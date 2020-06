Il ruolo del CIO nell’era dell’urgenza: due webinar gratuiti in live streaming

Quali sfide devono affrontare i CIO nell’attuale scenario delle aziende? La domanda è al centro di “CIO debates: agilità operativa nell’era dell’urgenza”, un ciclo di webinar organizzati da Business International e Computerworld per Workday. Durante i webinar, che sono gratuiti e si svolgeranno in live streaming il 16 luglio e il 15 ottobre, verrà analizzata la figura del CIO e il contesto aziendale, che oggi necessita di nuovi modelli di business e processi agili.

Questo complesso momento storico ha infatti messo in evidenza che per adattare i processi e architetture aziendali a cambiamenti di scenario imprevedibili, è necessario progettare un’architettura informativa agile e moderna e poter ricavare dall’analisi dei dati informazioni utili in tempo reale. Al timone di questo processo c’è il CIO, che determina il modo in cui le imprese creano innovazione, collaborano, si differenziano dalla concorrenza e costruiscono nuove soluzioni per affrontare l’urgenza.

Agilità organizzativa e nuovi business model: il punto di vista del CIO

Durante il primo appuntamento, in programma il 16 luglio dalle 11.00 alle 12.30, il focus sarà la trasformazione digitale del business, affrontata in particolare dal punto di vista dei CIO, che necessitano di strumenti innovativi e adatti al momento attuale.

In particolare, il dibattito verterà sulle leve che hanno i CIO per permettere alle aziende di diventare più agili e implementare competenze, atteggiamenti e strumenti per pensare e agire in modo rapido.

Durante l’incontro i partecipanti potranno confrontarsi sull’ultimo white paper strategico di IDC “Adaptable architecture: the backbone for digital business models” in cui si presentano i diversi modelli di innovazione IT adottati dalle aziende di successo e fornisce raccomandazioni sulle best practice da adottare.

La partecipazione ai webinar è gratuita. Informazioni e modalità di registrazione sono disponibili sul sito http://www.businessinternational.it.