In occasione di VMworld, Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato la prima infrastruttura componibile del settore per VMware Cloud Foundation basata su HPE Synergy. Questa soluzione punta a semplificare la trasformazione delle infrastrutture IT verso modelli ibridi, rendendo operativi IaaS e private cloud in pochi minuti e riducendo i costi delle virtual machine (VM) rispetto a sistemi public cloud e ai server tradizionali.

La proposta di HP arriva in uno scenario in cui l’IT è messo a dura prova, dovendo rispondere a richieste delle linee di business e degli sviluppatori a velocità cloud, ottimizzando al tempo stesso il proprio mix IT, includendo on-premises, hosted e public cloud e riducendo al tempo stesso CapEx e OpEx.

La combinazione di HPE Synergy e VMware Cloud Foundation permetterà ai clienti di:

Operare su singola piattaforma potendo utilizzare server bare metal tradizionali, ambienti SAN-based virtualizzati e nuovi workload SAN-based

Diventare un service provider interno di IaaS e private cloud. Utilizzando HPE Synergy Image Streamer, l’IT può rendere disponibili in pochi minuti e con pochi click software e infrastrutture VMware Cloud Foundation. Al contrario, le soluzioni dei competitor disponibili oggi richiedono diversi tool e molti passaggi.

Al contrario, le soluzioni dei competitor disponibili oggi richiedono diversi tool e molti passaggi. Performance a velocità cloud

Ridurre CapEx e OpEx incrementando al tempo stesso la produttività e garantendo costi di virtualizzazione inferiori del 29% rispetto a un’infrastruttura tradizionale e fino al 50% rispetto a un cloud pubblico.

HPE Synergy, insieme a VMware Cloud Foundation, estende infine la gamma delle offerte congiunte HPE e VMware, comprendendo vSphere e vRealize. Queste soluzioni si basano sull’integrazione con HPE OneView, il software di automazione per le infrastrutture di HPE, permettendo agli amministratori IT di scoprire, gestire e ottimizzare i loro ambienti di virtualizzazione.

La certificazione e disponibilità di VMware Cloud Foundation su HPE Synergy è prevista attraverso HPE e i propri partner a partire da fine 2017. vSphere e vSAN sono invece certificate e disponibili su HPE Synergy già oggi.