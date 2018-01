La messaggistica in tempo reale di Slack, grazie a un’interfaccia attraente e alla facile integrazione con applicazioni familiari come Skype, Google Drive e Twitter, è una scelta user-friendly per la comunicazione tra colleghi.

La società ha recentemente aggiunto le videochiamate alle versioni Mac, Windows e Chrome del servizio. Vanta anche un’esperienza più uniforme per i clienti grazie a integrazioni più profonde con servizi quali Google Cloud. La partnership integra il processo di autorizzazione di Google Drive, le anteprime dei documenti, Google Team Drives e un nuovo bot per gestire notifiche e commenti.

La versione Standard del servizio costa 6,67 dollari per utente al mese, la versione Slack Plus costa 12,50 dollari per utente attivo al mese. Slack è disponibile anche in una versione gratuita, che però non include servizi quali la condivisione dello schermo e le chiamate di gruppo.