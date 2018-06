Nel primo trimestre 2018 il mercato globale dei server è stato dominato da Dell EMC, secondo i recenti dati diffusi da Gartner. Con una crescita complessiva del 51,4%, Dell EMC ha superato HPE, Lenovo e IBM e si è posizionata al primo posto della classifica sia per quanto riguarda le entrate, con uno share del 21,5%, sia per quanto riguarda i volumi di unità distribuite, con una quota del 18,2% del mercato mondiale.

HPE la segue da vicino mantenendo il 19,9% del mercato in base alle entrate, mentre le spedizioni server hanno registrato un calo dell’8,5%, assicurandosi il secondo posto con il 13,1% del mercato.

Il report di Gartner evidenzia che, nel primo trimestre 2018, l’aumento della spesa in infrastrutture cloud hyperscale, insieme a quella in data center enterprise e mid-size, ha contribuito a incrementare le entrate dei server globali anno su anno del 33,4 per cento.

Anche le spedizioni server hanno registrato nel trimestre una ulteriore crescita del 17,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

“Le grandi e medie imprese stanno investendo nella loro infrastruttura on premises e di colocation per supportare le sostituzioni dei server e soddisfare i requisiti di crescita, anche se continuano a investire in soluzioni di cloud pubblico”, ha commentato Jeffrey Hewitt, vicepresidente di ricerca presso Gartner.

Considerando le regioni, l’area EMEA ha registrato una forte crescita del 32,1% nelle entrate, mentre le spedizioni sono cresciute del 2,7%. Anche il Nord America e l’area Asia-Pacifico hanno registrato una crescita a doppia cifra nelle entrate (rispettivamente del 34% e del 47,8%), mentre le spedizioni sono cresciute rispettivamente del 24,3 e del 21,9% su base annua.

Secondo Gartner, le entrate sul mercato dei server x86 sono aumentate del 35,7% e le spedizioni del 17,5%, mentre il mercato RISC/Itanium UNIX ha subito un calo del 52,8% nelle spedizioni e le entrate sono diminuite del 46,7%.

Recentemente, Gartner ha previsto che la spesa per i servizi di cloud pubblico crescerà del 21,4% a livello globale, raggiungendo quest’anno 186,4 miliardi di dollari.

A livello globale, il segmento di mercato in più rapida crescita è costituito dai servizi cloud di infrastruttura – infrastructure-as-a-service (IaaS) – che si prevede aumenti del 35,9% nel 2018, fino a raggiungerei 40,8 miliardi di dollari.

La classifica dei vendor stilata da Gartner in base alle entrate del primo trimestre del 2018 è la seguente: