Vantaggi

Focus : una maggiore concentrazione è forse il più grande vantaggio che i team possono ottenere da una divisione delle responsabilità. Questo focus può semplificare le operazioni e conferire una struttura necessaria al tempo dedicato all’esplorazione di nuove idee, vitali per il successo a lungo termine di un’azienda. I dipendenti responsabili dell’innovazione e delle operazioni troppo spesso sono costretti (di solito dai propri manager e leader tecnologici) a sacrificare l’innovazione a favore delle operazioni. Dividere la fatica per tipo di lavoro aiuta a proteggersi da questo.

Svantaggi

Superare il divario: il più grande svantaggio della separazione delle responsabilità è che così facendo si introduce un divario esplicito che i team e i loro leader devono superare. La loro incapacità di farlo può creare silos di lavoro e diluire la responsabilità. I team di innovazione, una volta che hanno sviluppato un prodotto valido, devono resistere alla tentazione di passare al palla al team operativo. Questa tentazione contrasta con lo spirito dei migliori modelli operativi orientati al prodotto di oggi e cedere ad essa riporterà l’organizzazione al punto di partenza. Stabilire norme che specifichino per quanto tempo un nuovo prodotto sarà di proprietà dell’innovazione, quali misure di prestazione devono essere soddisfatte prima che venga eseguita la transizione e il processo di trasferimento delle conoscenze è fondamentale per le organizzazioni che superano con successo il divario.

Principi e considerazioni chiave

Creare una mentalità “One IT”: dividere le responsabilità non dovrebbe equivalere a dividere il team, almeno nello spirito. Facendo un’analogia sportiva, mentre i giocatori di una squadra hanno responsabilità diverse, alla fine giocano come una singola unità . Allo stesso modo, una squadra divisa tra operazioni e innovazione deve giocare come una singola unità, inseguendo gli stessi obiettivi, partecipando alle stesse riunioni strategiche e anticipando le conseguenze delle reciproche mosse.

definite con precisione cosa si qualifica come operazioni e cosa come innovazione, visto che un’ambiguità su questo versante porterà al caos e alla tensione. Rimanere concentrati su agilità e valore aziendale: gli obiettivi e i tempi dei due team variano, ma non è una scusa per operare in isolamento. I team devono essere coordinati nelle loro mosse. Due mezzi efficaci per generare tale coordinamento consistono sia nell’allineare i team agli stessi obiettivi aziendali, sia nell’allineare i loro elementi chiave, i loro programmi di rilascio e la loro pianificazione PI nel caso in cui i team seguissero diverse metodologie Agile.

