Guidare una forza lavoro IT ibrida: 10 passaggi per facilitare la transizione

La forza lavoro IT ibrida è guidata interamente dalla decisione del management e tutti hanno un'opinione su come dovrebbe essere fatto. Ecco 10 passaggi per prepararsi a essere leader in questa realtà nuova e in continua evoluzione.

È un errore per i leader IT credere che gestire un team ibrido sia come gestire l’intero team di lavoro da casa pre-pandemia o i team onshore/offshore dei decenni precedenti. L’ambiente ibrido emergente di oggi è infatti diverso, più complesso e carico di rischi organizzativi.

La tradizionale struttura organizzativa, la cultura e i processi dell’IT per la gestione delle risorse virtuali si sono evoluti in decenni di crescita organizzativa, miglioramento tecnologico e opportunità di business. L’improvviso e inaspettato ambiente di lavoro da casa causato dal COVID-19 è stato determinato da obblighi legali, motivi di salute e conservazione organizzativa.

Il posto di lavoro ibrido di oggi è diverso. Non è evolutivo. Non ci viene imposto da requisiti legali o sanitari. È guidato rigorosamente e unicamente dalla decisione del management. Ancora peggio, ognuno ha la propria opinione su come dovrebbe essere fatto, inclusi la leadership organizzativa senior, la gestione IT e gli stessi dipendenti IT.

A causa di tutti questi fattori, passare dal lavoro da casa a un ambiente di lavoro ibrido è molto più complesso del semplice riportare le persone in ufficio; è un rapido cambiamento nella cultura organizzativa, nei processi, nelle politiche delle risorse umane e in altre aree correlate. Di conseguenza, dovete preparare adeguatamente i vostri supervisori IT, manager e dirigenti per guidare al meglio questa nuova modalità di lavoro seguendo questi dieci consigli.

Cercare il contributo di tutti i leader IT e dei singoli collaboratori

Chiedere all’intero team IT cosa ne pensa di un futuro ambiente all-in-office, completamente virtuale o ibrido presenta tre vantaggi principali. Innanzitutto, vi fornirà informazioni su ciò che pensa il vostro team. In secondo luogo, può rivelare idee innovative che in precedenza non erano state considerate. In terzo luogo, poiché il loro team IT è stato coinvolto nel processo decisionale, è più probabile che siano d’accordo con la vostra decisione.

Sviluppare una nuova visione del luogo di lavoro

In qualità di leader dell’IT, spetta a voi sviluppare una visione per l’ambiente di lavoro IT del futuro (entro i parametri consentiti dal senior executive management). All’interno dell’IT, questa visione è di grande importanza perché diventa l’unica luce guida per la cultura futura dell’IT e per la progettazione del posto di lavoro.

Definire chiaramente le regole del luogo di lavoro dei dipendenti

Scrivere regole chiare, facili da seguire e non discutibili aiuta a garantire che la decisione sul lavoro da casa o dall’ufficio di ciascun dipendente sia gestita in modo uniforme ed equo in tutto l’IT. Certamente, ci saranno dipendenti che non gradiranno o non saranno d’accordo con la vostra visione e le vostre regole, ma almeno sapranno che gli è stato chiesto e che sono stati trattati in modo equo.

Creare incentivi/benefici specifici per i luoghi di lavoro

Questo suggerimento può sembrare sia controverso che costoso e in effetti lo è Tuttavia, la sua implementazione ha il potenziale per migliorare il morale dei dipendenti e aiutare a formalizzare la vostra nuova cultura ibrida sul posto di lavoro. Per i dipendenti che lavorano in ufficio questi vantaggi potrebbero includere il pagamento dei costi di spostamento o la fornitura di pranzi gratuiti. Per chi lavora da casa, potrebbe essere il pagamento delle tariffe per la connessione a Internet o la fornitura di mobili per ufficio.

Documentare la logica alla base della vostra visione e delle regole sul luogo di lavoro

La pubblicazione di FAQ sulla visione e le regole relative alle posizioni di lavoro fisiche dei dipendenti ha due vantaggi principali. Fornisce a tutti i dipendenti IT un messaggio comune e coerente e aiuta i vostri supervisori IT, manager e dirigenti a implementare e applicare i vostri requisiti di lavoro ibrido in modo coerente.

Collaborare con i leader IT per comprendere, accettare ed eseguire la vostra futura visione del luogo di lavoro ibrido

Il passaggio da un lavoro da casa a un luogo di lavoro ibrido è probabilmente il più grande cambiamento organizzativo e una sfida che molti dei vostri leader IT abbiano mai affrontato. La formazione formale nella gestione del cambiamento, nel processo decisionale e nelle conversazioni difficili può aiutare i vostri leader IT a implementare correttamente la vostra visione ibrida e contemporaneamente aiutarli a prepararsi per future opportunità promozionali.

Collaborare con i singoli collaboratori

Se i vostri supervisori IT, manager e dirigenti sono adeguatamente formati su come implementare la vostra visione ibrida, il prossimo passo è assicurarvi che ogni dipendente IT comprenda la sua futura sede di lavoro fisica e la logica alla base di essa. Questo dovrebbe essere fatto attraverso una combinazione di messaggi e discussioni individuali tra tutti i dipendenti e i loro manager.

Concedere a chi torna in ufficio tutto il tempo per sviluppare nuove routine

Durante i circa diciotto mesi di lavoro da casa, le famiglie hanno sviluppato nuove routine. Alcune addirittura si sono trasferite a tempo pieno nelle loro case di vacanza. Spingere i leader IT a interrompere troppo rapidamente queste nuove routine di vita potrebbe mettere a loro carico e alle loro famiglie uno stress eccessivo e, in ultima analisi, spingerli a cercare lavoro altrove.

Applicare in modo rigoroso e coerente le vostre politiche ibride

Coerenza, comunicazione continua e messaggi e azioni comuni da tutti i livelli di gestione relativi alle policy ibride sono fondamentali per il successo. Fornite a tutti i livelli di gestione la formazione continua e il supporto necessari per garantire un’implementazione regolare.

Misurare il morale, la produttività e altri fattori

Le policy ibride sul posto di lavoro, come tutte le iniziative IT sia organizzative che tecniche, necessitano di misurazioni continue per valutarne il successo e fornire informazioni su dove devono essere apportate le modifiche. Più forte e organizzato è il vostro team di leadership, più è probabile che il passaggio dal lavoro da casa all’ibrido abbia successo. Come per altre importanti iniziative, investire il proprio tempo e i finanziamenti aziendali in una formazione adeguata, tutoraggio e supporto del proprio team di leadership IT si ripaga con risultati positivi.