Juniper Networks ha annunciato due nuove nomine per la sua sede italiana. Dario Loparco è il nuovo responsabile del canale per Italia, Grecia, Cipro e Malta, mentre Damiano Colla è stato nominato Regional Security Systems Engineer Specialist per Italia, Grecia, Cipro e Malta.

Dario Loparco sarà responsabile del coordinamento delle strategie di canale con un focus particolare sullo sviluppo e il coordinamento delle attività dei partner. Prima di entrare in Juniper nel 2012 come partner account manager, Loparco ha lavorato in Alcatel Lucent come sales team leader. Loparco ha iniziato la sua carriera nel mondo ICT nel 1995 come Business Development Manager di Ascom Infrasys, ricoprendo in seguito diversi ruoli commerciali e di sviluppo del business in multinazionali dell’ICT.

Damiano Colla sarà responsabile della pianificazione e progettazione delle soluzioni di sicurezza per clienti telco ed enterprise. Prima di entrare in Juniper Networks il manager ha ricoperto il ruolo di Sales Engineer presso Forcepoint e, in precedenza, ha lavorato in Aditinet Consulting nei servizi di pre vendita. Colla ha iniziato la sua carriera presso un piccolo system integrator, dove ha maturato competenze di networking e di gestione della migrazione dai firewall tradizionali ai primi UTM (Unified Threat Management) e NGFW (Next Generation Firewall). Nel corso della sua carriera si è sempre occupato di innovazione tecnologica e sicurezza per carrier, system integrator e vendor.