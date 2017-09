“La trasformazione digitale che si sta realizzando in molti settori in futuro porterà le persone a vivere in un mondo più intelligente e l’innovazione sarà la forza trainante di questa rivoluzione. Quanto più l’innovazione sarà orientata al cloud, tanto più sarà necessario sostenere il cloud sotto tutti gli aspetti. Huawei Cloud è impegnata a contribuire alla realizzazione di un mondo più intelligente, offrendo tecnologie cloud sempre all’avanguardia per aiutare i clienti nella loro processo di trasformazione digitale.”

Così si è espresso Joy Huang, Vice President IT Line di Huawei, nel corso della conferenza All Connected, All Cloud, All Intelligent tenutasi all’interno dell’evento Huawei Connect 2017. L’intervento di Huang si è soffermato principalmente su sei innovazioni in campo hardware, software, dati, connessione, architettura e cloud ibrido che Huawei si appresta a portare sul mercato. Eccole nel dettaglio.

1 – Hardware

Atlas è la piattaforma intelligente di Huawei progettata per la nuova generazione di hardware cloud. Negli scenari del public cloud, dell’intelligenza artificiale (AI) e del calcolo ad alte prestazioni (HPC), Atlas unisce le risorse di unità di elaborazione grafica (GPU), unità disco fisso (HDD) e drive SSD, utilizzando un gruppo eterogeneo di risorse e una orchestrazione intelligente.

La piattaforma fornisce risorse hardware on-demand per soddisfare i requisiti di diversi modelli di servizio, raddoppiando l’utilizzo delle risorse. Inoltre i logic server possono essere implementati in pochi secondi, favorendo un rapido lancio del servizio.

2 – Software

Huawei DevCloud abilita una serie di strumenti, capacità e servizi di processo in cloud, condividendo la vasta esperienza di sviluppo maturata da Huawei nel settore enterprise.

3 – Dati

Huawei Cloud non solo offre servizi di piattaforma, come ad esempio il deep learning, l’analisi grafica e la ricerca, ma anche servizi di AI come il tagging di immagini, audit intelligenti, ricostruzione grafica, gestione automatizzata delle dichiarazioni doganali con riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e packaging intelligente.

Per soddisfare i requisiti delle aziende relativi a un’architettura IT distribuita, Huawei ha presentato tre servizi di database distribuiti sicuri e affidabili su Huawei Cloud, tra cui LibrA, il database aziendale distribuito OLAP (Online Analytical Processing), Derecho, il database aziendale distribuito OLTP (Online Transaction Processing ) e il database MySQL Taurus.

4 – Connessione

La piattaforma Huawei Cloud Internet of Things (IoT) è una piattaforma completa che include la gestione delle SIM, la gestione dei dispositivi e l’abilitazione delle applicazioni, con funzionalità di connessione sicura e di facile integrazione.

5 – Architettura

Huawei Cloud ha lanciato la soluzione FusionCloud Stack e ha presentato servizi di storage aziendali con un’affidabilità del 99,9999%. Come modulo esteso di public cloud, FusionCloud Stack può essere distribuito nei data center delle imprese. Se la rete che si collega al public cloud riscontra dei problemi, il sistema locale può continuare a fornire i servizi.

6 – Cloud Ibrido

La soluzione FusionBridge Hybrid Cloud si basa sulla piattaforma cloud di OpenStack ed è stata progettata per facilitare la gestione di ambienti multicloud, semplificando il lavoro dei dipartimenti IT grazie a un’interfaccia grafica (GUI) e un portale operativo e di manutenzione centralizzato (O&M).