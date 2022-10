Angelini Industries, ha annunciato la creazione di Angelini Ventures, società internazionale di venture capital che investirà in start-up nelle aree delle biotecnologie, scienze della vita e sanità digitale trecento milioni di euro. La società ha già pianificato investimenti internazionali per sessanta milioni. La società con sede a Roma investirà in Europa, Nord America e Israele con particolare attenzione alla salute del cervello e a segmenti di mercato rivolti a donne, bambini e terza età. L’obiettivo è di promuovere l’innovazione mettendo a sistema capacità esistenti e nuove skill per identificare, finanziare e realizzare soluzioni che innovino i modelli sanitari tradizionali. L’attuale portafoglio di investimenti include Argobio, “startup studio” del settore biotech con sede a Parigi, Angelini Lumira Biosciences Fund, fondo nordamericano che investe in start up, e Pretzel Therapeutics, società di Boston che sviluppa terapie mitocondriali.

Gli altri investimenti



“Abbiamo lavorato a lungo alla nascita di Angelini Ventures la cui missione sarà di investire a livello internazionale su idee, opportunità e progetti ad alto potenziale, che utilizzino la tecnologia per trasformare il futuro dell’ecosistema sanitario globale. Grazie alle nostre specifiche competenze ed expertise, abbiamo l’ambizione non solo di sviluppare ulteriormente il nostro business nel settore della salute, ma anche e soprattutto di dare voce e vita a soluzioni che abbiano un impatto positivo sui pazienti, sulle comunità e sul sistema Paese” ha commentato Sergio Marullo di Condojanni, chief executive officer di Angelini Industries.

La società non è nuova questo tipo di iniziative. Nel luglio 2021 Angelini Pharma, di proprietà di Angelini Holding, ha lanciato in collaborazione con Lumira Ventures Angelini Lumira Biosciences Fund. Si tratta di un fondo istituito con l’obiettivo di investire in aziende early stage che in Canada e Stati Uniti stanno sviluppando terapie farmaceutiche per i disturbi del sistema nervoso centrale e le malattie rare. Angelini Pharma si è impegnata per 35 milionidi dollari. Angelini Pharma ha anche investito cinque milioni di dollari in Lumira Ventures IV, un fondo da 220 milioni di dollari dedicato alle scienze della vita.