste con il sistema di reportistica Tableau della casa automobilistica e la produzione di risultati di qualità in pochi giorni.

Naturalmente, la pandemia ha costretto Jaguar Land Rover a ripensare al suo modo tradizionale di utilizzare i dati dopo la chiusura delle sue fabbriche da marzo 2020 a maggio 2020.

Poiché le previsioni dipendono fortemente dai dati storici, questa interruzione ha avuto un profondo impatto sulle operazioni di JLR.

“Abbiamo dovuto rivedere completamente il modo in cui pensavamo alle previsioni e alla pianificazione aziendale”, dice Powell. “Non potevamo usare il passato per prevedere il futuro. Prima avevamo modelli di report mensili sulle auto vendute ogni mese. Tutto era stabile. Poi, improvvisamente, abbiamo dovuto iniziare a pensare alle vendite giornaliere. Con i suoi sistemi di pianificazione degli ordini di 12 settimane, un’azienda come JLR non prendeva come riferimento le vendite del giorno prima”.

Tuttavia JLR, di proprietà di Tata Motors dal 2008, mirava a diventare una “società digitale al 100%” ben prima della pandemia e utilizzava la sua piattaforma grafica per gestire i problemi più urgenti.

“Siamo stati in grado di rispondere ai problemi della nostra supply chain quando, per esempio, abbiamo dovuto confrontarci con il grande problema di oggi: i semiconduttori”, conclude Powell. “Ci sono migliaia di chip in un’auto e anche la mancanza di uno solo può fermare la produzione. Quindi stiamo usando la tecnologia dei grafi per capire dove sono i rischi, adattarci e agire”.