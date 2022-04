I primi 10 fornitori di servizi IT secondo Everest Group

Accenture si conferma al primo posto nell’edizione 2022 della classifica dei migliori service provider, mentre Infosys conquista la seconda posizione in un anno dominato dalle grandi sfide per i talenti

La classifica annuale di Everest Group dei principali fornitori di servizi IT ha registrato un certo movimento rispetto allo scorso anno, ma una cosa rimasta invariata è il primo posto di Accenture. Per il sesto anno consecutivo l’azienda da 50,5 miliardi di dollari è riconosciuta come il principale fornitore di servizi IT.

“La sfida più grande per gli altri player del settore è far scendere Accenture di una o due posizioni”, afferma Abhishek Singh, partner di Everest Group. Accenture è stato l’unico fornitore di servizi IT che ha ottenuto buoni risultati in tutti i segmenti di mercato valutati dalla società. “Raggiungere o superare questa performance richiede perseveranza nello sviluppo delle capacità e nella proposta di valore in tutti i mercati”.

Accenture è seguita da Infosys, che è balzata dal settimo posto nella classifica dello scorso anno al secondo posto nella classifica 2022. La multinazionale con sede a Bengaluru, in India, ha registrato la crescita più significativa rispetto alle aziende presenti nella classifica, in gran parte grazie ai miglioramenti delle performance nei servizi applicativi, in dati e analisi, nei servizi di piattaforma aziendale.

A completare la rosa dei primi cinque ci sono TCS (che passa dal secondo al terzo posto), HCL (che sale dalla quinta alla quarta posizione) e Cognizant, che è scesa dal terzo posto al quinto.

Everest ha premiato HCL come leader dell’anno nei servizi applicativi, cosa che, insieme alle sue prestazioni nell’infrastruttura, ha migliorato il posizionamento in classifica. “TCS ha perso un posto soprattutto a causa della crescita travolgente di Infosys, non per problemi nelle sue stesse performance”, sottolinea Singh.

Cognizant ha affrontato una sfida simile. “Infosys e HCL hanno mostrato prestazioni molto migliorate, sia nello sviluppo delle capacità che nel successo sul mercato, rispetto a Cognizant”, afferma Singh. Cognizant è stato anche l’unico fornitore leader a non essere tra i primi cinque in nessuna delle categorie di player più consolidati, un’indicazione che la società “ha bisogno di migliorare lo slancio competitivo”.

I 10 migliori fornitori di servizi IT dell’anno

Everest Group classifica i fornitori di servizi IT in base alle loro prestazioni in 26 categorie, che comprendono le principali linee di business, aree geografiche e tecnologie, dal 2016. La società di consulenza e ricerca classifica anche i fornitori di servizi come leader, star performer, major contender o aspirant in ciascuna area. Per stilare la classifica 2022 la società ha raccolto informazioni su 156 fornitori.

Ecco la top ten della classifica 2022 stilata da Everest Group:

Accenture Infosys TCS HCL Technologies Cognizant Capgemini Wipro IBM DATI NTT LTI

Sebbene Wipro continui a performare bene su dati e analisi, servizi applicativi e servizi infrastrutturali, è scesa dal quarto posto al settimo posto assoluto. “Wipro rappresenta un caso interessante perché abbiamo notato miglioramenti in molti settori, in particolare nei servizi applicativi in ​​cui ha ottenuto una valutazione come ‘star performer’ ed è stata anche nominata leader dell’anno“, afferma Singh. “Ha perso posizioni a causa del ritardo nel settore bancario, nei servizi finanziari e nelle assicurazioni, dove i primi cinque hanno punteggi migliori e copertura“.

A completare la top 10 ci sono NTT Data e LTI. NTT continua a mostrare solidi miglioramenti nella sua considerevole attività sanitaria e si basa sulla sua forza nelle infrastrutture. LTI si distingue perché rientra anche nell’elenco dei Top Ten Challenger di Everest Group, una classifica separata che riconosce i migliori risultati di aziende con un fatturato annuo inferiore a 2 miliardi di dollari.

“Per tutte le applicazioni scopi pratiche, LTI ha fatto un salto di qualità“, sottolinea Singh. “Anche la maggior parte degli altri sfidanti si sta facendo strada tra le grandi imprese e, in molti casi, competendo frontalmente con i grandi fornitori di servizi“.

Il fenomeno delle Grandi Dimissioni ha avuto un impatto rilevante nelle prestazioni dei fornitori di servizi IT nell’ultimo anno.

“La gestione dei talenti è oggi un problema enorme nel settore dei servizi IT. I clienti di grandi imprese stanno lottando per gestire l’affaticamento dei dipendenti e ottenere le giuste competenze per i loro progetti di trasformazione”, afferma Singh. Le aziende che hanno saputo rafforzare il proprio pool di talenti, non solo in termini di organico ma anche di sviluppo delle competenze, sono state in grado di rafforzare le proprie posizioni competitive.

Le prime tre posizioni della classifica delle star performer – i fornitori che hanno registrato il più grande miglioramento assoluto anno su anno, sono occupate da Infosys (già menzionata sopra), LTI e Mphasis. LTI ha apportato i maggiori miglioramenti nei servizi bancari e applicativi (in particolare QA). Mphasis è migliorata nei servizi applicativi, nei servizi digitali e nel settore bancario.

Guardando più in basso nella classifica, quest’anno hanno fatto il loro ingresso tra le prime venti aziende Mindtree, UST Global ed EXL, mentre PwC, Genpact e Coforge sono uscite dalla lista. Tra i movimenti più sorprendenti Singh sottolinea l’ingresso di EXL, che sta competendo frontalmente con fornitori di servizi molto più grandi nel dominio dei dati e dell’analisi.