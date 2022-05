Parlare la lingua del business: i termini indispensabili per i leader IT

I CIO devono padroneggiare concetti aziendali critici per adempiere al loro nuovo mandato come partner del business. Di seguito sono riportati i temi e i termini più recenti che incidono sull'IT

I CIO sanno che devono essere leader aziendali, ma la conoscenza del business che devono portare al famoso tavolo è una sorta di bersaglio mobile. Ci sono, ovviamente, i fondamenti della gestione e le capacità esecutive di lunga data che rimangono un must. Ma c’è anche un elenco di argomenti che emergono e dominano in base alle tendenze e alle realtà attuali.

Parlando di quest’ultimo punto, CIO.com ha intervistato analisti, consulenti e CIO sui concetti di business indispensabili di oggi. Ecco le loro indicazioni.

Fattori chiave per il business

Ogni organizzazione ha il proprio elenco delle attività, dei fattori e delle risorse interne ed esterne che incidono sulle sue prestazioni operative e finanziarie; questi elementi e il modo in cui interagiscono vanno sotto l’ampio ombrello di “fattori chiave del business”.

Man mano che, negli ultimi dieci anni, i CIO sono passati da tecnici a dirigenti hanno dovuto capire meglio come operano e come guadagnano le loro organizzazioni. Ma lo sconvolgimento degli ultimi anni ha portato in primo piano la necessità di comprendere appieno ciò che guida l’azienda e il modo in cui si muove verso i suoi obiettivi.

“Grazie alla profonda comprensione di ciò, il team IT può collaborare con l’azienda per progettare e implementare soluzioni tecnologiche che non solo migliorino continuamente i prodotti e i servizi su cui fanno affidamento i clienti, ma creino anche maggiore valore per i clienti“, afferma Mark Mintz, CIO di Charles River Laboratories. “Questo è più importante che mai ora, perché il ruolo della tecnologia nella creazione di valore è più grande di quanto non lo sia mai stato“.

Prezzi dinamici

L’edizione 2021 del Gartner CEO Survey: The Year of Rebuilding ha rilevato che la redditività sostenuta è una delle aree principali che attira l’attenzione del CEO. Come parte di ciò, i CEO stanno parlando di prezzi dinamici, un approccio alla definizione del prezzo che un’azienda addebiterà per il proprio prodotto o servizio che consente un rapido cambiamento in base a varie condizioni e considerazioni di mercato.

L’interesse del CEO per i prezzi dinamici, a sua volta, richiede ad altri, incluso il CIO, di capire come funziona e come possono contribuire a definirlo.

“Ogni organizzazione ha un prodotto o servizio che deve avere un modello di prezzo. In molti casi i prezzi possono essere abbastanza stabili, ma una delle sfide di oggi, in cui i consumatori hanno molta influenza e accesso alle informazioni per l’analisi competitiva, è la necessità di adeguare i prezzi e sapere dove, quando e quanto velocemente”, spiega Irving Tyler, responsabile del team CIO Research di Gartner. “I CEO considerano importante il concetto di prezzi dinamici per mantenere la redditività. E quando i massimi dirigenti si rendono conto che questa è una capacità di cui abbiamo bisogno, iniziano ad assegnare la responsabilità”.

“La complessità della decisione sui prezzi richiede molti dati; non si può semplicemente stabilire un prezzo e vedere se funziona. Ci vuole la tecnologia per alimentarlo“, aggiunge. “Quindi c’è bisogno della leadership del CIO non solo per fornire le giuste soluzioni tecnologiche, ma anche per pensare alla progettazione delle capacità. Il CIO deve saperne di più in modo da poter prendere parte al processo decisionale, per ottenere la tecnologia giusta, il team giusto e le risorse giuste“.

Finanza, mercati finanziari

Da anni viene suggerito ai CIO di capire come guadagnano le loro aziende, di parlare la lingua del business e tradurre in moneta il valore dell’IT. Ma Leona Thomas, senior delivery director presso la società di consulenza Slalom, afferma che i CIO dovrebbero avere una conoscenza più ampia della finanza, dei mercati finanziari e dell’economia globale.

“È importante comprendere come funzionano i dati finanziari del mondo degli affari, in modo da capire come influiscono su altri problemi, che si tratti di prezzi dinamici o ROI“, afferma. “Il CIO dovrebbe muoversi con sicurezza con questi concetti”.

Altri sono d’accordo, citando le tendenze attuali che spingono questo argomento in primo piano per molti CIO.

“Il lungo periodo di bassa inflazione e il facile contesto di capitale hanno consentito un margine di errore che è scomparso ora che l’inflazione è tornata e il capitale sta diventando di nuovo costoso“, afferma RJ Juliano, vicepresidente senior e chief information and marketing officer di Parkway Corp. “L’IT è un grande utilizzatore di risorse finanziarie che, opportunamente scelte e gestite, sono investimenti negli obiettivi principali dell’azienda“.

Lo scenario geopolitico

Jeff Wong, Global Chief Innovation Officer della società di servizi professionali EY, afferma che i CIO dovrebbero avere una conoscenza più approfondita del panorama geopolitico e di come gli eventi mondiali, le decisioni politiche e le azioni correlate potrebbero influenzare non solo le loro organizzazioni nel loro insieme, ma anche il modo in cui forniscono servizi tecnici e digitali.

“Con il cambiamento delle dinamiche globali, non ci sono più standard globali. E il CIO si trova a dover pensare a diversi fornitori di servizi in modo completamente nuovo rispetto al passato”, spiega.

Caso in questione: le preoccupazioni del governo degli Stati Uniti su Hauwei e ZTE hanno portato a divieti federali sull’uso delle loro apparecchiature, una mossa che ha implicazioni sia sul design che sui costi per le aziende negli Stati Uniti.

“Questo è solo l’inizio“, afferma Wong, osservando che altre politiche nazionali e azioni geopolitiche influiscono su come e dove le organizzazioni possono archiviare i dati, cosa e dove possono utilizzare determinati algoritmi e persino quali provider di servizi cloud possono essere utilizzati, tutte informazioni che i CIO devono monitorare e comprendere.

L’esperienza del cliente

Wong consiglia ai CIO di capire dove l’azienda sta ottenendo i clienti, come funziona l’acquisizione dei clienti, quali sono i prezzi della funzione di acquisizione dei clienti e altre conoscenze simili sulla funzione del cliente della sua azienda.

“Il motivo per cui è così importante oggi è perché i clienti hanno dimostrato di essere pronti a cambiare il modo in cui fanno acquisti e le cifre che sono disposti a pagare per un prodotto“, dice Wong.

I sondaggi lo confermano. Secondo uno studio di Emplifi, una società di piattaforme per l’esperienza del cliente, circa il 17% dei consumatori statunitensi afferma di abbandonare solitamente o sempre i propri acquisti a causa di una scarsa esperienza utente. Unendo la percentuale di chi afferma di farlo “a volte” il tasso sale al 52%.

Il report ha anche rilevato che quasi la metà dei consumatori statunitensi afferma che una precedente esperienza positiva con un brand, la velocità di disponibilità/consegna e un’ampia selezione di prodotti sono fattori determinanti nelle loro decisioni quando considerano nuove opzioni di acquisto.

E il 65% dei consumatori statunitensi ha affermato che pagherebbe almeno il 5% in più se il servizio clienti fosse eccezionale.

I CIO non possono permettersi di non comprendere tali dinamiche.

“Diventare ‘ossessionati dal cliente’ è il principale concetto di business che i CIO devono padroneggiare per avere successo“, afferma Edward Wagoner, CIO presso JLL Technologies. “Storicamente, i team IT ricevevano indicazioni da responsabili di business o tramite team di vendita e di prodotto che incontrano direttamente i clienti. Siamo stati tutti vittime di un prodotto tecnologico che funziona ma non soddisfa le esigenze del cliente. Più l’IT può avvicinarsi al cliente, meglio può capire cosa apprezza e di cosa ha bisogno“.

Le persone al centro

Con gli ambienti di lavoro ibrido destinati a restare, gli esperti affermano che i CIO devono capire come farli funzionare meglio.

Secondo Tyler di Gartner ciò significa che le organizzazioni dovranno trasformare il proprio luogo di lavoro da un design incentrato sull’ufficio a uno incentrato sulle persone.

“Il concetto di un ambiente di lavoro incentrato sulle persone va oltre l’abilitazione del lavoro virtuale e della collaborazione online. È invece una profonda immersione nella costruzione di un ambiente che supporti le persone”, spiega. “Dobbiamo ripensare il lavoro e ragionare sul giusto equilibrio tra il lavoro da casa e l’ufficio, come gestiamo la programmazione, come coinvolgiamo i lavoratori, cosa funziona e cosa no”.

“Il CIO deve essere parte di queste scelte”, sottolinea Tyler.

Resilienza aziendale

Generalmente i CIO sono visti come esperti di disaster recovery e della pianificazione della continuità aziendale. Ma alcuni leader IT ora affermano di dover comprendere la resilienza aziendale a un livello completamente nuovo. Poiché più organizzazioni hanno una portata globale attraverso clienti, dipendenti e/o fornitori di servizi che si estendono in tutto il mondo, hanno dovuto fare i conti con problemi come disordini civili e guerre nazionali e internazionali, oltre che con la pandemia.

“La resilienza aziendale ha assunto oggi una connotazione diversa. C’è una componente di gestione delle crisi a cui, finora, i CIO non avevano prestato attenzione“, dice Lamoreaux.

In situazioni di crisi i manager si chiedono come affrontare le interruzioni delle supply chain, per esempio se un altro Paese dovesse andare in lockdown.

“E molti si rivolgono ai CIO per rispondere a queste domande, capire come fare le cose più velocemente, a basso costo, trovare nuove strade e renderle più sicure“, conclude Lamoreaux.