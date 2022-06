Le tre forze che stanno modellando l’evoluzione dell’ERP

Negli ultimi anni le aziende stanno valutando con sempre più convinzione di adottare una nuova generazione di tecnologie ERP (Enterprise Resource Planning) collaborative, componibili e basate su cloud, motivando tali scelte con le conseguenze della pandemie, con le supply chain insicure, con la forza lavoro transitoria e con altri fattori.

Secondo un sondaggio di Boomi che ha coinvolto 1.675 dirigenti IT, uno schiacciante 94% delle organizzazioni in tutto il mondo sta adottando una strategia ERP di nuova generazione, che prevede la migrazione a piattaforme cloud e l’adozione di analytics di fascia alta come l’intelligenza artificiale per superare i limiti delle applicazioni legacy e modernizzare le proprie attività.

Gartner ha previsto che entro il 2023 il 65% delle organizzazioni adotterà applicazioni ERP che utilizzeranno uno o più di quelli che la società di ricerca definisce “segni distintivi della quarta era”. Questi includono intelligenza artificiale, progettazione incentrata sui dati, sistemi che possono essere utilizzati immediatamente, funzioni per potenziare le decisioni e la tecnologia rivolta ai clienti.

Le sfide degli ultimi due anni “stanno inclinando la scala verso una più rapida adozione dei sistemi ERP di prossima generazione”, ha osservato un team di analisti guidato da Neveen Awad in un report pubblicato dal Boston Consulting Group. “Sarà praticamente impossibile utilizzare l’ERP tradizionale per gestire la prevista ed enorme crescita dell’e-commerce e la necessità di flessibilità e velocità”, si legge nel report. C’è quindi una spinta a fornire alle funzioni finanziarie, di approvvigionamento e delle risorse umane “un’automazione avanzata che si basa su un numero minore ma più qualificato di lavoratori, compresi quelli che possono operare da casa”.

Ecco uno sguardo a tre aree in cui i sistemi ERP tradizionali non sono più all’altezza e cosa cercano le aziende oggi.

Forza lavoro

Se c’era qualche esitazione nel passare all’ERP basato su cloud, questa è stata repressa quando è scoppiata la crisi pandemica e i luoghi di lavoro aziendali sono stati sparpagliati in innumerevoli uffici domestici. L’ERP on-premise è visto come “non scalabile come si pensava”, afferma Sharon Bhalaru, partner della società di consulenza contabile e tecnologica Armanino LLP. “Stiamo assistendo al passaggio ai sistemi basati su cloud per supportare i dipendenti remoti che devono svolgere attività di risorse umane, finanziarie e contabili in remoto”.

Secondo un recente sondaggio del Pew Research Center, i circa sei lavoratori statunitensi su dieci che affermano che il proprio lavoro può essere svolto principalmente da casa lavorano da casa tutto o per la maggior parte del tempo. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 23% che ha affermato di aver lavorato in remoto prima della pandemia.

Inoltre, la quota di liberi professionisti non temporanei è al massimo storico del 36% della forza lavoro, secondo un sondaggio di Upwork. La maggior parte di questi liberi professionisti (53%) fornisce servizi qualificati come programmazione informatica, marketing, IT e consulenza aziendale, rispetto al 50% dell’anno precedente. La componente HR dei sistemi ERP dovrà tenere conto di un rapido onboarding, orari imprevedibili e frequenti avvicendamenti. Sempre più organizzazioni stanno inoltre cercando personale all’estero, il che ha implicazioni per tassazione e benefit fiscali.

Analytics

Gli eventi recenti hanno anche messo in luce le capacità di reporting relativamente deboli dell’ERP tradizionale. “Vogliamo avere i dati a portata di mano e prendere decisioni molto rapidamente. I report pronti all’uso dei sistemi ERP non erano applicabili per molte aziende”, afferma Bhalaru. “Ora si cercano funzionalità di reporting, dashboard e KPI fin dall’inizio piuttosto che sviluppare tali capacità nel tempo”.

Le piattaforme ERP di nuova generazione “offrono alle aziende trasparenza in tempo reale per quanto riguarda le vendite, l’inventario, la produzione e i dati finanziari”, hanno scritto gli analisti del Boston Consulting Group. “Potenti analisi basate sui dati consentono decisioni più agili, come adeguamenti alla supply chain per migliorare la resilienza. Funzionalità di e-commerce solide aiutano inoltre le aziende a interagire meglio con i clienti online prima e dopo una vendita, senza dimenticare che un approccio cloud-first aumenta la velocità di implementazione”.

Supply chain

Continue interruzioni della supply chain senza precedenti sottolineano infine la necessità di maggiore visibilità, tempi di consegna più prevedibili, fonti di approvvigionamento alternative e una risposta più rapida alle interruzioni.

Un sondaggio di FiveTran e Dimensional Data ha rilevato che l’86% dei dirigenti cerca di accedere ai dati in tempo reale attraverso i propri sistemi ERP. Tuttavia, solo il 23% ha affermato che tali funzionalità esistono all’interno dei loro attuali sistemi ERP e il 99% ha riferito di non essere in grado di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno.

Prima della pandemia, le aziende “erano estremamente concentrate sull’ottimizzazione della supply chain nel tentativo di perseguire il Santo Graal dell’approvvigionamento just-in-time” afferma Mike Rulf, CTO of Americas presso la società di consulenza ERP Syntax. “Ciò derivava dal presupposto che i loro fornitori a monte potessero fornire programmi contrattuali predefiniti strettamente integrati con i sistemi ERP. Oggi quei presupposti sono carta straccia”.