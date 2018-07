Il Diploma Alison in E-Business è progettato per aiutare chi gestisce un’attività a imparare le abilità di marketing digitale e come implementarle in una strategia.

Gli studenti possono imparare come costruire un piano di marketing, promuovere la propria attività e migliorare i tassi di conversione online.

Per completare il corso di 6-10 ore è necessario ottenere un punteggio dell’80% o superiore in ciascuna sessione.

La fruizione dei contenuti è gratuita, ma è necessario pagare una quota per ottenere il certificato che attesta il superamento della valutazione finale.