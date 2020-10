Il grande compromesso della tecnologia: complessità contro conformità

La tecnologia è cresciuta al punto da aumentare continuamente prestazioni e complessità. Per ogni nuovo aumento, miglioramento ed espansione che il commercio tecnologico cerca di implementare e di farci “abbracciare”, di solito arriva una convoluzione interna più granulare che deve essere progettata, ingegnerizzata in posizione e quindi gestita successivamente.

La necessità di far evolvere l’IT pur rimanendo entro i confini della conformità e del controllo operativo produttivo è la sfida tra complessità e conformità che ci aspetta nel decennio a venire. Non si tratta solo di conformità agli standard di governance normativa, ma anche di portare nuova tecnologia in ambienti di produzione che le organizzazioni possono effettivamente guidare e controllare.

Ogni importante fornitore degno di questo nome sta lavorando duramente per provare a fornirci controlli di gestione per sistemi complessi che funzionano con la maggior quantità possibile di intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML). Il colosso dei dati Oracle ha trascorso l’ultima parte del 2019 a parlare della sua offerta di “database autonomo”, che punta a prendersi carico di molti compiti che un amministratore di database (DBA) potrebbe normalmente dover eseguire, per poi trasferire le azioni definite al software in modo che più attività vengano eseguite automaticamente.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

L’applicazione di patch al sistema, la replica o la deduplicazione dei dati, gli aggiornamenti, la deframmentazione e la semplice vecchia manutenzione possono avvenire mentre l’amministratore di database è impegnato in altro, come ad esempio cercare di fornire agli utenti aziendali servizi di maggior valore. A circa un anno da quell’annuncio, Oracle ha aggiunto questo mese la piattaforma Oracle Cloud Observability and Management alla sua più ampia suite di servizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Ciò che è effettivamente contenuto in questo pacchetto anti-complessità sono strumenti per la registrazione di analytics, gestione del database, monitoraggio delle prestazioni delle applicazioni, informazioni dettagliate sulle operazioni e servizi come notifiche, controlli di streaming e gestione del sistema operativo.

“Con Oracle Cloud Infrastructure stiamo combinando decenni di esperienza per fornire visibilità end-to-end a tutti i livelli dello stack IT. Indipendentemente dal fatto che le app dei clienti siano distribuite su Oracle Cloud, on-premise o in altri cloud pubblici, stiamo eliminando la complessità e riducendo i rischi e i costi associati all’attuale approccio multi-strumento per rendere il processo di gestione generale estremamente intuitivo ed economico” ha affermato Clay Magouyrk, vicepresidente esecutivo di Oracle Cloud Infrastructure.

Il significato del fattore complessità per gli sviluppatori che cercano di progettare e distribuire applicazioni è una sorta di grattacapo operativo, ma là dove pratiche DevOps funzionano in modo efficace, possono fornire informazioni sufficienti nella forma e nelle funzioni del sistema per consentire al team di andare avanti.

Sumo Logic lavora a quello che ama chiamare il termine “intelligenza continua” dello spettro di conformità e controllo. L’azienda quest’anno ha aggiornato il suo software Software Development Optimization (SDO) per integrare e analizzare più ampiamente i dati da più strumenti DevOps per fornire agli sviluppatori informazioni in tempo reale sulle pipeline di sviluppo software.

“La trasformazione digitale richiede la migrazione, la modernizzazione e lo sviluppo di nuovi carichi di lavoro, che richiedono a loro volta capacità di analisi e gestione moderne, senza dimenticare grande quantità di minacce in crescita che vanno tenute a basa. La sfida di fondo qui è che questi servizi che vengono eseguiti come applicazioni moderne sono altamente complessi e difficili da gestire senza analisi in tempo reale per favorire l’osservabilità completa per i team DevSecOps” ha affermato Ramin Sayar, presidente e CEO di Sumo Logic.

Sayar vuole giustificare e convalidare la proposta tecnologica della sua azienda rispetto alla complessità insistendo sul fatto che le organizzazioni hanno bisogno di un mezzo per monitorare, rilevare, isolare, diagnosticare e risolvere i problemi in tempo reale per questi ambienti complessi e in continua evoluzione. La piattaforma di Sumo Logic promette di fornire alle organizzazioni specializzate in ingegneria del software la capacità di confrontare e ottimizzare le prestazioni di sviluppo e consegna del software rispetto alle metriche DORA del settore per comprendere lo stato di salute dei loro cicli di innovazione.