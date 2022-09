Guardando ai prossimi cinque anni, Gartner ha individuato sette trend e tecnologie emergenti che potrebbero avere un forte impatto sulle aziende. Per questo suggerisce a CIO e responsabili IT di prendersi il tempo di valutare diversi scenari “what if” e non farsi prendere alla sprovvista nel momento in cui il potenziale di queste innovazioni dirompenti dovesse concretizzarsi.

In occasione del recente Gartner IT Symposium/Xpo in Australia, l’analista David Yockelson ha sottolineato che molte tecnologie che oggi sembrano futuristiche potrebbero essere più vicine di quanto pensiamo.

“Le innovazioni dirompenti sono cambiamenti fondamentali che creano cambiamenti duraturi. Le aziende di successo saranno quelle pronte ad affrontarle“, ha affermato David Yockelson, analista di Gartner. “Dobbiamo continuare a valutare scenari ‘what if’ per rimanere aperti alle opportunità che si presenteranno”.

Ecco i sette ambiti chiave che i responsabili tecnologici dovrebbero considerare nell’arco dei prossimi cinque anni, secondo Yockelson.

1. Esperienze di lavoro nel metaverso

Gartner definisce un metaverso come “il nuovo livello di interazione dei mondi virtuale e fisico“. Attualmente le aziende stanno sfruttando le tecnologie del metaverso per offrire ai propri dipendenti migliori coinvolgimento, collaborazione e connessione attraverso spazi di lavoro più immersivi negli uffici virtuali e l’uso di esperienze interne al metaverso definite “intraverso”.

Secondo le stime di Gartner, da qui al 2027 gli ambiente di lavoro completamente virtuali rappresenteranno il 30% della crescita degli investimenti in tecnologie per il metaverso e permetteranno di ridisegnare l’esperienza dell’ufficio.

2. Macchine volanti

I veicoli autonomi volanti, o veicoli aerei senza pilota (UAV), sono destinati al trasporto di passeggeri, principalmente su brevi distanze nelle aree urbane. La categoria comprende velivoli autonomi, definiti anche “auto volanti” o droni passeggeri, progettati per funzionare senza un pilota umano. Diverse aziende stanno lavorando a nuovi velivoli pilotati dall’intelligenza artificiale e sviluppati per effettuare trasporti più veloci, meno costosi, più sicuri e a basse emissioni di carbonio, soprattutto in aree congestionate. Il primo servizio di taxi volante dovrebbe essere lanciato nel 2024.

Nonostante le potenziali sfide normative, i CIO dovrebbero valutare quali problemi nello spostamento di persone e merci potrebbero essere risolti utilizzando questi veicoli.

3. La Digital Human Economy

Dalle cure mediche, al servizio clienti, agli influencer virtuali i possibili usi per gli “esseri umani digitali” sono infiniti. L’economia dei “digital humans”, ovvero personaggi virtuali con un aspetto realistico, offre l’opportunità per un nuovo ecosistema digitale, sostenuto da una tecnologia che unisce individui e aziende per innovare e interagire in nuovi modi.

Gartner prevede che entro il 2035 l’economia dei digital humans diventerà un mercato da 125 miliardi di dollari.

4. La Decentralized autonomous organization (DAO)

Le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) rappresentano un nuovo tipo di modello organizzativo emergente nel mercato dei servizi IT. Gartner definisce una DAO come un’entità digitale, in esecuzione su una blockchain, che può interagire con altre DAO, agenti digitali, aziende ed esseri umani, senza l’intervento di una gestione umana tradizionale.

Sebbene nella loro infanzia, secondo Gartner le organizzazioni autonome decentralizzate hanno un alto potenziale d’innovazione per il settore tecnologico e attireranno l’interesse di molti professionisti IT.

5. Ricarica wireless per veicoli elettrici (EV)

Non appena sarà disponibile, la ricarica wireless sarà particolarmente utile per flotte di veicoli, autobus e taxi. Questi veicoli possono fare un uso efficace della ricarica dinamica per estendere l’autonomia e ridurre i costi.

In un secondo tempo, le installazioni residenziali diventeranno il mercato più grande per la ricarica wireless dei veicoli. Tuttavia, sul lungo periodo, Gartner ritiene che le installazioni residenziali saranno superate, in termini di volume, dai complessi residenziali privati ​​e da siti quali i campus universitari.

6. Il grafene sostituisce il silicio

Nell’arco dei prossimi sette-dieci anni, c’è un enorme potenziale per l’uso dei transistor tradizionali a base di silicio con i transistor a effetto di campo (FET) a base di carbonio. Un esempio è il grafene, un materiale spesso come un atomo di carbonio puro, legato insieme in un reticolo esagonale a nido d’ape. Il grafene potrebbe sostituire gli attuali dispositivi al silicio, in particolare per le comunicazioni wireless, dove i FET a base di carbonio possono trasportare una maggiore quantità di corrente in una piccola area, consentendo un’elaborazione super veloce.

I CIO dovrebbero considerare le nuove possibilità abilitate dalle tecnologie basate sul grafene e iniziare a identificare i fornitori emergenti.

7. La tecnologia diventa usa e getta

E se l’industria tecnologica iniziasse a somigliare all’industria della moda, con applicazioni “usa e getta” progettate per essere realizzate, utilizzate e smaltite rapidamente? Sebbene gli elementi della “business composability” siano già ampiamente praticati, ci sono opportunità per i CIO di portarla a un livello superiore e prepararsi alla flessibilità della tecnologia usa e getta.