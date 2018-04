L’iPhone di Apple ha un impatto importante sulla crescita economica globale. Parola del Fondo monetario internazionale (FMI). Notando che nel 2017 le vendite globali di smartphone hanno raggiunto i 1,5 miliardi di unità (come dire uno smartphone ogni cinque persone sul pianeta), l’edizione di aprile del World Economic Outlook propone molte riflessioni su Apple, l’iPhone, la tecnologia e l’era post-smartphone.

Una delle considerazioni chiave è che Apple non è importante solo in termini di innovazione tecnologica, ma anche per il futuro economico di alcune nazioni.

La produzione e le vendite di smartphone hanno contribuito all’economia mondiale nel 2017 per 3,6 trilioni di dollari, pari al 4,5% del totale, spiega il FMI. Di fatto, i componenti e le vendite di smartphone rappresentano un sesto della crescita del commercio globale.

L’industria contribuisce al 5,7% delle esportazioni cinesi. Ma non si parla solo della Cina; le esportazioni di semiconduttori hanno rappresentato il 17,1% delle esportazioni totali della Corea. In Irlanda, le ultime stime del Fondo monetario internazionale sostengono che le esportazioni di iPhone hanno rappresentato un quarto dell’espansione economica del Paese nel 2017. I dati rilasciati dal GSMA affermano che l’industria mobile contribuisce ora al 4,5% del PIL mondiale.

Dal boom alla stabilizzazione

Citando un recente articolo (Carton, Mongardini e Li, 2018), il report del FMI spiega che il nuovo ciclo tecnologico “dipende in modo critico dalle date di rilascio degli iPhone, in quanto i modelli di punta di Apple guidano la domanda globale”. In effetti, nel quarto trimestre del 2017 le vendite globali di iPhone hanno superato le vendite di telefoni Samsung.

Il potere di Apple comporta quindi grandi responsabilità. Nel prendere decisioni, il management di Cupertino deve ora riflettere sul fatto che qualsiasi rallentamento nella crescita del settore smartphone potrebbe avere un impatto significativo sull’economia globale.

Quella persona su cinque sul pianeta che possedeva uno smartphone nel 2017 potrebbe suggerire un qualche tipo di limite per la crescita del settore, e quel limite potrebbe avere un impatto sul PIL globale.

C’è un futuro nel settore, naturalmente, dato che man mano che le persone acquistano il loro primo smartphone, è probabile che vogliano sostituirlo dopo qualche anno con un nuovo dispositivo. Ma il Fondo monetario avverte che le vendite globali di smartphone potrebbero essersi stabilizzate.

“Scomponendo il ciclo dall’andamento delle esportazioni cinesi di smartphone, i risultati di regressione mostrano che il trend è non lineare e potrebbe aver raggiunto il picco a settembre 2015”, sostiene il report. “Questo suggerisce che la futura domanda globale di smartphone potrebbe crescere più lentamente (guidata più dalla domanda di sostituzione che da nuove acquisizioni)”.

Essere preparati

A essere onesti, Apple ha già intravisto questo scenario.

Nel breve periodo, la mossa di Apple di aumentare i prezzi su iPhone ha contribuito a mantenere la crescita per sé e per i suoi numerosi partner di produzione. Il FMI rileva che la crescita del PIL è stata guidata principalmente dall’aumento dei prezzi degli smartphone: il prezzo medio di vendita di un iPhone è passato da 618 dollari nel 2016 a 798 dollari nel 2017.

Riconoscere il limite della crescita degli smartphone significa che l’iPhone non ha più un ruolo predominante, e la società sta già sviluppando soluzioni di nuova generazione (Apple Watch, AirPod e focus sui servizi) che spera saranno vincenti nella prossima fase di crescita del settore tecnologico.

La strategia dell’era post-smartphone

Per rispondere a questi cambiamenti del mercato, Apple dovrà adottare una nuova strategia. Credo che i fattori importanti siano tre.

Mantenere la leadership

L’attuale strategia di Apple sembra focalizzarsi su ricerca e sviluppo e sui progressi della nuova tecnologia (come ARKit e Face ID) che offrono ai suoi prodotti vantaggi tecnologici unici. In tal modo, ha creato uno scenario in cui i suoi dispositivi di fascia alta definiscono il futuro del suo mercato più profittevole.

Ampliare il mercato

Dato che gli smartphone a basso costo sembrano guidare il frammentato mercato Android, Apple potrebbe introdurre dispositivi meno costosi, che però integrano le sue tecnologie all’avanguardia. Ritengo che l’atteso iPhone SE2 con 3D Touch, AR Kit, M2 e processori molto più veloci possa essere il cavallo vincente di Apple per rivendicare una fetta più ampia delle future vendite di smartphone.

Diventare più aggressiva

Apple diventerà più aggressiva nel persuadere i proprietari di Android a comprare un iPhone la prossima volta che sostituiranno il loro dispositivo. Si concentrerà su ciò che offrono in più le sue soluzioni rispetto a quelle di altri competitor.

In conclusione, la ricchezza e il futuro di intere nazioni possono ora dipendere dalle decisioni prese ad Apple Park.