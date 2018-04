Si è svolta con successo l’edizione milanese del GDPR Day 2018, un evento di formazione e informazione dedicato al nuovo regolamento europeo. Dopo il debutto a Milano, questa settimana, le prossime tappe sono Padova (18 aprile), Roma (15 maggio) e Bari (17 maggio).

Con 105 partecipanti, più di 10 interventi e altrettanti relatori esperti, il primo appuntamento aveva annunciato il sold out già due settimane prima dell’evento. Il format della giornata prevede l’alternanza di speech, conferenze e momenti di networking, che favoriscono sia la formazione che l’approfondimento e lo scambio di informazioni tra i partecipanti.

“Non possiamo che ritenerci molto soddisfatti della prima giornata”, hanno commentato gli ideatori dell’evento Federico Lagni di AreaNetwoking.it e Samuel Lo Gioco di Inside Factory. “Abbiamo ricevuto molti complimenti, in particolare sui contenuti di alto livello, grazie alla presenza di relatori esperti. Il format innovativo, dal ritmo vivace e dinamico, ha favorito il buon esito della prima giornata. Ora siamo già pronti per la tappa di Padova, mercoledì prossimo. Per poi proiettarci a maggio a Roma e Bari”.

Ha aperto i lavori Monica Dossoni, Consulente su Privacy e GDPR, che ha mostrato cos’è, realmente, il GDPR rispondendo alla domanda “Privacy: fardello o vantaggio?”. Durante la giornata Paolo Dal Checco ha parlato di “Digital Forensics: l’informatica forense a supporto della protezione dei dati”, mentre Massimiliano Nicotra ha chiarito i Requisiti formali e sostanziali per il titolare e il Responsabile del trattamento dei dati, nonché la metodologia per la valutazione d’impatto (DPIA).

Le aziende sponsor hanno presentato proposte ad hoc per rispondere ai requisiti del nuovo regolamento: soluzioni di sicurezza integrata, multilivello e di nuova generazione di Bitdefender e una soluzione precisa e ottimale di Achab per affrontare la sfida di Backup e Business continuity a prova di GDPR. Siseco ha illustrato i vantaggi di una soluzione cloud per le PMI e i consulenti, che accompagna gli utilizzatori dalle fasi di assesment fino alla gestione del registro dei trattamenti.

L’intervento di DigiTree ha sottolineato l’importanza del fattore umano nella riuscita di un piano di sicurezza e protezione dei dati davvero efficace, illustrando le principali criticità che vedono coinvolte le persone e proponendo soluzioni pratiche che le rendano la più forte linea difensiva nella sicurezza e nella protezione dei dati.

Netwrix ha permesso al pubblico di capire quali siano i falsi miti che riguardano il GDPR, così da essere correttamente informati, per poi entrare nel vivo della soluzione Netwrix che permette una grande capacità di integrazioni con i sistemi aziendali esistenti per fare un auditing perfettamente compliant con il GDPR.

Il prossimo appuntamento del GDPR Day è a Padova il 18 aprile. Tra i diversi interventi, i partecipanti potranno seguire anche le indicazioni della Guardia di Finanza, grazie alla partecipazione del Ten. Col. Antonio Luciani, Comandante del I Gruppo Tutela Entrate del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia, che interverrà su “Il trattamento dei dati personali e la tutela della privacy nelle verifiche fiscali della Guardia di Finanza“.