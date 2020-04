Google e Microsoft puntano sulla sicurezza dopo i problemi di Zoom

Mentre la piattaforma di videoconferenza Zoom continua a guadagnarsi una nomea ben poco favorevole sulla sua sicurezza, due grandi concorrenti del mercato stanno raddoppiando gli impegni per proteggere gli utenti. Nelle ultime settimane, Zoom ha affrontato una serie di critiche relative a problemi di privacy e sicurezza, culminati con il CEO Eric Yuan che ha riconosciuto questa settimana che la società “si è mossa troppo velocemente”, ma che ora si impegna ad essere “aperta e onesta con i clienti su aree in cui stiamo rafforzando la nostra piattaforma”. Yuan ha anche annunciato che Zoom ha interrotto lo sviluppo di nuove funzionalità del prodotto per 90 giorni per concentrarsi sulla sicurezza.

Mentre le piattaforme rivali di videoconferenza non hanno affrontato lo stesso livello di critiche, sia Microsoft che Google hanno sottolineato chiaramente cosa stanno facendo le loro rispettive offerte Teams e Hangouts Meet per garantire che le riunioni rimangano sicure. In un recente post sul blog, Jared Spataro, vicepresidente aziendale di Microsoft 365, ha sottolineato tutte le funzionalità di sicurezza che Microsoft offre già agli utenti di Teams, incluso il modo in cui crittografa i dati. Spataro ha anche osservato che Microsoft non utilizza i dati di Teams per pubblicare annunci o tenere traccia dell’attenzione dei partecipanti durante le riunioni, qualcos’altro per cui Zoom è stato invece criticato.

“Ora più che mai le persone devono sapere che le loro conversazioni virtuali sono private e sicure”, ha scritto Spataro in un post del 6 aprile. “In Microsoft, la privacy e la sicurezza non sono mai un ripensamento. È il nostro impegno nei vostri confronti, non solo durante questo periodo difficile, ma sempre.”

Google ha adottato un approccio simile, estendendo il modo in cui Google Meet garantisce che le riunioni siano sicure. Nel post Karthik Lakshminarayanan, direttore della gestione dei prodotti per la sicurezza e i controlli di G Suite, e Smita Hashim, direttore della gestione dei prodotti per Google Meet, Voice & Calendar, hanno parlato degli sforzi di Google per combattere gli abusi, bloccare i tentativi di dirottamento, limitare la necessità di frequenti patch di sicurezza.

“Penso che le mosse di Microsoft e Google siano in parte difensive per rassicurare i loro utenti esistenti (sia aziendali che personali), ma anche in parte offensive nel tentativo di sfruttare la controversia su Zoom per ottenere nuove quote di mercato” ha affermato Paul McKay, analista senior di Forrester. “Zoom è stato molto criticato perché in passato ha avanzato dichiarazioni sulla sicurezza che in seguito si sono dimostrate erroneamente dimostrabili”, ha aggiunto. “Ciò ha eroso molto la fiducia in Zoom, ma penso che il loro errore qui sia quello di non praticare una buona sicurezza dei prodotti come parte dello sviluppo e di fare affermazioni sul marketing che non erano tecnicamente corrette. Ora hanno i prossimi 90 giorni per dimostrare se quanto detto da Yuan si avvererà”.

Jarad Carleton, leader globale del programma per la sicurezza informatica di Frost & Sullivan, ha affermato che molti dei problemi di Zoom derivano dalla cultura del “movimento veloce e rottura delle cose” che la società ha adottato all’inizio. Quella mentalità era più facile da trascurare allora a causa della natura easy, intuitiva e altamente affidabile della piattaforma.

Ma aziende come Zoom che non sono state create con una forte cultura della sicurezza organizzativa possono in seguito trovarsi in una lotta retroattiva per risolvere problemi che dovrebbero essere affrontati fin dall’inizio. Carleton ritiene che la recente attenzione alle carenze di Zoom porterà vantaggi a lungo termine agli utenti, costringendo altre piattaforme di videoconferenza a rivedere le proprie misure di sicurezza per evitare critiche simili. Ha anche affermato che l’annuncio pubblico dei controlli di sicurezza potrebbe aiutare a mostrare agli utenti che i fornitori di collaborazione prendono sul serio la sicurezza e la privacy.

“Soluzioni come Microsoft Teams, WebEx, Zoom e altri sono strumenti di business, innanzitutto”, ha detto Carleton. “Qualsiasi critica pubblica sui problemi di sicurezza può influire sulle entrate degli abbonamenti, quindi la maggiore attenzione alla sicurezza, ora che un numero sempre maggiore di persone li utilizza, servirà solo a rafforzare la fiducia a medio e lungo termine.”

Mentre i difetti di sicurezza di Zoom potrebbero aver assestato più di un colpo basso a una piattaforma che attira più di 200 milioni di utenti al giorno, McKay ritiene che altre piattaforme abbiano rapidamente raddoppiato i loro impegni di sicurezza perché lo “Zoom-bombing” potrebbe essere un pericolo anche a loro.

“Penso che l’impatto di questo sia che ha costretto tutti gli operatori del mercato a prestare attenzione, non solo quelli colpiti”, ha detto McKay. “Se il settore non risponde positivamente, penso che potrebbe erodere la fiducia degli utenti in quanto le aziende ora sono diventate completamente dipendenti da queste soluzioni per consentire il mantenimento di un minimo di produttività”.