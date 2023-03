Delta Airlines, che sta collaborando con Amazon Web Services sul fronte del cloud e con Kyndryl per i suoi sistemi mainframe, è molto soddisfatta della sua scelta di un’infrastruttura ibrida, afferma Matt Cincera, vicepresidente senior del software engineering della compagnia aerea americana. “Abbiamo un buon equilibrio. I due sistemi funzionano bene insieme. Abbiamo centinaia di applicazioni che stiamo trasferendo nel cloud, ma molte delle nostre principali funzionalità sono basate su carichi di lavoro su mainframe, che ci accompagneranno per il prossimo futuro”.

Alcuni di questi carichi di lavoro includono i sistemi di prenotazione dei viaggi e i sistemi di pianificazione degli equipaggi: applicazioni mission-critical, attive 24 ore su 24, che non vengono mai spente. L’incursione di Delta nel cloud è iniziata seriamente circa due anni fa, quando la pandemia ha portato a un blocco virtuale dei viaggi. In collaborazione con AWS, la compagnia aerea ha iniziato a migrare molte applicazioni front-end e applicazioni distribuite che si “sposano” bene con il cloud, pur mantenendo i tradizionali carichi di lavoro back-end sul mainframe.

Un’applicazione cloud che Delta mette in evidenza è il robusto portale Wi-Fi che ha lanciato quest’anno per consentire ai passeggeri di eseguire applicazioni connesse sui propri dispositivi durante il volo, senza dover pagare il costo aggiuntivo di costose e limitate sessioni wireless fornite via satellite. Il portale WiFi, che Delta offre in collaborazione con T-Mobile, dà ai viaggiatori la possibilità di utilizzare qualsiasi contenuto sui loro dispositivi, invece di essere limitati a contenuti preselezionati sugli schermi dei sedili posteriori. Il portale è disponibile su circa 550 aerei Delta ed è stato reso possibile grazie all’impegno di Delta verso il cloud, afferma Cincera, sottolineando che Delta ha 902 aerei di linea e 352 aerei regionali nella sua flotta globale.

“La velocità del cloud ci ha permesso di passare dall’ideazione all’installazione e al provisioning in sei mesi”, afferma Cincera, aggiungendo che il passaggio al cloud di Delta ha anche contribuito a ridurre l’acquisto di attrezzature e i costi di manutenzione, garantendo al contempo efficienza ed elasticità alle applicazioni che la compagnia aerea gestisce nel cloud.

Il meglio dei due mondi

Nell’ambito della sua strategia cloud, Delta ha spostato molti carichi di lavoro analitici e dati nel cloud. Inoltre, ha sfruttato i servizi volti a migliorare il servizio e l’esperienza dei clienti. Ad esempio, Delta IT, che secondo Cincera comprende circa 1.400 membri del team, compresi i subappaltatori, ha implementato Amazon Connect, un centro di assistenza clienti omnichannel, per abilitare funzionalità self-service come la chat e l’assistenza virtuale. Questi servizi gestiscono le domande di base dei clienti, come ad esempio la franchigia del bagaglio per un viaggio imminente, “e le mappano in flussi di lavoro automatizzati per aiutare i clienti più rapidamente”, continua Cincera.

Delta ha in programma di implementare anche l’intelligenza artificiale per automatizzare ancora di più le interazioni umane con il sito Delta.com. “Una delle aree più impegnative è la mappatura delle intenzioni dei clienti e la successiva automazione dei processi, soprattutto per le transazioni più complesse. Lavorare sull’automazione è un’area di grande interesse per noi”. Nonostante l’entusiasmo per il cloud, Delta intende continuare ad affidarsi ai mainframe per determinati carichi di lavoro e di recente ha siglato un’altra partnership di 5 anni con Kyndryl, ex IBM Global Services, per gestire le sue applicazioni mainframe, come i carichi di lavoro per le prenotazioni e la programmazione degli equipaggi, oltre al sistema CRM e alla documentazione di manutenzione FAA.

Kyndryl integrerà anche funzionalità di automazione per consentire una maggiore agilità nello spostamento e nella gestione dei dati in vari ambienti, afferma Brian O’Rourke, ex dipendente di Delta da 20 anni, passato a IBM Canada e ora consulente principale di Kyndryl per l’account Delta. O’Rourke afferma che Kyndryl aiuterà Delta a riarchitettare la sua infrastruttura per sfruttare meglio i dati per servizi innovativi e si aspetta che le due piattaforme infrastrutturali (cloud e mainframe) coesistano per molto tempo.

Alcuni analisti sostengono che l’infrastruttura ibrida come quella di Delta rimarrà in vigore in settori complessi come le compagnie aeree e le banche, in cui l’alta disponibilità e la massima affidabilità sono requisiti assoluti. Altri sottolineano che gli approcci ibridi consentono alle aziende di evitare il costoso vendor lock-in e di usufruire di più livelli di tolleranza ai guasti.

Il mainframe va avanti

Mentre alcuni CIO stanno affilando le loro strategie di uscita dal mainframe optando per il ripido viaggio verso il cloud e altri vedono il mainframe in via di estinzione, in realtà il mainframe rimane ideale per alcuni carichi di lavoro e ciò mette molti CIO in difficoltà, afferma Peter Rutten, direttore della ricerca sul calcolo ad alte prestazioni di IDC.

“Questo paradosso esiste perché i CIO appartengono a una generazione che non ha frequentato corsi di informatica sui mainframe e ora si trovano a presiedere un sistema che non capiscono, che rappresenta una grossa fetta del loro budget e che è gestito da un team più anziano e preparato di loro”, afferma Rutten. “Quindi la loro reazione istintiva è: mettilo nel cloud. Al che il team del mainframe spesso risponde: Sarebbe costoso, dannoso e, francamente, inutile”. Rutten afferma anche che l’attuale gamma di mainframe è costituita da “sistemi ipermoderni progettati come nessun’altra piattaforma di calcolo” e costruiti in modo da non subire interruzioni, degradazioni delle prestazioni, carenze di sicurezza o tempi di inattività.

Inoltre, l’acquisto di Red Hat da parte di IBM e le successive integrazioni fanno sì che IBM Z sfrutti OpenShift e Ansible per il cloud ibrido e per i carichi di lavoro cloud preconfezionati. IBM rilascia una nuova generazione ogni due anni e mezzo e investe circa 1 miliardo di dollari in innovazione per ogni nuova release. Finché IBM continuerà a migliorare il mainframe e a renderlo interoperabile con il cloud, non c’è motivo per cui debba scomparire, afferma Rutten, aggiungendo che molti leader IT, tra cui Cincera, sono più pragmatici.

“Sanno di aver bisogno del mainframe, di modernizzarsi con la piattaforma, di integrarla con il resto del loro data center, di gestirla come cloud ibrido e di sfruttare i nuovi modelli di prezzo a consumo per la piattaforma”, Delta è dello stesso avviso, almeno per ora. “Avere una solida spina dorsale mainframe e fornire servizi attraverso funzionalità cloud ad alte prestazioni è un’ottima combinazione”, conclude Cincera, che spiega come Delta stia abbracciando un’infrastruttura ibrida per il futuro. “Siamo davvero a nostro agio nella posizione in cui ci troviamo oggi”.