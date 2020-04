L’architetto aziendale è fondamentale per stabilire l'infrastruttura IT di un'organizzazione e mantenere e aggiornare hardware, software e servizi IT per garantire che supportino gli obiettivi aziendali stabiliti.

Un architetto aziendale è responsabile della manutenzione e gestione delle reti e dei servizi IT di un’organizzazione. In qualità di architetto aziendale, sarete quindi responsabili della supervisione, del miglioramento e dell’aggiornamento di servizi, software e hardware aziendali. Dovrete anche rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e tecnologie e tenere d’occhio eventuali software, servizi o hardware che potrebbero migliorare i processi aziendali.

Il ruolo di architetto aziendale richiede un pensiero complesso e una strategia per accertare quali sistemi legacy possano essere aggiornati, quale software o hardware possa essere sostituito e quali servizi o prodotti supporteranno le operazioni aziendali in ogni reparto. Gli architetti aziendali lavorano all’interno dell’organizzazione, determinando le esigenze di una vasta gamma di unità e processi aziendali. È un ruolo che richiede forti capacità comunicative e analitiche per garantire che le unità aziendali abbiano gli strumenti giusti per avere successo.

Descrizione e requisiti del lavoro dell’architetto aziendale

I lavori di architetto aziendale in genere richiedono una laurea in informatica o in un campo correlato e da 5 a 10 anni di esperienza IT prima di poter assumere il ruolo. A seconda dell’azienda, potreste anche aver bisogno di un master. Per avere successo, un architetto aziendale deve avere capacità comunicative, analitiche, di leadership, di lavoro di squadra e di risoluzione dei problemi.

In una tipica descrizione del lavoro di un architetto aziendale troverete che la maggior parte delle aziende è alla ricerca di qualcuno che abbia esperienza con SQL, sourcing dei dati, gestione dei dati aziendali, modellazione, strategia aziendale, auditing e conformità. Altre capacità e competenze includono il cloud computing, l’architettura di sistema, lo sviluppo di strategie e soluzioni aziendali.

Il framework dell’architettura aziendale

In qualità di architetto aziendale dovrete inoltre capire come utilizzare e implementare il framework Enterprise Architecture (EA). Non è un framework formale che viene fornito con istruzioni dettagliate su come sviluppare una strategia di architettura aziendale, ma un framework che funge da guida su come costruire una visione olistica di tutta la tecnologia della vostra azienda.

Il framework EA vi aiuterà a sviluppare un piano di architettura aziendale (EAP) per avere una visione completa della tua tecnologia aziendale, analizzare dove i processi possono essere integrati o eliminati nell’organizzazione e aiutarvi a migliorare l’efficienza e l’affidabilità delle informazioni aziendali. Esistono diverse metodologie progettate per aiutarvi a sviluppare un EAP che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi aziendali:

The Open Group Architectural Framework (TOGAF)

The Zachman Framework for Enterprise Architecture

Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF)

Gartner EAP best practices

European Space Agency Architectural Framework (ESAAF)

SAP Enterprise Architecture Framework

Stipendio di un architetto aziendale

I lavori di architettura aziendale possono essere decisamente redditizi (almeno negli USA). Secondo PayScale lo stipendio medio per architetto aziendale è di 131.824 dollari all’anno, con un range che va da 93.000 a 168.000 dollari all’anno. La retribuzione aumenta con l’esperienza: gli EA entry-level con meno di un anno di esperienza nel ruolo riportano uno stipendio medio di 82.000 dollari all’anno.

Man mano che gli EA acquisiscono più esperienza, riportano guadagni più alti. Quelli con uno o quattro anni di esperienza riportano uno stipendio medio annuo di 101.000 dollari, mentre gli EA con 5-9 anni di esperienza arrivano a uno stipendio medio di 121.000 dollari, per arrivare infine a 141.000 dollari di media per gli EA con oltre 20 anni di esperienza.

Gli architetti aziendali più pagati vivono a Seattle, dove lo stipendio medio annuo è superiore del 17% rispetto alla mediana nazionale. New York è la seconda città più pagata per gli EA, dove lo stipendio medio è dell’11% più alto rispetto alla media, mentre la terza città in classifica è Atlanta, dove gli EA guadagnano il 7% in più rispetto alla media.

Software di architettura aziendale

Gli strumenti di architettura aziendale sono progettati per aiutare le aziende a collaborare, creare report, eseguire test e creare simulazioni anche per gestire l’architettura aziendale attuale e qualsiasi tecnologia futura che l’IT potrebbe introdurre nel business. Il software EA può aiutare a creare visualizzazioni, organizzare dati, catalogare risorse IT e aiutare nella comunicazione inter-dipartimentale.

Ci sono molti strumenti EA tra cui scegliere, ma alcune opzioni popolari includono:

BiZZdesign Enterprise Studio

Software AG Alfabet

Sparx Systems Enterprise Architect

Erwin

Planview

Unicom systems architect

CrossCode Panoptics

Certificazione Enterprise Architect

Esistono diversi modi per ottenere la certificazione come architetto aziendale: potete scegliere di ottenere la certificazione in competenze, framework o strumenti specifici. Ad esempio, The Open Group offre le certificazioni TOGAF, un popolare framework EA utilizzato nel mondo degli affari. In alternativa, potreste scegliere di ottenere la certificazione in strumenti specifici come Salesforce o Google Professional Cloud. Ad ogni modo, ci sono diverse certificazioni che potete ottenere e corsi di formazione e seminari a cui partecipare per rispolverare le vostre abilità e conoscenze in campo EA.

Alcune certificazioni popolari per architetti aziendali includono: