I leader della tecnologia sono saliti sul palco di Davos questa settimana per discutere problemi e possibili soluzioni sul crescente gap di competenze digitali. Negli ultimi anni al World Economic Forum si è discusso dell’impatto sociale ed economico dell’apprendimento automatico e dell’automazione e nel panel “Making Digital Globalisation Inclusive” dell’edizione 2019 si sono confrontati i CEO di Microsoft, HCL, Dell e Salesforce. Ecco le loro preoccupazioni e, soprattutto, le possibili soluzioni.

“La cosa di cui siamo più preoccupati è la mancanza di competenze”, ha dichiarato il fondatore e CEO di Dell, Michael Dell. “Al ritmo con cui il mondo si sta trasformando digitalmente, è un argomento in cui tutti devono essere inclusi, perché non possiamo trascurare nessuno quando affrontiamo la questione della creazione delle competenze necessarie per il futuro”.

Michael Froman, presidente della crescita strategica di Mastercard, ha fatto eco a queste preoccupazioni. “C’è un divario emergente tra la capacità di sfruttare i dati del settore privato, che sono immense e in crescita esponenziale, e la mancanza di quelle capacità nel settore pubblico, civico e non profit”, ha dichiarato Froman. “Penso che abbiamo l’obbligo di creare opportunità per applicare quelle competenze in alcune delle più importanti sfide sociali ed economiche”.

L’accademico del MIT Erik Brynjolfsson ha parlato della crescente automazione dei lavori della classe media, argomento trattato in modo approfondito nel suo libro del 2014 “The Second Machine Age“, scritto insieme a Andrew McAfee.

“La tecnologia rende la torta più grande, ma non esiste una legge economica che dica che tutti ne otterranno una fetta o addirittura ne beneficeranno…”, ha sottolineato Brynjolfsson. “I posti di lavoro a reddito medio sono rimasti stagnanti, quindi circa la metà della popolazione statunitense non ha partecipato alla ricchezza creata dalla digitalizzazione”.

Secondo Keith Block, recentemente nominato co-CEO di Salesforce, il punto non concentrarsi su una tecnologia, ma su “una società, un governo, un settore pubblico, un settore privato che lavorano insieme a stretto contatto per sfruttare efficacemente tale tecnologia”.

“Non solo per fornire l’accesso a tale tecnologia, che ovviamente è importante per generare opportunità ed eliminare tale divisione, ma per garantire che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati e pronti per il cambiamento”, ha proseguito Block, “Siamo in grado di abbracciare questa tecnologia in modo da non avere enormi perdite di posti di lavoro senza una massiccia creazione di posti di lavoro?”.

“I Paesi più robotizzati hanno effettivamente i tassi di disoccupazione più bassi, quindi sono convinto che la tecnologia non sia necessariamente la parte principale del problema”, ha aggiunto Michael Dell, “Ognuno di noi può fare molto per creare opportunità in modo che tutti siano inclusi in questa crescita. Richiederà molte nuove abilità e, dal nostro punto di vista vedremo una carenza di talenti e competenze. La risposta a questo problema non è prenderli da altre aziende, perché l’equazione non funziona: è necessario assumere e formare le persone dall’interno”.

Le soluzioni

Il panel ha discusso le potenziali soluzioni al problema del gap digitale.

“Il modello storico di persone che studiano per 20 anni, lavorano per 40 anni e stanno in pensione per 20 anni è probabilmente obsoleto”, ha affermato Froman di Mastercard. “Quindi abbiamo bisogno di piattaforme che consentano l’apprendimento permanente”.

“Penso che il settore in cui possiamo incidere maggiormente sia l’area dello sviluppo delle competenze“, ha dichiarato C. Vijayakumar, CEO della multinazionale indiana HCL Technologies, ponendo l’accento sulla necessità per le aziende di aggiornare costantemente i propri dipendenti per tenere il passo con i cambiamenti tecnologici.

Gayle Smith, CEO dell’organizzazione per la difesa della povertà ONE, ha aggiunto: “l’evidente disuguaglianza digitale si rivelerà molto pericolosa … quindi cosa facciamo a riguardo? Non penso che le soluzioni ad-hoc, per quanto buone possano essere individualmente, siano efficaci. Dobbiamo pensare sistematicamente”.

Una soluzione che non ha avuto una reazione positiva è stata quella sollevata da Heather Long, corrispondente di economia del Washington Post e conduttrice del presidente. Long ha chiesto a Dell se sostiene la proposta di una tassa marginale del 70% proposta dal membro del Congresso statunitense Alexandra Ocasio-Cortez.

Dell ha risposto con un sarcastico “Wow, che bella domanda”, spostando poi l’attenzione sul suo lavoro alla Michael and Susan Dell Foundation.

“Abbiamo contribuito con un po’ più dell’aliquota del 70% sul mio reddito annuo e mi sento molto più a mio agio con la nostra capacità, come fondazione privata, di stanziare quei fondi rispetto a concederli al governo“, ha affermato. “Quindi no, non sono favorevole a questa proposta, e non credo che sarebbe di aiuto per la crescita dell’economia degli Stati Uniti. Ditemi un Paese in cui abbia mai funzionato”.

Le competenze del futuro

Il CEO di Microsoft Satya Nadella ha espresso le proprie idee nella sessione “Shaping Globalization 4.0”, a cui hanno partecipato i giovani del programma Global Shapers. “Sappiamo che i lavori del futuro richiederanno competenze diverse, quindi come possiamo equipaggiare i giovani del mondo per questi lavori?”, ha chiesto Nadella ai partecipanti.

Alla sessione era presente anche Juan David Aristizabal, presidente e co-fondatore di Los Zúper, un’organizzazione colombiana focalizzata sullo sviluppo delle competenze tra i giovani del paese.

“Abbiamo una crisi di apprendimento. Le macchine sono veloci, ma gli umani sono creativi”, ha affermato Aristizabal in un eloquente discorso di apertura. “Le macchine possono raccontarci il passato, ma come esseri umani possiamo costruire un futuro. Ed è quello che dovremmo discutere questa settimana , con un sistema di apprendimento che funziona per tutti”.