I dati sono ciò che guida il business digitale e sfruttare l’analisi avanzata è diventato strategicamente importante per le aziende. Ma i progetti basati sui dati non sono sempre facili da avviare e completare, e le aziende devono affrontare diverse sfide mentre cercano di sfruttare le proprie risorse informative per ottenere un vantaggio competitivo.

Il recente Data & Analytics Study di Foundry ha esaminato le ragioni per cui le organizzazioni hanno difficoltà a mantenere la promessa di progetti data-driven e ha rivelato diversi ostacoli chiave al successo. Ecco i sei principali motivi per cui le iniziative sui dati non riescono a concretizzarsi e a fornire risultati, come emerge dalla ricerca, insieme ai suggerimenti dei leader IT e degli esperti di dati su come superarli.

1. Mancanza di fondi per iniziative data-driven

Può essere difficile trovare finanziamenti per qualsiasi iniziativa tecnologica, in particolare in un’economia incerta. Questo vale certamente per i progetti sui dati, che potrebbero competere con una serie di altre iniziative che necessitano di finanziamenti. E’ quindi importante che i responsabili IT e i loro team di dati presentino un solido business case per ogni progetto e non lo rendano eccessivamente complesso.

“Sebbene il budget sia sempre complicato, questa è una questione di priorità e di dimensionamento corretto del lavoro“, afferma Craig Susen, CTO e responsabile dell’abilitazione tecnologica presso la società di consulenza gestionale Unify Consulting. “La ricerca di risultati ovvi non richiede sempre di rielaborare l’intera infrastruttura“.

Creare un’azienda data-driven è anche una questione culturale, secondo Susen. “Richiede la progettazione/ripensamento degli indicatori chiave di prestazione, l’acquisizione dei dati in modo intelligente e tempestivo, il loro trasferimento rapido nelle aree comuni“, sottolinea. “Quindi i dati possono essere valutati e aggregati, applicando tecnologie di visualizzazione avanzate o confrontandoli con algoritmi di apprendimento automatico. non è facile, ma molte aziende complicano eccessivamente questo processo cercando di fare troppe cose tutte in una volta o indicizzando eccessivamente in luoghi che non portano un vero valore alle loro attività e ai loro clienti“.

I CIO e i responsabili tecnologici devono sviluppare solide relazioni di lavoro con i membri della C-suite, in particolare i CFO. In molti casi è l’esecutivo finanziario che prende le decisioni in merito all’approvazione del budget, quindi per aumentare la probabilità di ottenere i finanziamenti necessari, i responsabili della tecnologia devono essere in grado di dimostrare perché i progetti basati sui dati sono importanti per i profitti.

2. Mancanza di una strategia dati chiaramente articolata

Per guidare i progetti basati sui dati è fondamentale avere una strategia dati completa. “Ogni progetto dovrebbe contribuire con alcune pietre per lastricare la strada che porta alla destinazione desiderata“, afferma Charles Link, direttore senior dati e analisi presso Covanta, fornitore di materiali sostenibili e soluzioni ambientali. “Una strategia dei dati identifica come allineare informazioni e tecnologia per arrivare a destinazione. L’azienda dovrebbe essere in grado di viaggiare lungo la strada mentre i dati forniscono valore”.

Secondo Link, per avere successo una strategia dei dati dovrebbe avere sia una componente di gestione dei dati (in genere strumenti, tecnologie e metodi IT) sia una strategia di utilizzo dei dati.

“Spesso non c’è una chiara comprensione all’interno delle aziende di quali dati sono disponibili, come i dati sono definiti, con quale frequenza cambiano e come vengono utilizzati”, afferma Mike Clifton, vicepresidente e chief information and digital officer di Alorica, società globale di outsourcing del servizio clienti.

Le aziende devono creare un linguaggio comune tra le parti interessate prima di stabilire qualsiasi progetto basato sui dati, secondo Clifton. “Se non si dispone di una base solida, budget e finanziamenti sono troppo imprevedibili e spesso vengono tagliati prima a causa della mancanza di un ambito chiaro e di risultati raggiungibili“.

3. La tecnologia per implementare i progetti è troppo costosa

A rendere ancora più scoraggiante la sfida di ottenere finanziamenti sufficienti per i progetti sui dati è il fatto che possono essere sforzi costosi. “I progetti basati sui dati richiedono un investimento sostanziale di risorse e budget fin dall’inizio“, afferma Clifton.

“Si tratta generalmente di progetti a lungo termine che non possono essere applicati come soluzione rapida per affrontare priorità urgenti“, dice Clifton. “Molti responsabili delle decisioni non comprendono appieno il modo in cui lavorano o forniscono risultati per l’azienda. La natura complessa della raccolta dei dati per utilizzarli in modo efficiente per fornire un chiaro ritorno sull’investimento è spesso un ostacolo per le aziende, perché un errore può aumentare esponenzialmente i costi“.

Se eseguiti correttamente, tuttavia, questi progetti possono semplificare e far risparmiare tempo e denaro sul lungo periodo. “Ecco perché è essenziale avere una strategia chiara per sfruttare i dati e quindi garantire che le principali parti interessate comprendano il piano e l’esecuzione“, afferma Clifton.

Oltre a investire negli strumenti necessari per supportare i progetti data-driven, le organizzazioni devono reclutare e mantenere professionisti come i data scientist. Queste posizioni in genere richiedono alti livelli di retribuzione.

4. Altre iniziative di trasformazione digitale hanno la priorità

Le trasformazioni digitali attualmente in corso presso molte organizzazioni hanno un’alta priorità, ma ciò non significa che i progetti basati sui dati debbano essere messi nel dimenticatoio.

“Se gli sforzi di trasformazione digitale hanno la priorità sulle iniziative relative ai dati, è necessario fare una rivalutazione“, afferma Link. “Tutte le iniziative di trasformazione digitale dovrebbero includere iniziative sui dati, non si può avviare le une senza le altre”.

Ignorare gli aspetti relativi ai dati nel percorso di trasformazione potrebbe portare al fallimento di altri progetti. “Sarei preoccupato di perseguire la trasformazione digitale senza una solida strategia sui dati, poiché i risultati, le iterazioni e i perni necessari per avere successo dovrebbero essere tutti decisioni basate sui dati“, afferma David Smith, vicepresidente e CIO della società di trasporti e logistica Atlas Van Lines.

“Se si tratta di un ostacolo organizzativo, consiglio di utilizzare l’iniziativa di trasformazione digitale come genesi dell’esecuzione di una strategia di dati“, suggerisce Smith.

5. Mancanza di adesione o sostegno alle iniziative sui dati

da parte dei dirigenti

Se i dirigenti senior non sono coinvolti nei progetti basati sui dati, le loro possibilità di successo diminuiranno a causa della mancanza dei finanziamenti e delle risorse adeguati.

“La mancanza di consenso dall’alto può boicottare un progetto basato sui dati prima ancora che inizi“, afferma Scott duFour, CIO globale di Fleetcor, fornitore di servizi di pagamento aziendali. “Sono fortunato che questo non sia un problema in Fleetcor, poiché ottengo il consenso per i progetti dal nostro CEO e collaboro con la dirigenza che gestisce le linee di business per convalidare l’importanza dei big data per la crescita e il successo dell’azienda“.

Per ottenere il consenso dei dirigenti, “i responsabili tecnologici devono essere in grado di articolare fin dall’inizio quali saranno i risultati dei progetti di dati e allinearli alle priorità aziendali o ai punti deboli”, afferma Clifton. Ironia della sorte, tutte le implementazioni relative al digitale dipendono fortemente dai dati per ottenere vantaggi, “quindi, indipendentemente dal fatto che i dirigenti se ne rendano conto, stanno finanziando iniziative sui dati“.

I CIO dovrebbe informare i dirigenti su come i progetti sui dati possono supportare gli obiettivi dell’azienda. “Le iniziative sui dati dovrebbero concentrarsi sul raggiungimento di tali obiettivi attraverso l’intelligenza e l’automazione utilizzabili“, afferma Link.

In alcuni casi, la mancanza di supporto potrebbe derivare dal fatto che i leader aziendali non sanno realmente cosa vogliono dai progetti di dati e quindi non ne comprendono il valore. “Se non riescono a vedere il valore, allora non sosterranno i progetti“, dice Smith.

“È una buona pratica utilizzare piccole opportunità di proof of concept per mostrare il valore attraverso dashboard operativi o l’automazione delle attività manuali”, suggerisce Smith. “Questo creerà interesse da parte del team esecutivo“.

6. Mancanza di competenze

La carenza di competenze tecnologiche sta interessando quasi ogni area dell’IT, compresi i progetti basati sui dati.

“Senza talenti IT e persone con le giuste competenze, è difficile portare a termine progetti basati sui dati“, afferma duFour. “E la carenza di dipendenti IT è reale in diverse aree“. Per attrarre professionisti della tecnologia Fleercor offre modalità di lavoro flessibili e formazione in modo che i dipendenti possano migliorare le proprie competenze.

“Abbiamo anche gettato una rete più ampia nella ricerca di talenti“, spiega duFour. “Sebbene una laurea sia l’ideale, le aziende dovrebbero cercare potenziali dipendenti con diplomi affini, certificazioni di tipo IT e altre competenze pertinenti che possono aiutare a portare avanti i progetti basati sui dati“.

Assumere talenti con l’esperienza tecnica specifica necessaria per guidare e gestire progetti basati sui dati “è una sfida in questo mercato del lavoro competitivo, ma è fondamentale per avere le competenze giuste per implementare con successo i progetti“, afferma Clifton. “Senza le giuste competenze e competenze, le aziende possono avviare un progetto e quindi imbattersi in problemi che il team non è in grado di identificare e risolvere rapidamente ed efficacemente“.

I data scientist, i data steward e gli esperti di data forensics stanno diventando ruoli fondamentali, secondo Clifton, mentre i data architect hanno le competenze di fascia alta più necessarie negli anni precedenti.

“Il talento è stata la mia più grande sfida“, afferma Link. “Non c’è una risposta giusta. Ho portato in azienda nuovi talenti neolaureati e ho investito tempo, solo per vederli rubati a stipendi folli. Nella mia esperienza, è molto utile avere persone co-localizzate per un apprendimento e una collaborazione più rapidi. Il mio ultimo approccio è lavorare con organizzazioni come Workforce Opportunity Services per costruire il mio team di collaboratori di alto livello. Ci vorrà tempo per arrivarci, ma siamo concentrati sui risultati a lungo termine”.

