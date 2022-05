La gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) è una disciplina aziendale per la gestione dei dati e dei processi coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto, dall’inizio alla progettazione, progettazione, produzione, vendita e supporto, fino allo smaltimento e al ritiro dal mercato.

Il PLM riunisce persone, dati, processi e sistemi aziendali per aiutare la capacità di un’organizzazione di sviluppare, commercializzare e supportare i propri prodotti. Nasce in American Motors Corporation (AMC) per velocizzare il processo di sviluppo del prodotto dell’azienda, in particolare per lo sviluppo della Jeep Grand Cherokee. Come parte del processo, AMC si è rivolta alla progettazione assistita da computer (CAD) e ha implementato uno schema di gestione dei dati di prodotto in cui tutti i progetti e i documenti sono stati archiviati in un database centrale.

AMC ha anche aggiunto un nuovo sistema di comunicazione per consentire una migliore collaborazione e ridurre il numero di modifiche ingegneristiche richieste. Dopo l’acquisizione di AMC, Chrysler ha implementato il PLM in tutta la sua azienda, determinando costi di sviluppo dimezzati rispetto alla media del settore.

Il PLM moderno è fondamentale per la creazione di un thread digitale, che la società di software e servizi PTC definisce come un anello chiuso tra il mondo digitale e quello fisico, seguendo un unico insieme di dati correlati mentre si intreccia dentro e fuori i processi e le funzioni aziendali per consentire continuità e accessibilità.

Sistemi e processi PLM

La società di gestione dei dati Active Sensing afferma che il PLM dovrebbe essere considerato sia un repository per tutte le informazioni che influiscono su un prodotto, sia un processo di comunicazione tra le parti interessate del prodotto, inclusi marketing, ingegneria, produzione e assistenza sul campo. In quanto tale, il PLM come disciplina si riferisce tanto ai processi coinvolti nella gestione del ciclo di vita di un prodotto, quanto alla tecnologia e ai dati coinvolti in tale operazione.

Per organizzare le informazioni e i processi coinvolti nel ciclo di vita di un prodotto, la maggior parte delle organizzazioni adotta una soluzione PLM per:

Gestire i documenti di progettazione e di processo

Costruire e controllare i record della distinta base

Archiviare i documenti in un archivio di file elettronico

Identificare i contenuti materiali per la conformità ambientale

Consentire assegnazioni di attività incentrate sui prodotti

Abilitare la gestione del flusso di lavoro e dei processi per l’approvazione delle modifiche

Controllare l’accesso protetto multiutente, comprese le firme elettroniche

Esportare i dati nei sistemi ERP

Vantaggi del PLM

Il PLM aiuta le organizzazioni a immettere i prodotti sul mercato più rapidamente, creare prodotti di qualità superiore, migliorare la sicurezza dei prodotti, aumentare le opportunità di vendita e ridurre errori e sprechi.

Investopedia afferma che i vantaggi del PLM includono:

Miglioramento della qualità e dell’affidabilità del prodotto

Costi di prototipazione ridotti

Richieste di preventivo (RFQ) più accurate e tempestive

Identificazione rapida delle opportunità di vendita e dei contributi alle entrate

Risparmio grazie al riutilizzo dei dati originali

Un framework per l’ottimizzazione del prodotto

Sprechi ridotti

Migliorata capacità di gestire le fluttuazioni stagionali

Previsioni migliorate per ridurre i costi dei materiali

Massima collaborazione nella supply chain

Semplificando, organizzando e integrando i dati, il PLM offre ai produttori una visione dettagliata di ogni prodotto. Il fornitore di soluzioni PLM Propel afferma che la metodologia e le soluzioni possono aiutare i produttori a massimizzare l’efficienza e la redditività in numerose aree:

Integrazione di progettazione e produzione: i processi di produzione utilizzano una gamma di applicazioni software per la progettazione e la produzione. Il PLM può ottimizzare il processo di produzione in tempo reale

i processi di produzione utilizzano una gamma di applicazioni software per la progettazione e la produzione. Il PLM può ottimizzare il processo di produzione in tempo reale Commercializzazione del prodotto: il PLM fornisce la governance dei dati, della gestione dei documenti e dei processi, creando flussi di lavoro unificati e collaborativi in tutta l’organizzazione

il PLM fornisce la governance dei dati, della gestione dei documenti e dei processi, creando flussi di lavoro unificati e collaborativi in tutta l’organizzazione Ambienti virtuali che supportano le operazioni globali: un repository PDM (Central Product Data Management) integra l’intero processo globale dall’ideazione al cliente

Dati accessibili: tutte le informazioni sui prodotti sono disponibili per ciascun reparto, migliorando così l’efficienza.

Fasi di gestione del ciclo di vita del prodotto

Sebbene lo sviluppo del prodotto possa essere descritto in molti modi, SAP afferma che il tipico ciclo di sviluppo del prodotto consiste in cinque fasi.

Concept e design: Questa è la fase di ideazione in cui viene immaginato il prodotto. In questa fase sono definiti i requisiti di un prodotto sulla base di fattori quali l’analisi della concorrenza, le lacune nel mercato o le esigenze dei clienti

Questa è la fase di ideazione in cui viene immaginato il prodotto. In questa fase sono definiti i requisiti di un prodotto sulla base di fattori quali l’analisi della concorrenza, le lacune nel mercato o le esigenze dei clienti Sviluppo: in questa fase avviene la progettazione dettagliata del prodotto, compresi i progetti degli strumenti necessari. Lo sviluppo comprende anche la convalida e l’analisi del prodotto pianificato e lo sviluppo di prototipi. Questo processo genera feedback su ulteriori perfezionamenti necessari.

in questa fase avviene la progettazione dettagliata del prodotto, compresi i progetti degli strumenti necessari. Lo sviluppo comprende anche la convalida e l’analisi del prodotto pianificato e lo sviluppo di prototipi. Questo processo genera feedback su ulteriori perfezionamenti necessari. Produzione e lancio: questa fase prende il feedback dal progetto pilota per creare una versione pronta per il mercato del prodotto. Include lo scaling della produzione, il lancio e la distribuzione sul mercato.

questa fase prende il feedback dal progetto pilota per creare una versione pronta per il mercato del prodotto. Include lo scaling della produzione, il lancio e la distribuzione sul mercato. Servizio e supporto: questa fase ha inizio dopo il lancio del prodotto e include tutte le attività di assistenza e supporto clienti.

questa fase ha inizio dopo il lancio del prodotto e include tutte le attività di assistenza e supporto clienti. Ritiro: questa fase si verifica alla fine del iclo di vita del prodotto

Software PLM

Il software PLM aiuta le organizzazioni a gestire le informazioni e i processi di un prodotto o servizio lungo la supply chain, inclusi i dati di articoli, parti, prodotti, documenti, requisiti, ordini di modifica tecnica e flussi di lavoro di qualità. Consente inoltre ai team di collaborare con partner e clienti. Siemens definisce il software PLM come un sistema di gestione delle informazioni che integra dati, processi, sistemi aziendali e persone. Di seguito sono riportati alcuni degli attuali principali fornitori di PLM, secondo Software Testing Help:

Arena Solutions: La piattaforma aziendale basata su cloud di Arena si concentra su prodotti unificati e processi di qualità. Le sue caratteristiche includono l’integrazione con ERP, la gestione della distinta base (BOM), la collaborazione con i fornitori, la gestione della conformità e altro ancora.

La piattaforma aziendale basata su cloud di Arena si concentra su prodotti unificati e processi di qualità. Le sue caratteristiche includono l’integrazione con ERP, la gestione della distinta base (BOM), la collaborazione con i fornitori, la gestione della conformità e altro ancora. Autodesk Upchain e Fusion 360 Manage: Upchain di Autodesk è un software di gestione dei dati di prodotto e del ciclo di vita del prodotto basato su cloud che si rivolge alle piccole e medie imprese con gestione del flusso di lavoro e dashboard di progetto integrati. È stato progettato per sovrapporsi alla tecnologia legacy esistente come CAD. Autodesk offre anche Fusion 360 Manage rivolto a tre settori: macchinari e prodotti industriali, elettronica di consumo e high-tech e fornitori e componenti automobilistici. Fusion 360 Manage fornisce l’accesso in tempo reale ai dati dei prodotti e li rappresenta graficamente.

Upchain di Autodesk è un software di gestione dei dati di prodotto e del ciclo di vita del prodotto basato su cloud che si rivolge alle piccole e medie imprese con gestione del flusso di lavoro e dashboard di progetto integrati. È stato progettato per sovrapporsi alla tecnologia legacy esistente come CAD. Autodesk offre anche Fusion 360 Manage rivolto a tre settori: macchinari e prodotti industriali, elettronica di consumo e high-tech e fornitori e componenti automobilistici. Fusion 360 Manage fornisce l’accesso in tempo reale ai dati dei prodotti e li rappresenta graficamente. Oracle Fusion Cloud PLM : La piattaforma Oracle Fusion Cloud PLM sfrutta analisi, IoT, AI e ML per offrire funzionalità di digital twin e thread digitali.

: La piattaforma Oracle Fusion Cloud PLM sfrutta analisi, IoT, AI e ML per offrire funzionalità di digital twin e thread digitali. Propel: Propel è un sistema PLM basato su cloud progettato per essere facile da personalizzare e utilizzare. Dispone di funzionalità di gestione della qualità, gestione delle modifiche, gestione dei requisiti, gestione della distinta base e gestione dei progetti.

Propel è un sistema PLM basato su cloud progettato per essere facile da personalizzare e utilizzare. Dispone di funzionalità di gestione della qualità, gestione delle modifiche, gestione dei requisiti, gestione della distinta base e gestione dei progetti. PTC Windchill: Windchill di PTC offre un portafoglio di applicazioni PDM e PLM avanzate. Vanta un’architettura aperta per semplificare l’integrazione con altri sistemi aziendali, compreso l’IoT.

Windchill di PTC offre un portafoglio di applicazioni PDM e PLM avanzate. Vanta un’architettura aperta per semplificare l’integrazione con altri sistemi aziendali, compreso l’IoT. SAP PLM: L’applicazione SAP PLM fa parte della SAP Business Suite ed è conosciuta soprattutto per la facilità di creazione della distinta base e l’integrazione con ERP.

L’applicazione SAP PLM fa parte della SAP Business Suite ed è conosciuta soprattutto per la facilità di creazione della distinta base e l’integrazione con ERP. Siemens Teamcenter: il software Teamcenter di Siemens è rivolto a organizzazioni di tutte le dimensioni ed è apprezzato per le sue funzionalità di gestione delle modifiche e per l’integrazione CAD.