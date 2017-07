Una nuova ricerca Oracle dal titolo You & IaaS rivela che le aziende italiane stanno adottando rapidamente soluzioni di Infrastructure As A Service (IaaS) per migliorare le loro performance e la loro capacità di innovazione. Anche se alcune percezioni negative legate a temi quali la sicurezza, la complessità, il timore di perdere il controllo sono ancora presenti come barriere all’adozione, in realtà si tratta sempre più di miti del passato: chi infatti ha già fatto una scelta per lo IaaS ha le prove che la realtà è assai più positiva.

La maggioranza (56%) delle aziende italiane che stanno già usando a un qualche livello soluzioni IaaS dichiara che questo le facilità nell’innovazione. Il 52% constata che scegliere lo IaaS ha ridotto significativamente i tempi necessari a mettere in pista nuove applicazioni o servizi.

Inoltre, una percentuale simile (il 53%) conferma che con lo IaaS ha ridotto in modo importante i costi di manutenzione ordinaria e il 56% ritiene che le aziende che non investiranno in IaaS faranno sempre più fatica a stare al passo del mercato.

La ricerca ha anche evidenziato, a livello mondiale, che gli utenti che hanno già un’esperienza nell’utilizzo di infrastrutture in cloud sono doppiamente convinti che adottare soluzioni IaaS porti a performance operative al massimo livello in termini di disponibilità, continuità e velocità. Anche se alcuni dei non-utenti temono che passare allo IaaS possa essere complicato, a livello mondiale il 64% di chi lo utilizza ammette che il passaggio è stato più semplice di quanto si aspettasse.

Quasi la metà delle aziende italiane concorda sul fatto che lo IaaS giocherà un ruolo chiave entro i prossimi tre anni; il 47% ritiene che in questo lasso di tempo arriveranno a gestire la gran parte o l’intera infrastruttura IT aziendale su IaaS. Solo il 16% degli interpellati crede invece che nei prossimi tre anni lo IaaS avrà ancora poco o per nulla spazio.

“Fino a poco tempo fa il cloud era ancora qualcosa di relativamente nuovo per molte aziende e alcuni miti del passato continuavano a resistere. Adesso però è diverso, vediamo tanti successi e la soddisfazione è diffusa. Grazie all’infrastruttura in cloud infatti le aziende stanno risparmiando sui costi, riducendo la complessità e sviluppando grandi innovazioni” ha commentato Fabio Spoletini, Country Manager di Oracle Italia.