Intelligenza artificiale: 3 motivi per apprezzarne i vantaggi

Nonostante la crescente ubiquità dell'IA, molti leader IT si sentono ancora in ansia per i suoi rischi e incerti sulle sue opportunità, ma i consigli di amministrazione di oggi vogliono fare dell'IA una priorità aziendale.

L’anno 2020 in cui ci prepariamo a entrare ha un che di fantascientifico. Forse questo è uno dei motivi per cui l’intelligenza artificiale rende così tante persone nervose. Dopotutto l’IA è ovunque. Dallo smartphone alla ricerca di Google ai consigli Netflix e Spotify, l’IA modella il lavoro e la nostra vita in molti modi.

Nonostante la sua crescente ubiquità, la paura dell’IA rimane. Il report Artificial Intelligence—American Attitudes and Trends del Future of Humanity Institute dell’Università di Oxford ha rilevato che “molti pensano pensano che l’intelligenza artificiale di alto livello sarà dannosa per l’umanità” rispetto a coloro che pensano che porterà benefici. Tale prospettiva pessimistica sta anche modellando il modo in cui alcune aziende affrontano l’IA: più trepidazione che non immaginazione. Eppure, l’indagine 2019 Harvey Nash/KPMG CIO ha rilevato che i consigli di amministrazione di oggi stanno dicendo ai loro leader IT di rendere l’IA una priorità strategica per l’innovazione e il business.

Per quei leader che si sentono in ansia per i rischi dell’IA o non sono sicuri delle opportunità che hanno di fronte, ecco tre rapidi promemoria sui molti modi in cui l’IA sta già facendo un lavoro incredibile: lavoro che vale la pena replicare o sviluppare.

Visione: l’IA può aiutarvi a vedere meglio

L’intelligenza artificiale ha la capacità di offrire alle aziende una visione migliore e più nitida al fine di modellare servizi e prodotti in base alle esigenze dei clienti. Un esempio? Attraverso app mobile e programmi di reward/abbonamento, i clienti di Starbucks e McDonald condividono le loro preferenze e abitudini di acquisto, da ciò che acquistano e con che frequenza a quando e dove lo acquistano. In effetti, la più grande acquisizione di McDonald negli ultimi decenni è stata quella di Dynamic Yield, una start-up specializzata proprio in intelligenza artificiale.

Grazie all’IA e all’analisi dei big data, queste catene leader del settore sono in grado di vedere e comprendere i propri clienti come individui e offrono un’esperienza di servizio altamente personalizzata. Un coupon per un regalo preferito per il vostro compleanno, o un suggerimento per una versione fredda della vostra bevanda calda preferita. L’IA può insomma sfruttare tutti questi miliardi di momenti personalizzati per formulare suggerimenti strategici per il miglioramento del business, da come pianificare i turni per coprire meglio gli orari punta a quali prodotti e scorte tenere in magazzino o meno.

Il punto di partenza per la maggior parte delle aziende è un esame di come integrare l’IA nell’esperienza del cliente. L’intelligenza artificiale fornisce la visione di vedere i clienti come individui, rispondendo alle loro preferenze con velocità e intelligenza. Dove e quando i clienti vengono coinvolti maggiormente nella vostra attività e come potete sfruttare quei momenti per raccogliere i dati necessari per essere un fornitore ancora più efficace? In che modo l’IA può scaricare i vostri team dal dover compiere compiti noiosi e manuali in modo che possano concentrarsi su un servizio migliore e coinvolgere il cliente? Trovare i punti ciechi e sfocati nel ciclo di vita del cliente è un ottimo punto di partenza.

Nuove connessioni

Gli umani hanno sempre sfruttato le proprie reti personali di riferimenti e connessioni per costruire imperi, dai regni di ieri alle corporazioni globali di oggi. Il risultato, come vediamo ancora oggi, è la lotta per raggiungere la diversità nei luoghi di lavoro e nelle comunità. L’intelligenza artificiale si basa solo sui dati per collegare le persone, eliminando i pregiudizi razziali, di genere e culturali dal processo.

Lo vediamo oggi nel reclutamento. Alcune aziende utilizzano l’intelligenza artificiale per identificare e rimuovere il linguaggio specifico di genere nelle offerte di lavoro. Perché? Perché le minoranze e le donne hanno meno probabilità di presentare domanda quando le richieste di lavoro non sono inclusive. Cisco, ad esempio, attribuisce all’IA il merito di una parte dei suoi notevoli numeri occupazionali, che nel 2018 erano pari al 24% di donne e al 47% di dipendenti non-bianchi.

In realtà l’intelligenza artificiale nel reclutamento è ancora nelle prime fasi e ha avuto alcuni intoppi poco simpatici come quello di Amazon, che ha dovuto terminare un programma pilota di intelligenza artificiale a causa della sua propensione per i candidati di sesso maschile. Come ogni software avanzato, l’IA deve migliorare e progredire. Dal momento che le aziende guardano al suo potenziale per eliminare i pregiudizi che possono frenare i progressi, è un buon momento per i dirigenti aziendali vedere dove i processi decisionali potrebbero essere migliorati con più dati e meno pregiudizi personali. Forse è nel modo in cui i prodotti sono ideati? Come vengono formati i team? Se ci sono luoghi in cui è necessaria maggiore apertura, l’IA potrebbe fornire il giusto e necessario supporto.

Efficienza: l’IA consente di risparmiare tempo

Come ultimo progresso nell’arco tecnologico dell’evoluzione, l’IA sta avendo un forte impatto sull’efficienza. I chatbot aiutano gli acquirenti a navigare in modo più efficiente negli acquisti online e ad affrontare le loro domande e i loro problemi. Gli strumenti di risposta e-mail predittivi, come Smart Reply e Smart Compose di Gmail, aiutano le persone a comunicare con maggiore rapidità e a lavorare più velocemente. Gli strumenti di progettazione basati sull’intelligenza artificiale come AI Logo Creator di Designhill accelerano i lavori di progettazione che prima richiedevano molto tempo, dando alle aziende la capacità di creare rapidamente i propri loghi rispondendo semplicemente a delle domande e scegliendo stili di progettazione.

Un modo efficace per eliminare la paura dell’intelligenza artificiale è ricordare che è semplicemente il prossimo avanzamento del software che farà risparmiare alle aziende enormi quantità di tempo e denaro facendosi carico dei lavori più noiosi e dispendiosi in termini di tempo. Proprio come i software di contabilità hanno eliminato i registri contabili scritti a mano, l’IA è la fase successiva della tecnologia applicata all’efficienza nei luoghi di lavoro. La domanda strategica per i leader tecnologici e commerciali è nota: dov’è che questa nuova tecnologia può aiutarci a lavorare meglio, in modo più intelligente e più veloce?

I lati positivi dell’IA sono molti, motivo per cui è già in essere in così tanti aspetti della nostra vita e dei nostri luoghi di lavoro. Come con tutta la tecnologia, ciò che vi inseriamo (nel bene o nel male) è ciò che otteniamo. È così che mitighiamo gli aspetti negativi: con un lavoro improntato sulla strategia. Le aziende che si prendono il tempo necessario per pensare, pianificare e agire in modo strategico ed etico con l’IA sono quelle che hanno poco da temere e molto da guadagnare.