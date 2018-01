DXC Technology ha presentato un documento con le sei principali tendenze destinate a influenzare la tecnologia d’impresa nel 2018. Queste sei previsioni tecnologiche costituiranno le linee guida fondamentali per stimolare l’innovazione, l’agilità e la produttività delle imprese. Eccole nel dettaglio.

1 – Ridefinizione della piattaforma d’impresa

Una mossa aggressiva verso la realizzazione di piattaforme informatiche comuni consentirà alle aziende di rispondere più prontamente ai cambiamenti del mercato, aumentare la produttività e prendere decisioni più informate. Queste piattaforme online comuni sono dotate di funzionalità analitiche, seguono il flusso d’informazioni dell’attività e offrono un ambiente host dinamico per prodotti e servizi.

Consentono, inoltre, alle aziende di spostare le attività di personalizzazione dall’infrastruttura alle applicazioni avanzate, migliorando in tal modo l’esperienza dell’utente della tecnologia. Le piattaforme forniranno non solo una base per migliorare i processi, ma anche funzioni di telemetria e analisi. I più abili ad adottarle potranno vedere aumentare il loro business da due a cinque volte.

2 – Talenti digitali

Per sfruttare al meglio un pool limitato di talenti digitali e portare la produttività ai massimi livelli, le imprese dovranno adottare piattaforme di lavoro distribuite basate su team, che utilizzano il machine learning, l’automazione intelligente, l’elaborazione del linguaggio naturale e altre tecnologie in grado di favorire la produttività.

Tecniche come crowdsourcing, gruppi partecipativi, incubatori e acquisizione strategica di talenti mediante il cosiddetto approccio “acquihire” sono inoltre sempre più usate per accedere alle competenze. Nei prossimi dieci anni sarà il talento a decidere chi saranno i vincitori e i perdenti.

3 – Impresa quantificata: non più ipotesi ma misure

L’anno scorso i CTO di DXC hanno previsto che il 2017 avrebbe segnato l’avvento della macchina intelligente. Oggi i decisori aziendali affermano che l’intelligenza artificiale (IA) è fondamentale per il successo futuro delle loro organizzazioni. Nel 2018 le imprese si serviranno del data exhaust derivante dai loro sistemi digitali per quantificare il business. Costrette a ripensare i big data, le aziende utilizzeranno le tecniche avanzate di machine learning per decidere meglio con meno dati.

4 – Maggiore solidità delle imprese grazie alla difesa informatica

Le imprese si sforzeranno di migliorare i loro mezzi di difesa dalle minacce attraverso la pianificazione e le esercitazioni per affrontare gli attacchi informatici, nonché ogni altra potenziale minaccia ai danni del business, come ad esempio catastrofi naturali o errore umano. Gli obiettivi sono miglioramento continuo e antifragilità, ovvero farsi più forti di fronte agli attacchi anziché limitarsi a sopravvivere agli stessi.

5 – Espansione del business digitale

La digitalizzazione costituirà per le imprese una base scalabile ricca d’informazioni che saranno sfruttate per espandere il business digitale e diffondere le funzioni digitali in ogni aspetto dell’organizzazione, in particolare nuovi mercati e nuovi segmenti. Per conquistare un vantaggio competitivo, sarà fondamentale provvedere affinché tutte le strategie funzionali dispongano dei meccanismi necessari per considerare l’espansione digitale e la naturale intensificazione del flusso d’informazioni.

Per realizzare le giuste espansioni digitali, le imprese necessitano di un flusso strategico inverso dalle funzioni digitali alla strategia aziendale e, idealmente, a tutte le strategie funzionali (es. marketing, produzione, logistica).

6 – L’IA diventa più intelligente e più funzionale

L’intelligenza artificiale continuerà a costituire un elemento di differenziazione per le aziende leader. L’IA favorisce infatti l’apprendimento e il miglioramento continuo, sostiene l’attività concentrata sui dati e fornisce una piattaforma per gestire milioni di computer. Alcuni esempi di questi progressi già in atto sono IoT, sistemi informativi sui dipendenti, sistemi di consulenza clinica, generazione automatica di contenuti e riconoscimento e cattura delle immagini.