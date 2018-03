Una giornata di formazione e approfondimento sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, caratterizzata da contenuti di alta qualità e un approccio verticale. E’ quanto propone il GDPR Day 2018, un tour in quattro tappe che toccherà le città di Milano (11 aprile), Padova (18 aprile), Roma (15 maggio) e Bari (17 maggio).

Organizzato da AreaNetworking.it e Inside Factory, il GDPR Day 2018 è una risposta alle richieste da parte di tante aziende di avere un approfondimento concreto sul tema, con un focus dettagliato e specifico su privacy e sicurezza dei dati aziendali.

L’agenda dell’evento prevede una giornata di workshop e seminari con esperti del settore, sessioni verticali sul tema GDPR, con relatori indipendenti e aziende che propongono soluzioni per la gestione dei dati e della sicurezza. Saranno viste da vicino le più ampie responsabilità delle imprese e approfonditi i concetti di Privacy by Design, Breach Notification, Right to be Forgotten, il ruolo del team IT e del CIO, la figura del Data Protection Officer (DPO).

Il GDPR Day 2018 vede la partecipazione di aziende operanti nel settore IT e non solo. Le aziende, Top Sponsor della conferenza, DigiTree, Bitdefender, Basis e Achab seguiranno il tour in tutte le tappe, per incontrare da vicino le imprese sul territorio. Con un workshop dedicato, mostreranno i loro strumenti e soluzioni ad hoc per essere conformi ai requisiti.

A sostegno dell’iniziativa, il GDPR Day è patrocinato da Stati Generali dell’Innovazione, (ISC)2, Inforav, ANIPA, AICQ, AICA e altri enti in fase di conferma.

Per garantire al pubblico l’alta qualità dei contenuti e una maggiore interazione tra i partecipanti, per ogni tappa del GDPR Day la partecipazione è a numero chiuso. Chi acquista il biglietto in anticipo può fruire di uno sconto del 55%, previsto solo per un numero limitato di biglietti.

Tutte le informazioni sul GDPR Day 2018 e le modalità di acquisito dei biglietti sono disponibili sul sito http://www.gdprday.it.