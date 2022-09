Tagliare i costi ottimizzando l’IT, scalare le reti per offrire valore e crescita aziendale e cambiare la direzione del business stesso sono tra le prime 10 tendenze tecnologiche che Gartner prevede per il 2023. C’è una crescente incertezza su come superare le sfide più recenti derivanti da problemi della supply chain, dalla guerra in Ucraina, dalle difficoltà a trovare talenti e dalla crisi finanziaria in evoluzione. Per superarle, alcune aziende ridurranno i costi, altre continueranno con i piani di espansione esistenti e alcune cambieranno completamente la direzione della loro strategia aziendale.

Con tre temi centrali (ottimizzazione, scalabilità e innovazione), Gartner ha previsto 10 tendenze tecnologiche strategiche per il 2023 che, più di altre, possono aiutare le aziende a superare le attuali sfide economiche e di mercato.

Scalabilità verticale delle piattaforme cloud

Al fine di scalare la propria attività, le organizzazioni stanno adottando cloud verticali di settore, che vengono sempre più offerti con set di dati specifici da una varietà di fornitori per settori quali sanità, produzione, supply chain, agricoltura e finanza. Al giorno d’oggi, le aziende si concentrano sull’estrazione di valore aziendale dalla tecnologia cloud e non vogliono preoccuparsi dell’infrastruttura sottostante, secondo Padraig Byrne, analista senior director di Gartner. “Quello che abbiamo visto è stato l’aumento di componenti modulari dedicati a particolari segmenti di settore che consentono alle aziende di costruire rapidamente offerte differenziate senza dover sviluppare completamente la tecnologia sottostante”, ha affermato Byrne.

Ridurre l’attrito tra team di sviluppo e infrastruttura complessa

Una volta che l’ambiente cloud è pronto, arriva l’urgenza di portare i prodotti sul mercato e per scalare la consegna l’attenzione deve essere rivolta all’ingegneria della piattaforma. “Non è però facile visto che abbiamo architetture complesse o sistemi ibridi e alcune delle applicazioni on-premise e alcune nel cloud. Abbiamo anche una mancanza di competenze, ovvero sviluppatori che non sanno come costruire una rete scalabile”, continua Byrne. La soluzione è esaminare la differenza tra il luogo in cui si trova il team di sviluppo e il livello dell’infrastruttura e cercare di ridurre l’attrito tra i due.

Questo può essere fatto creando piattaforme di ingegneria con componenti che gli sviluppatori possono riutilizzare con i loro strumenti, come ambienti di sviluppo integrati (IDE), strumenti di monitoraggio e CI/CD, tutti forniti in un portale di sviluppo self-service. Questi sarebbero strumenti pre-approvati in modo che gli sviluppatori abbiano accesso ad essi quando necessario, piuttosto che dover chiedere l’approvazione per utilizzare questo o quello strumento.

Scalabilità ovunque con il Wi-Fi

La tendenza del wireless si basa sulla previsione di Gartner secondo cui, entro il 2025, il 60% delle aziende utilizzerà cinque o più tecnologie wireless, il che tra le altre cose significa un uso aggiuntivo del Wi-Fi in ufficio. Questa previsione non è inverosimile: come ha detto Byrne, i consumatori stanno già utilizzando fino a tre tecnologie wireless al giorno. Ma le reti wireless vanno oltre i singoli strumenti. La società mineraria dell’Australia occidentale Albermale ha creato una rete 5G privata che ha permesso a scienziati e ingegneri di accedere ai sistemi da remoto quando necessario piuttosto che dover essere sul posto. “Ciò significa, tuttavia, che la vostra rete non è solo un costo per l’azienda, ma se la pensate in modo diverso, potrebbe diventare qualcosa che aggiunge effettivamente valore o differenziazione a ciò che fate”, ha detto Byrne.

Creare un sistema immunitario digitale

Secondo Gartner, il 66% percento dei team responsabili dei prodotti digitali è ora anche responsabile della generazione di entrate. Gli approcci tradizionali allo sviluppo del software rendono difficile creare sistemi scalabili, sicuri e stabili, ostacolando quindi l’opportunità di generare entrate. È qui che entra in gioco l'”immunità digitale” espressa da Gartner. Questo concetto riunisce più pratiche moderne intorno al ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni, come l’osservabilità per migliorare ciò che le organizzazioni possono vedere, e l’ingegneria dell’affidabilità del sito e l’ingegneria del caos per migliorare la resilienza delle applicazioni.

“L’immunità digitale unisce analisi dati e intelligenza artificiale per migliorare i test di questi strumenti e comprende anche la sicurezza end-to-end in tutta la supply chain. Il risultato sono applicazioni più resilienti che vi aiuteranno a evitare interruzioni”, continua Byrne. Gartner ha previsto che le aziende hanno la capacità di ridurre i tempi di inattività fino all’80% adottando alcune di queste tecnologie, il che si traduce in maggiori entrate.

Osservabilità applicata per operazioni migliori

Il concetto di osservabilità applicata non è nuovo, ma ha implicazioni nel contesto dell’ottimizzazione e va di pari passo con le pratiche relative all’immunità digitale. Byrne lo definisce come la raccolta di dati dalle decisioni prese, quindi la raccolta di dati sul contesto in cui sono state prese le decisioni e l’applicazione dell’analisi al contesto, al fine di creare un ciclo di feedback per prendere decisioni più orientate al valore aziendale.

Gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza per l’IA

La cosiddetta AI TRiSM (gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza) sta rendendo l’intelligenza artificiale più affidabile. Anche tra le aziende più esperte in materia, Gartner ha scoperto che solo il 50% dei modelli di intelligenza artificiale ha raggiunto la produzione e che le ragioni alla base di ciò sono la mancanza di fiducia nei dati e problemi di sicurezza e privacy.

In primo luogo, per migliorare l’adozione dell’IA, le organizzazioni devono essere in grado di spiegare il motivo per cui un computer è arrivato a una decisione. Questo primo passo è accompagnato dal modello modelops, un termine coniato da Gartner per indicare la governance e la gestione del ciclo di vita di una vasta gamma di modelli di intelligenza artificiale e decisionali tra cui machine learning, regole, ottimizzazione e modelli linguistici basati su agenti. Il risultato dell’utilizzo di modelops, secondo Gartner, è che i modelli entrano in produzione più velocemente e con meno attrito.

In secondo luogo tocca all’uso di tecniche avanzate come l’IA avversaria (utilizzata per generare un modello con lo scopo di addestrarne un altro) “e vediamo che queste tecniche vengono già utilizzate in aree come la generazione di immagini e in giochi come gli scacchi”, ha detto Byrne. Infine, sono necessarie linee guida etiche e una forte protezione dei dati. “Tutto ciò significa che questi modelli avranno una maggiore fiducia e quindi è probabile che, durante lo sviluppo, lo trasformerete in un ambiente di produzione”.

Iniziare a creare superapp

Gartner suggerisce che le aziende possono aprire la strada a nuovi modi per coinvolgere i clienti sviluppando superapp, applicazioni che combinano alcune delle funzionalità di un’app normale con gli attributi di una piattaforma di app e di un ecosistema. Le superapp non solo hanno le proprie caratteristiche differenziate, ma anche la possibilità di creare applicazioni di terze parti con un modello di dati comune condiviso tra l’app principale e il software di terze parti.

Intelligenza artificiale adattiva per rispondere al cambiamento organizzativo

Una volta affrontati i problemi di fiducia, produzione e generazione di analisi dati personalizzate, le aziende possono passare all’intelligenza artificiale adattiva, che utilizza feedback in tempo reale e algoritmi di apprendimento adattabili per fornire risposta ai cambiamenti degli ambienti. L’IA adattiva consente alle aziende di creare e accedere a nuovi dati per i test in questi ambienti, nonché la possibilità di personalizzare l’output degli algoritmi per l’utente in modo continuo, cosa che fornisce offerte personalizzate dedicate agli utenti. “Questa è l’intelligenza artificiale adattiva ed è qualcosa di molto diverso dall’intelligenza artificiale tradizionale”, ha detto Byrne.

Il metaverso combinerà diverse tecnologie

Per coloro che sono scettici sul metaverso, Byrne ha affermato che un modo per sfruttarlo in modo efficace potrebbe essere attraverso avatar e chatbot per migliorare la consegna ai clienti. Altri modi includono l’uso della gamification per la formazione e la realtà aumentata per le esperienze di acquisto. A tal proposito, Gartner ha rilevato che il 51% della Gen Z si aspetta che una qualche forma di realtà aumentata si realizzi nei prossimi due anni.

La tecnologia avrà un ruolo nella sostenibilità

Le principali tendenze di Gartner si concludono con la sostenibilità e il ruolo che l’IT può svolgere per promuoverla e sostenerla. Byrne avverte che non si tratta solo dell’ambiente e del cambiamento climatico, ma anche delle persone dietro l’azienda, degli aspetti sociali di un’organizzazione, del miglioramento della cultura del lavoro, del miglioramento della diversità, dell’equità e dell’inclusione per i dipendenti e del miglioramento della formazione.

La tecnologia ha comunque un ruolo particolarmente importante da svolgere quando si tratta di sostenibilità ambientale, in particolare per quanto riguarda le soluzioni per la riduzione dell’energia per i servizi IT e l’uso di analisi e tracciabilità delle energie rinnovabili. Le aziende possono tenerne conto, definire ciò che è applicabile alla propria attività e quindi lavorare su una tabella di marcia.