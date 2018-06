La spesa in cloud nei quattro principali settori verticali – finanza, manifattura, sanità e settore pubblico – ammonterà a 22,5 miliardi di dollari a livello globale nel 2018, con una crescita trainata dell’offerta di soluzioni verticali specializzate. E’ quanto emerge dalla ricerca Worldwide Semiannual Industry Cloud Tracker recentemente pubblicata da IDC.

Secondo IDC, tra i quattro gruppi industriali i fornitori di servizi sanitari rappresenteranno il 48% della spesa totale per l’industria cloud. L’industria finanziaria e il settore pubblico spenderanno rispettivamente 4,5 miliardi e 4,3 miliardi di dollari nel 2018 per l’implementazione cloud, mentre le stime di spesa per l’industria manifatturiera sono vicine a 3 miliardi di dollari.

“Il mercato cloud continua a svilupparsi, e stimiamo una crescita costante a due cifre per i prossimi cinque-dieci anni. A livello aziendale il cloud accelera la trasformazione digitale, incoraggia la collaborazione e guida l’innovazione”, ha affermato Zachary Rabel, analista senior di IDC. “Per soddisfare le esigenze del mercato, i fornitori di software passano alla verticalizzazione del portafoglio, progettando soluzioni su misura per le diverse industrie”.

Con la progressiva verticalizzazione delle offerte dei partner cloud, la società di ricerca prevede che il canale beneficerà ulteriormente dall’aumento della domanda di soluzioni e servizi su misura, con le quattro industrie combinate che dovrebbero aumentare la spesa del 24,3 per cento nel 2019, un tasso simile al 2018.

In particolare, la ricerca suggerisce che il settore finanziario e il settore pubblico cresceranno intorno alla media del 23,4% e 19,4% rispettivamente, mentre il settore sanitario e manifatturiero aumenteranno la spesa in soluzioni cloud del 26,1%.

Grazie all’accelerazione del mercato IDC ritiene che il segmento cloud sarà tra le maggiori opportunità di crescita verticale sia per i vendor di tecnologia che per le aziende di servizi professionali fino al 2025.

Secondo i dati di IDC, nel 2017 SAP è stata la prima azienda sul mercato cloud tra i 50 fornitori monitorati nel settore finanziario, mentre Veeva Systems è risultata la prima tra i 40 fornitori monitorati nel settore manifatturiero.

Lockheed Martin ha guadagnato la migliore fatturazione con 1,4 miliardi di dollari di ricavi con soluzioni cloud per il settore pubblico. L’unico altro fornitore con oltre 1 miliardo di dollari di fatturato nel settore nel 2017 è stato athenaHealth, che ha registrato entrate per 1,2 miliardi di dollari.

“Le principali industrie adottano sempre più modelli di delivery dei servizi cloud simili a quelli di aziende come Amazon, Google e Facebook per offrire servizi digitali nuovi e innovativi ai propri clienti“, ha aggiunto Frank Gens, capo analista di IDC. “Questo nuovo tipo di flusso di entrate dei servizi digitali sta già raggiungendo dimensioni significative in quattro delle più grandi industrie del pianeta, crescendo a un tasso di circa quattro volte rispetto alla crescita complessiva delle entrate delle aziende Standard & Poor 500”.