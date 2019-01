Evoluzione e carriera del CISO: da tecnologo a stratega aziendale

Questo report di Datalere esamina l’evoluzione del ruolo del CISO (responsabile dela sicurezza informatica) confrontando i requisiti degli annunci di lavoro con le competenze espresse nei curriculum dei CISO. I risultati mostrano che il ruolo e l’importanza del responsabile della sicurezza informatica (CISO) continuano ad espandersi e a trasformarsi.

I CISO non sono più visti come tecnici incaricati di gestire i rischi per la sicurezza delle loro organizzazioni. Molto più che tattici della sicurezza, i CISO sono visti come strateghi aziendali che vanno oltre i confini dei reparti per costruire relazioni a livello aziendale e orchestrare strategie di business per la trasformazione digitale e la governance delle questioni relative alla conformità.

Le conclusioni dell’analisi sono suddivise in due sezioni: competenze tecniche e trasversali nella prima, e dati demografici relativi a istruzione e carriera nella seconda. Un compendio molto interessante sia per chi si occupa di selezione del personale, sia per chi si candida per nuove posizioni o vuole far crescere il proprio ruolo nella stessa azienda.