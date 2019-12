19 Nvidia acquisterà Mellanox per 7 miliardi di dollari

A marzo Nvidia ha annunciato l’investimento di 6,9 miliardi di dollari in Mellanox, produttore di chip per data center. Secondo Bloomberg, anche Intel si era fatta avanti per l’acquisizione di Mellanox.

La società produce di tutto, dagli switch al cablaggio ai chip per il calcolo ad alte prestazioni, e per questo ha attirato l’attenzione di Nvidia, che negli ultimi anni si è concentrata sulla fornitura di chip grafici per data center, specializzati in analisi e creazione di immagini basate sull’IA.

Tra le precedenti collaborazioni di Nvidia e Mellanox ci sono i due supercomputer Sierra e Summit del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti.