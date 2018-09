Il presidente Trump si è recentemente scagliato contro Google sostenendo che la società ha “truccato” i risultati delle ricerche in Google News per favorire fonti e notizie critiche nei confronti del presidente.

Per sostenere la sua tesi Trump ha pubblicato su Twitter un video con l’hashtag #StopTheBias che, al momento in cui scriviamo, ha avuto 4,68 milioni di visualizzazioni. Nel video Trump dichiara che Google ha promosso lo State of the Union (il tradizionale discorso del presidente degli Stati Uniti che si tiene a gennaio) di Barack Obama, ma ha boicottato Trump quando è entrato in carica.

In una dichiarazione rilasciata alla stampa, un portavoce di Google ha dichiarato che la società non ha promosso sulla sua homepage né il primo State of the Union di Obama né quello di Trump, perché tecnicamente sono considerati semplici “discorsi a una sessione congiunta” del Congresso. L’idea di fondo è che i presidenti neoeletti non sono in grado di rivelare lo “stato della nazione“. Google ha anche affermato di aver promosso il secondo e più recente State of the Union di Trump, un’affermazione che sembra confermata dalle pagine e dagli screenshot sui social media catturati dal sito Wayback Machine.

Queste affermazioni hanno dato luogo, online, a dibattiti politici colmi di rancore e con toni sempre più accesi che, a mio parere, non sono particolarmente interessanti.

Ciò che trovo più interessante è la domanda di fondo che questo conflitto porta in superficie.

Cos’è (oggi) un motore di ricerca?

Un motore di ricerca può essere quattro cose.