La trasformazione digitale è sempre stata un viaggio continuo, che dovrebbe diventare una competenza chiave dell’organizzazione, con l’introduzione di servizi digitali come imperativo continuo per far evolvere l’azienda e scongiurare le interruzioni. Sebbene questo concetto rimanga assolutamente valido, stanno emergendo delle sfumature sul modo in cui la trasformazione digitale dovrebbe essere concepita, con un impatto sul modo in cui dovrebbe essere intrapresa. All’interno di queste scuole di pensiero, quella che una volta era chiamata trasformazione digitale dovrebbe ora essere considerata come trasformazione aziendale, perché queste iniziative abbracciano gran parte del modo in cui le organizzazioni operano e perché la tecnologia da sola non fa una trasformazione.

È quest’ultimo punto che potrebbe rappresentare il più grande cambiamento nella nostra percezione delle trasformazioni digitali. Secondo Deloitte, un quadro di riferimento per pensare alle iniziative digitali oggi è costituito da una parte di strategia digitale (nuove capacità, nuovi mercati e nuovi prodotti), da una parte di tecnologia allineata alla strategia e dalla capacità di adattarsi e adottare nuovi processi, risorse e modi di lavorare. “Se potete fare solo una cosa, concentra i vostri sforzi sulle tecnologie allineate alla strategia, perché queste determinano un valore di mercato superiore”, afferma l’azienda.

Tenendo conto di ciò, ecco cinque strategie, approcci e tecnologie per la trasformazione digitale che sono molto popolari e due che stanno perdendo sempre più importanza.

Popolare: dibattito sul termine “trasformazione digitale”

Il concetto stesso di trasformazione digitale è ancora la ragion d’essere dell’IT oggi, oppure sta diventando un ricordo del passato? Sebbene la discussione su questo tema possa sembrare semantica o addirittura pedante, ha in realtà un impatto significativo. “Alla Schneider Electric non usiamo nemmeno il termine trasformazione digitale, ma piuttosto trasformazione aziendale”, afferma il vicepresidente senior e CIO Bobby Cain. “Per trasformare il modo in cui si lavora, il comparto business deve guidare la trasformazione”.

Melanie Kalmar, Corporate Vice President, CIO e Chief Digital Officer di Dow, è d’accordo. Intervenendo a un recente webcast di Gartner, Kalmar ha affermato che la trasformazione digitale va oltre la tecnologia. Inoltre, l’IT non è in grado di guidare la trasformazione digitale da solo. “La percezione precedente di essere guidati dal digitale era che l’IT avrebbe guidato tutti i cambiamenti e che la tecnologia sarebbe stata il motore”, ha detto Kalmar. “La trasformazione digitale riguarda in realtà il modo in cui le persone svolgono il loro lavoro in modo diverso e la consapevolezza che l’IT non sarebbe stata in grado di guidare tutto ciò da sola”.

Isaac Sacolick, fondatore della società di consulenza digitale StarCIO, ritiene invece che le trasformazioni aziendali riguardino più che altro le fusioni e le acquisizioni e l’outsourcing e che il digitale, l’IA e gli analytics rientrino nelle competenze dell’IT, per cui i CIO dovranno continuare a guidare le trasformazioni digitali. I risultati dell’indagine State of the CIO concordano: l’84% dei leader IT afferma infatti che i CIO sono maggiormente coinvolti nella guida delle iniziative di trasformazione digitale rispetto alle loro controparti business.

Jim Ruga, CIO di Fictiv, un’azienda che si occupa di produzione di pezzi meccanici, afferma che molte aziende del settore manifatturiero hanno difficoltà con la trasformazione digitale perché i dirigenti business la vedono come l’acquisto di un grande sistema ERP e si aspettano che risolva un problema. “Si tratta di unire questi sistemi e processi in cui le decisioni sono prese dagli esseri umani e bisogna introdurre il machine learning e l’intelligenza artificiale e metterli insieme per rendere queste cose efficaci. Non basta più acquistare un software e dire ‘Wow, siamo digitali’. Al contrario, l’IT deve prendere questi grandi sistemi e renderli intelligenti per realizzare i guadagni e i vantaggi della riduzione del lavoro o dei costi”.

Impopolare: lavoro ibrido

Il concetto di lavoro ibrido, nuovo per la maggior parte delle organizzazioni quando gli effetti della pandemia hanno raggiunto il punto in cui le persone hanno iniziato a tornare in ufficio a tempo parziale, è molto meno nuovo oggi e per questo le iniziative volte a farlo funzionare hanno perso peso rispetto all’apice raggiunto solo un anno fa o poco più. “Le persone hanno trovato una soluzione in base alle risorse che hanno e agli strumenti che hanno a disposizione per supportarla”, afferma Cain. “Onestamente, sta diventando una conversazione noiosa. Credo che stia perdendo la sua rilevanza. Non è qualcosa che le persone devono imparare; i dipendenti hanno già capito come lavorare al meglio”.

Il lavoro del futuro si concentra su ciò che le persone fanno e su come forniscono valore, mentre il lavoro ibrido si concentra su come continuare a operare quando le persone non saranno in ufficio il 100% del tempo, aggiunge Sacolick. Tuttavia, “la cosa interessante è che oltre il 60% delle aziende del settore tecnologico rimane ibrido”. In altre parole, se non avete ancora capito come far funzionare l’ibrido, è probabile che non stiate ancora adottando soluzioni per affrontarlo. Infatti, secondo l’indagine State of the CIO, il miglioramento delle tecnologie per il lavoro ibrido è stata la priorità numero 1 per i leader IT e molti CIO stanno da tempo sciogliendo il “debito da pandemia” contratto investendo in soluzioni di produttività digitale durante l’apice della pandemia.

Popolare: pionieri digitali e microtrasformazioni

Poiché il ruolo del CIO sta cambiando per essere più orientato al business e focalizzato sulle esigenze dei clienti interni ed esterni, i CIO hanno bisogno di un maggior numero di quelli che Sacolick chiama “pionieri digitali” che possano agire come “luogotenenti”. Si tratta di persone che “comprendono bene il ramo in cui lavorano, che si tratti di applicazioni o di sicurezza”. Spetta ai CIO prepararli a diventare leader con un “apprendimento esterno”, attraverso la partecipazione a eventi di settore non tecnici e la ricerca di mentori esterni all’organizzazione.

Secondo l’esperto, i pionieri dovrebbero essere diramati all’interno dell’azienda per gestire programmi di trasformazione più piccoli. Anche Dean Kontul, vicepresidente esecutivo e CIO di KeyBank, è un sostenitore dell’implementazione di microtrasformazioni accanto a trasformazioni su larga scala. La banca utilizza un approccio pilota di prova e apprendimento ogni volta che è possibile. In questo senso, KeyBank si avvale di partner di consulenza e outsourcing per accelerare il processo. “Le nostre trasformazioni di maggior successo si basano sulla leadership di KeyBank e sulla velocità di consegna di più componenti d’impatto in parallelo, rispetto all’attesa di un approccio “big-bang” da realizzare tutto in una volta”, afferma Kontul.

Forse non siamo all’avanguardia, osserva, “ma di certo siamo lungimiranti e adottiamo rapidamente nuovi strumenti e cerchiamo di applicare con proattività le lezioni apprese da piccole iniziative con tecnologie emergenti a casi d’uso più ampi”. Invece di parlare di una grande e monolitica trasformazione dell’ERP, i CIO dovrebbero pensare all’agilità, afferma Cain di Schneider Electric. “Pensate in modo agile? Guardate alla trasformazione digitale su scala micro e trasformate il vostro modo di lavorare con un approccio modulare”.

Popolare: partnership tra business e IT

Come Dow, il gruppo IT di Schneider è stato strutturato in modo da essere allineato a specifici settori aziendali. Non tutto deve essere abilitato dalla tecnologia, aggiunge Cain. “Non si tratta solo di automatizzare un processo scadente, ma di cambiare il processo”. Schneider utilizza un approccio chiamato “coppia di potere”, che associa un leader business a un leader digitale. Il primo è responsabile del “cosa” e del “perché”, mentre il leader digitale è responsabile del “come” e del “quando”.

“Quando si mettono insieme questi due ruoli, tutto funziona meglio e non si sprecano troppe energie nel trovare soluzioni e nel cercare di fare il lavoro degli altri”, dice Cain. “Abbiamo optato per un modello di leadership a doppia consegna: le stesse persone, lo stesso grado, lo stesso livello e li mettiamo insieme”.

Popolare: incorporare l’IA nei sistemi aziendali

Un tempo l’integrazione dell’IA e del machine learning nelle piattaforme aziendali e SaaS era affidata ai team di scienza dei dati, ma ora le aziende stanno ampliando questi programmi, afferma Sacolick. “Stanno cercando di utilizzare l’IA e l’ML in modi che forniscano valore al di là di ciò che queste piattaforme possono fare secondo ciò che dice il marketing. Non si tratta di scienza, ma di ottenere valore senza dover investire nelle competenze per costruire i modelli. Prendiamo i motori di raccomandazione. Sono presenti da molti anni nei sistemi di e-commerce e di gestione dei contenuti. Il CIO e l‘IT devono assicurarsi che le informazioni siano presentate al motore di raccomandazione in modo tale da consentirgli di prendere decisioni migliori“, spiega Sacolick.

“Questo spesso significa ampliare il contesto e i dati a disposizione”. Ruga concorda, affermando che l’applicazione dell’IA o del machine learning con “input di dati che hanno senso” rende i sistemi di grandi dimensioni più validi. In Fictiv, l’IT lo sta facendo (con successo) per i preventivi dei componenti di produzione.

Popolare: digitalizzazione della catena di fornitura manifatturiera

La digitalizzazione dell’intera catena di fornitura è in primo piano per BSH, un fornitore globale di elettrodomestici con sede a Monaco di Baviera, in Germania, afferma Berke Menekli, vicepresidente senior dei servizi di piattaforma digitale, la cui strategia digitale affronta quattro pilastri: i processi aziendali, i processi di produzione, i prodotti e il percorso del consumatore. L’approccio di BSH incorpora l’Industria 4.0, o I4.0, una strategia alimentata dall’IT per migliorare l’efficienza utilizzando l’automazione e il processo decisionale operativo basato sui dati.

Per raggiungere questo obiettivo, BSH sta investendo nel flusso logistico in entrata e in uscita per mantenere la continuità della produzione e l’automazione della supply chain “per garantire che la creazione di valore verso i nostri prodotti possa essere trasferita ai nostri consumatori”, afferma Menekli. Iniziative di questo tipo sono diventate molto popolari grazie al progresso di tecnologie di supporto come il machine learning e i data lake, che sono diventati abbastanza veloci e potenti da essere operativamente affidabili in un ambiente di produzione.

Facendo un ulteriore passo avanti, Ruga afferma che è diventato sempre più importante isolare la catena di approvvigionamento manifatturiero, viste le condizioni socioeconomiche globali. “Se mi trovo di fronte a uno scenario come il COVID o la guerra in Ucraina e ho tonnellate di fornitori che dipendono da me e all’improvviso il COVID colpisce, la mia supply chain crolla”, afferma. Oppure “magari avevo un produttore in Ucraina che produceva pezzi unici per me e… quella fabbrica è saltata in aria e ora devo trovare un nuovo fornitore, il che mi costa tempo e denaro”.

Secondo Ruga, una nuova tendenza dei produttori è quella di controllare le proprie reti per isolare la supply chain e far gestire il lavoro al posto loro. “Non è importante se ho scelto Oracle, ma se l’insieme dei sistemi che ho messo in atto isola la mia azienda dai rischi”, afferma Ruga. “Una supply chain isolata in outsourcing riduce i rischi, come l’interruzione della catena di fornitura quando il COVID colpisce e un’officina meccanica chiude”.

Impopolare: RPA tradizionale

Alcuni leader IT stanno scoprendo che l’automazione robotica dei processi è un approccio basato su una leva che richiede un lungo processo di raccolta di dati finanziari e operativi e una mappatura dettagliata dei processi. Molti dei primi bot sviluppati si sono concentrati sull’efficienza dei processi e questo ha limitato le opportunità di scalabilità. Le organizzazioni devono ripensare al modo in cui viene svolto il lavoro con bot di portata più ampia, altrimenti l’investimento in essi sarà insufficiente.

Sacolick ritiene che la RPA sia diventata un cerotto. “Penso che stiamo facendo scripting su processi non funzionanti, in alcuni casi su tecnologie di dati e in molti casi su una mancanza di API per ottenere una backdoor nelle capacità digitali”. Tutto ciò porta all’accumulo di debiti nei confronti dei bot, perché “ogni volta che costruisco un bot devo continuare a evolverlo e a supportarlo”. L’esperto ritiene che presto le organizzazioni parleranno di RPA più come di un insieme di strumenti integrati, o di ciò che Sacolick chiama iperautomazione, utilizzando strumenti low-code e machine learning.

“Un bot è un pezzo di una soluzione, non una soluzione completa. La maggior parte di ciò che fanno è compilare moduli e screen scraping. Per quanto riguarda l’elaborazione delle fatture, ad esempio, è possibile esternalizzare il lavoro o creare un bot che si occupi dell’inserimento dei dati internamente invece di far digitare le informazioni a un sistema ERP”. In questo modo si risparmiano tempo e denaro e si evitano errori e la necessità di cambiare fornitore. Ma quando un fornitore cambia il suo sistema o l’azienda aggiorna il suo sistema ERP, i bot dovranno essere cambiati e questo causa il debito, soprattutto quando il fornitore non ha un’API che l’azienda può usare.

Un altro approccio è quello di costruire un sistema low-code che confluisca nel sistema ERP attraverso un’API. “L’RPA è uno strumento per orchestrare un flusso di lavoro, il low code è uno strumento per costruire un flusso di lavoro e il machine learning è uno strumento che consente di attivare i flussi di lavoro in base alle analisi”, conclude Sacolick. “L’RPA passerà dall’essere una piattaforma a uno strumento. Fornisce una capacità, ma da sola non è così potente”.