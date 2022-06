Come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, è andata online una nuova versione del sito del network di Computerworld , e con essa anche CIO Italia, testata dedicata ai leader della funzione IT delle aziende. Non si tratta di un semplice redesign grafico, ma includerà nuovi contenuti in settori specifici, come la nuova testata CWI DigitalHealth , e una nuova piattaforma di registrazione che permetterà di accedere a servizi premium e far parte di una grande comunità professionale del settore tecnologico. C’è stata anche una completa riorganizzazione dei contenuti che permetterà ai lettori di raggiungere più facilmente gli argomenti di proprio interesse. Le diverse categorie sono ora raggruppate nelle sezioni del menu principale:Gestione dei progetti e del personale, con approfondimenti su formazione e recruitment e consigli sull’organizzazione del lavoro.Cloud, modelli as-a-service, oursourcing, leasing e noleggio a lungo termine stanno cambiando le strategie per gli acquisti e le forniture IT, e richiedono nuove capacità di valutazione e negoziazione dei preventivi.Focus sul principale fenomeno che sta rivoluzionando le aziende e il settore pubblico.Come sta cambiando il ruolo del CIO, sempre più in prima linea nel guidare i cambiamenti non solo nella sua funzione, ma in ogni area aziendale e linea di business, diventando personalità cruciale per gli obiettivi strategici dell’azienda.Approfondimenti su tecnologie, servizi e tendenze che hanno impatto diretto sulle strategie aziendali.

Come ben potranno immaginare i nostri lettori, abbiamo lavorato duramente nelle scorse settimane e ancora dovremo lavorare nei prossimi giorni per smussare un po’ gli angoli e ripulire un po’ il disordine e la polvere che sempre accompagna un progetto di ristrutturazione radicale di questo tipo. Perdonateci quindi qualche problema di visualizzazione, più probabile sugli articoli di archivio, ed eventuali errori (anzi: segnalateceli a redazione@cwi.it per aiutarci a correggerli più rapidamente).

Vi auguriamo una buona lettura ed esplorazione del nuovo sito di CIO Italia.